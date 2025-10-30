ETV Bharat / state

हिमाचल मटर और बीन्स के दाम छू रहे आसमान, मौसम ने बिगाड़ा गेम, बाहरी राज्यों में हाई डिमांड

किसान प्रदीप कुमार का कहना है, "मटर की फसल लेकर आया हूं. मैं 28 से 30 बोरी मटर लेकर आया था, जो मंडी में 115 रुपए किलो तक बिका है. इस भाव से मैं संतुष्ट हूं. एक सप्ताह पहले ओला गिरा था, उससे मटर की फसल बर्बाद हुई है. इस बार एक क्विंटल मटर की बिजाई की थी. हमारी फसल के मुताबिक तो रेट अच्छा मिल रहा है. अगर ओला ना गिरा होता तो 5 से ₹10 फसल और अधिक भाव पर बिक सकती थी."

कुल्लू जिले के आनी से सब्जी मंडी ढली पहुंचे किसान राजेश ने बताया कि भारी बरसात से आधी फसल बर्बाद हो गई है. लगातार बारिश से फसल खेतों में ही सड़ गई. उन्होंने कहा कि मेरा मटर आज होल सेल में 115 से 120 रुपए के किलो तक बिका है. पिछली साल के मुकाबले इस बार पहले से 50 किलो अधिक मटर की बिजाई की थी, लेकिन बारी बारिश से फसल नष्ट हो गई है. फिर भी जो फसल बच गई है, उसे बेचने के लिए मंडी ला रहे हैं. उन्होंने बताया कि मौसम के हिसाब से मंडी में मटर के भाव ठीक है.

वहीं, इस बार बीन्स का कम उत्पादन होने से देश के बड़े शहरों की मांग पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है. जिस कारण हिमाचली बीन्स नजदीक के कुछेक राज्यों जैसे, पंजाब, यूपी और दिल्ली को ही भेजी जा रही है. जिससे स्थानीय बाजारों में बीन्स के दाम आसमान छूने लगे हैं. जिसको लेकर ईटीवी भारत ने शिमला स्थित ढली मंडी में आढ़ती और किसानों से बात कीत. जिन्होंने इस बार हरी मटर और बीन्स के भाव और पैदावार को लेकर अपनी बात रखी.

शिमला: हिमाचल की पहाड़ियों से निकलकर महानगरों के बाजारों तक पहुंच रही हरी मटर और बीन्स इन दिनों चर्चा में हैं. पहाड़ों की ठंडी जलवायु में तैयार हुई यह हरी मटर की फली इस समय पहाड़ी मंडियों से सीधा महानगरों की ओर उड़ान भर रही है. हवाई जहाज और ट्रेन के जरिए चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, गुजरात के अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों तक पहुंच रही हिमाचली मटर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. यही वजह है कि राजधानी शिमला की ढली सब्जी मंडी में हरी मटर 100 रुपए से लेकर 180 रुपये किलो तक बिक रही है.

किसान रंजीत सिंह ने बताया कि वो मटर की फसल लेकर ढली सब्जी मंडी आए हैं. मौसम ने इस बार धोखा दिया है. उन्होंने बताया कि मटर 150 रुपए किलो तक बिक रहा था, लेकिन पिछले दिनों ओला गिरने से भाव अब 110 से 115 रुपए के बीच मिल रहे हैं, तब भी इस भाव से हम संतुष्ट हैं. उन्होंने बताया कि और भी सब्जी मंडिया हैं, लेकिन ढली मंडी में फसल के अच्छे भाव मिलते हैं, इसलिए हम मटर यहां लेकर आते हैं. उन्होंने बताया कि इस बार 70 फीसदी से ज्यादा फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो गई है. अबकी बार 1.50 क्विंटल मटर की बिजाई की थी, जिससे 3 से 4 लाख तक की मटर की पैदावार होती थी, लेकिन इस बार ज्यादा बारिश होने की वजह से फसल खराब हो गई है. जो फसल बची है, वह भगवान की कृपा है. उन्होंने कहा कि हमें बढ़िया भाव मिल रहा है. इस बार बारिश से फसल खराब हो गई है. ऐसे में डेढ़ लाख तक पहुंच पाना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस रेट पर मटर बिकने से साल भर का गुजारा निकल ही जाएगा.

हिमाचल मटर की बाहरी राज्यों में भारी डिमांड (ETV Bharat)

ट्रेन और विमान से इन राज्यों में भेजी जाती मटर

मां हाटेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी ढली सब्जी मंडी के आढ़ती नरेंद्र ठाकुर ने कहा, "मैं पिछले 30 सालों से सब्जी का काम कर रहा हूं. इन दिनों मंडी, शिमला, करसोग, सिरमौर, सोलन के ऊपरी क्षेत्र से मटर आती है. जो यहां से बाहरी राज्यों को भेजी जाती है. हिमाचल के मटर की बड़े-बड़े शहरों में बहुत मांग रहती है. यहां से चेन्नई तक भी विमान से मटर भेजी जाती है. वहीं, आजकल ट्रेन के जरिए कोलकत्ता, महाराष्ट्र, गुजरात के अहमदाबाद और सूरत शहर को भी मटर भेजी जा रही है. इसके अलावा पंजाब, दिल्ली और यूपी को भी मटर भेजी जाती है. कोलकाता और चेन्नई को ट्रेन और विमान से मटर भेजा जाता है, लेकिन आजकल विमान में मटर भेजने को जगह नहीं मिल रही है."

पहाड़ी मटर की फाइव स्टार होटल में अधिक मांग

आढ़ती नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि हिमाचल की मटर खाने में स्वादिष्ट होती है. इसका टेस्ट खट्टा और मीठा होता है. इसलिए इसकी बड़े शहरों में अधिक मांग रहती है. वहीं, मैदानी क्षेत्रों में पैदा होने वाले मटर में इतना अधिक स्वाद नहीं होता है. ऐसे में पहाड़ी मटर की स्पेशल डिमांड होती है. उन्होंने बताया कि पहाड़ी मटर को लोग सलाद सहित पनीर व अन्य आइटम में प्रयोग करते हैं. जिसकी सबसे अधिक मांग फाइव स्टार होटल में रहती है. उन्होंने बताया कि हिमाचल में मटर की फसल बारिश पर निर्भर है और यहां फसल में गोबर का प्रयोग किया जाता है. वहीं, मैदानी क्षेत्रों में मटर की फसल में नदियों के पानी से सिंचाई होती है. ऐसे में हिमाचल का मटर अधिक स्वादिष्ट होता है.

मटर की फसल पर पड़ी मौसम की मार (ETV Bharat)

क्वालिटी पर भी बारिश का असर

आढ़ती नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस बार बरसात का मटर पर बहुत असर पड़ा है. पहले ढली मंडी में इन दिनों 3 से 4 हजार बोरी मटर आती थी, लेकिन आजकल एक हजार के अंदर ही मटर की बोरी मंडी में बिकने को आ रही है. उन्होंने बताया कि किसानों की फसल भारी बारिश के कारण बर्बाद हुई है. जिससे किसानों को तो नुकसान हुआ है. वहीं, आढ़तियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है. उन्होंने कहा कि हमारी पिछली सेल किसी भी कारोबारी की 15 से 20 करोड़ तक की थी, लेकिन इस बार यह सेल 5 से 7 करोड़ तक रह गई है. जिससे आढ़तियों का भी काम कम हुआ है. वहीं, ट्रांसपोर्टरों की भी समस्या बड़ी है.

"प्रदेश में सारा सिस्टम किसानों पर ही चलता है. सर्दियों का कारोबार ढली सब्जी मंडी में 1000 से 1200 करोड़ का होता था. वहीं, सेब का कारोबार भी 2 से ढाई हजार करोड़ का होता था. जिसमें इस बार काफी कमी आई ह. सब्जियों का तो इस बार 500 से 700 करोड़ का कारोबार हुआ है. जिससे सभी तरह के खर्च निकालना मुश्किल हो गए हैं. 30 सालों में इस बार इतने खराब हालत देखे हैं. बिन्स भी कोलकाता, चेन्नई, यूपी, गुजरात भेजी जाती है, लेकिन इस बार बीन्स की पैदावार भी काफी कम है. इसलिए इस बार बीन्स दिल्ली, पंजाब व यूपी भेजी जा रही है. बीन्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है. फिर भी बीन्स 60 से 80 रुपए किलो बिक रही है. वहीं, मटर भी 100 से 120 रुपए किलो बिक रहे हैं. दो-तीन दिन पहले तक यही मटर 180 किलो तक भी बिका था." - नरेंद्र ठाकुर, आढ़ती

सब्जी मंडी ढली में 9 दिनों में पहुंची 4608 क्विंटल मटर (ETV Bharat)

9 दिनों में पहुंची 4608 क्विंटल मटर

हिमाचल में मानसून की विदाई के बाद बारिश का क्रम थम गया है. जिसके बाद राजधानी शिमला की ढली सब्जी मंडी में मटर की आवक लगातार बढ़ रही है. हालांकि पिछले साल के मुकाबले में मटर की फसल काफी कम पहुंच रही है. बीते 9 दिनों में ढली मंडी में कुल 4608 क्विंटल मटर पहुंच चुकी है. ऐसे में कम पैदावार रहने से किसानों को मटर के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं. जिससे किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है. ढली मंडी में 20 अक्टूबर को 232 क्विंटल, 21 अक्टूबर को 447 क्विंटल, 22 अक्टूबर को 407 क्विंटल, 23 अक्टूबर को 385 क्विंटल, 24 अक्टूबर को 248 क्विंटल, 25 अक्टूबर को 826 क्विंटल, 27 अक्टूबर को 758 क्विंटल 28 अक्टूबर को 844 क्विंटल और 29 अक्टूबर को 461 क्विंटल मटर ढली मंडी में बिकने को पहुंची है.

सब्जी मंडी ढली पहुंच रही मटर तिथि मात्रा (क्विंटल में) 20 अक्टूबर 232 21 अक्टूबर 447 22 अक्टूबर 407 23 अक्टूबर 385 24 अक्टूबर 248 25 अक्टूबर 826 27 अक्टूबर 758 28 अक्टूबर 844 29 अक्टूबर 461 कुल 4608

1006 क्विंटल बीन्स बिकी

ढली सब्जी मंडी में इन दिनों बीन्स की पिछले सालों की तुलना में काफी कम आवक हो रही है. जिस कारण बाहरी राज्यों में बीन्स की डिमांड भी पूरी नहीं हो रही है. वहीं, मौसम की वजह से बीन्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बाहरी राज्यों में अधिक मांग की वजह से मंडी में किसानों को 60 से 85 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं. कृषि उपज मंडी समिति शिमला और किन्नौर के आंकड़ों के अनुसार, बीते नौ दिनों के भीतर कुल 1006 क्विंटल बीन्स की खेप विभिन्न बाहरी राज्यों को भेजी गई है. इसमें 20 अक्टूबर को 35 क्विंटल, 21 अक्टूबर को 66 क्विंटल, 22 अक्टूबर को 87 क्विंटल, 23 अक्टूबर को 123 क्विंटल, 24 अक्टूबर को 70 क्विंटल, 25 अक्टूबर को 189 क्विंटल, 27 अक्टूबर को 190 क्विंटल, 28 अक्टूबर को 195 क्विंटल और 29 अक्टूबर को 51 क्विंटल बीन्स बाहरी राज्यों को भेजी गई.

सब्जी मंडी ढली में बीन्स की आवक तिथि मात्रा (क्विंटल में) 20 अक्टूबर 35 21 अक्टूबर 66 22 अक्टूबर 87 23 अक्टूबर 123 24 अक्टूबर 70 25 अक्टूबर 189 27 अक्टूबर 190 28 अक्टूबर 195 29 अक्टूबर 51 कुल 1006

बंद गोभी पर भी मौसम की मार

प्रदेश में मौसम की मार बंद गोभी की पैदावार पर भी साफ नजर आ रही है. इसका खुलासा

कृषि उपज मंडी समिति शिमला और किन्नौर के आंकड़ों में हुआ है. नौ दिनो में ढली सब्जी मंडी में 940 क्विंटल बंद गोभी बिकने को पहुंची है. इसमें 20 अक्टूबर को 72 क्विंटल, 21 अक्टूबर को 241 क्विंटल, 22 अक्टूबर को 57 क्विंटल, 23 अक्टूबर को 131 क्विंटल, 24 अक्टूबर को 35 क्विंटल, 25 अक्टूबर को 118 क्विंटल, 27 अक्टूबर को 128 क्विंटल, 28 अक्टूबर को 91 क्विंटल और 29 अक्टूबर को 61 क्विंटल बंद गोभी बिकने को पहुंची.

