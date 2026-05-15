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'2 जून से फिर दौड़ेगी पठानकोट-जोगिंद्रनगर ट्रेन, हिमाचल की रेल कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार'

चक्की रेलवे पुल के पुनर्निर्माण का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. 2022 की बाढ़ में यह पुल बह गया था.

PATHANKOT JOGINDERNAGAR TRAIN
2 जून से फिर दौड़ेगी पठानकोट-जोगिंद्रनगर ट्रेन (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 8:15 PM IST

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धर्मशाला: 2 जून से पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेल लाइन पर ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो जाएगा. पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को धर्मशाला में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के लोगों, खासकर कांगड़ा घाटी के यात्रियों और व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी जताया.

चक्की पुल पुनर्निर्माण से मिली रफ्तार

अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2022 की बाढ़ में चक्की रेलवे पुल के बह जाने से रेल सेवा प्रभावित हुई थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक तकनीक से नया पुल बनाया. अब इस मार्ग पर रेल संचालन फिर से शुरू होने जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर (ETV BHARAT)

पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

उन्होंने कहा कि रेल सेवा बहाल होने से हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापार व अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. साथ ही कांगड़ा घाटी रेलवे को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की दिशा में भी प्रयास जारी हैं. लगभग 200 किलोमीटर लंबे इस नैरो गेज रूट को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए सर्वे और DPR का काम चल रहा है. इस दौरान उन्होंने धर्मशाला नगर निगम के लिए पार्टी की ओर से जमकर प्रचार किया.

धर्मशाला-पालमपुर में कांग्रेस की जीत का दावा

उधर, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान दावा किया कि धर्मशाला और पालमपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विकास कार्यों का असर जनता में दिख रहा है. उन्होंने बताया कि धर्मशाला के 17 वार्डों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत की जाएंगी. इसमें सीवरेज सिस्टम, पेयजल व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी, पार्क, गेमिंग जोन और ई-रिक्शा जैसी सुविधाएं शामिल हैं. उन्होंने यह भी कहा कि शहर में पर्यावरण अनुकूल परिवहन और चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार किया जाएगा. उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि सांसद होने के बावजूद केंद्र से पर्याप्त फंड नहीं लाया गया. उन्होंने कहा कि भाजपा केवल बयानबाजी करती रही, जबकि कांग्रेस सरकार विकास कार्य कर रही है.

Congress MP Anurag Sharma, Congress leader Devendra Jaggi
प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस सांसद अनुराग शर्मा, कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी व अन्य (ETV BHARAT)

कांग्रेस नेता का सुधिर शर्मा पर गंभीर आरोप

प्रेस वार्ता के दौरान धर्मशाला नगर निगम के पूर्व मेयर और कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी ने भाजपा विधायक सुधिर शर्मा पर भ्रष्टाचार और युवाओं को गुमराह करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि विधायक के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए. जग्गी ने आरोप लगाया कि रोजगार मेलों के जरिए विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई. उन्होंने दावा किया कि कुछ युवाओं को थाईलैंड भेजने की बात कही गई थी, लेकिन वे कथित तौर पर म्यांमार के जंगलों में पहुंच गए. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

जग्गी ने यह भी कहा कि एजेंटों को राजनीतिक मंच से समर्थन मिला और युवाओं को गलत जानकारी दी गई. उन्होंने लोगों से अपील की कि विदेश रोजगार से जुड़े प्रस्तावों की पूरी जांच करें. इन आरोपों के बाद धर्मशाला की राजनीति में तनाव बढ़ गया है और अब सभी की नजर विधायक की प्रतिक्रिया पर है.

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