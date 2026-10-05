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​सेब को पछाड़ रहा पहाड़ी मटर! मंडी में 200 किलो तक पहुंचा भाव, जानिए दामों में क्यों आया उछाल?

रामपुर बुशहर: हिमाचल की पहाड़ियों से निकलकर महानगरों के बाजारों तक पहुंचने वाली हरी मटर इन दिनों चर्चा में हैं. सब्जी मंडियों में इन दिनों मटर के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. पहाड़ी मटर का भाव 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है. कम उत्पादन और मंडियों में सीमित आवक के कारण यह स्थिति बनी है. मौजूदा समय में पहाड़ी मटर कई जगहों पर सेब से भी महंगा बिक रहा है.

शिमला सब्जी मंडी के आढ़ती अरुण शर्मा ने बताया कि, "इन दिनों जिला किन्नौर सहित आसपास के पहाड़ी इलाकों से मटर मंडियों में पहुंच रहा है. आवक काफी कम होने के कारण किसानों को अपनी उपज के बेहतरीन दाम मिल रहे हैं. मंडी में मटर का भाव जहां 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच रहा है. वहीं, किसानों से थोक में इसकी खरीद 150 रुपये प्रति किलो तक की जा रही है."

​स्वाद और गुणवत्ता के कारण भारी मांग

​पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मटर की फसल अपने अनूठे स्वाद और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है. ठंडे इलाकों में तैयार होने वाले इस मटर की मैदानी राज्यों में भी भारी मांग रहती है. आमतौर पर मटर की फसल तैयार होने में 60 से 90 दिन का समय लगता है, जो मौसम, ऊंचाई और किस्म पर निर्भर करता है.

सब्जी मंडियों में मटर के दामों में उछाल (ETV Bharat)

पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों मटर की फसल कम होने के बावजूद किसानों को इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं. किसान नर्सिंग देव शर्मा ने बताया कि, "इस वर्ष मटर की फसल काफी कम हुई है, लेकिन बाजार में बेहतर कीमत मिलने से किसानों को राहत मिली है. वर्तमान में मटर का भाव 150 रुपये प्रति किलो तक मिल रहा है. कम उत्पादन के कारण बाजार में मटर की आवक सीमित है, जिसके चलते इसके दाम में तेजी बनी हुई है. यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह अच्छे भाव मिलते रहे तो कम उत्पादन की भरपाई कुछ हद तक हो सकेगी."

मंडियों में पहुंचने लगा पहाड़ी मटर (ETV Bharat)

लागत और मेहनत का मिल रहा सही फल

कृषि विकास अधिकारी रामपुर पीरू राम ने बताया कि, मटर की खेती में किसानों को खेत की तैयारी, बीज, खाद, सिंचाई, मजदूरी और तुड़ाई के अलावा कीटों एवं रोगों से बचाव के लिए कीटनाशकों और फफूंदनाशकों पर काफी खर्च करना पड़ता है. कई चरणों में होने वाली तुड़ाई के कारण मजदूरी का खर्च भी बढ़ जाता है. ऐसे में वर्तमान में मिल रहे ऊंचे भावों से किसानों को बड़ी राहत मिली है. यदि आने वाले दिनों में आवक सीमित और मांग बरकरार रही, तो दाम ऊंचे बने रहने की संभावना है.

वहीं, कृषि विकास अधिकारी रामपुर पीरू राम ने बताया, "आज पहाड़ी क्षेत्रों में मटर जैसी नकदी फसलों की वैज्ञानिक खेती, बेहतर बीज, समय पर तकनीकी मार्गदर्शन और उचित बाजार व्यवस्था से किसानों की आय में और अधिक बढ़ोतरी की जा सकती है. किसानों को कृषि विभाग द्वारा समय समय पर अनुदान राशि पर मटर एवं अन्य बीज मुहैया करवाए जाते हैं."

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