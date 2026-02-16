ETV Bharat / state

पशु मित्र भर्ती में फिजिकल ग्राउंड टेस्ट पर लगी रोक, विभाग नोटिफिकेशन में ये कहा

शिमला: हिमाचल में पशु मित्र भर्ती को लेकर बड़ा प्रशासनिक अपडेट सामने आया है. सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के बाद फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, जिससे अभ्यर्थियों में हलचल तेज हो गई है. लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है. इसको लेकर पशु पालन विभाग की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक कारणों के कारण भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाने वाला फिजिकल टेस्ट को फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. विभागीय पत्र संख्या 259-260 3 जनवरी 2026 और पत्र संख्या 777 तरीख 14 जनवरी 2026 के संदर्भ में यह निर्देश जारी किए गए हैं. विभाग के मुताबिक प्रशासनिक कारणों से फिलहाल फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए इसे अगली सूचना तक रोका जा रहा है. ऐसे में अब पशु मित्र भर्ती तब तक नहीं होगी, जब तक इस मामले में पशुपालन निदेशालय की ओर से अगले आदेश जारी नहीं किए जाते. विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन (ETV Bharat) फिजिकल टेस्ट का वीडियो वायरल होने के बाद छिड़ा विवाद बीते दिनों पशु मित्र भर्ती प्रक्रिया को लेकर फिजिकल टेस्ट के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. उसके बाद से इस भर्ती को लेकर प्रदेश में विवाद छिड़ा हुआ है. वीडियो में एक महिला अभ्यर्थियों शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 25 किलोग्राम वजन उठाकर दौड़ते हुए नज़र आई. जिस लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए भर्ती नियमों, शारीरिक मानकों और मिलने वाले मानदेय पर सवाल उठाए थे. वायरल वीडियो मंडी जिले के धर्मपुर राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान से सामने आया था. ये थे भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियम