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हमीरपुर में पशु मित्र भर्ती प्रक्रिया शुरू, इस दिन होगा ग्राउंड टेस्ट

हमीरपुर के अणु सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में अभ्यर्थियों का ग्राउंड टेस्ट होगा.

Hamirpur Pashu Mitra Recruitment 2026
पशु मित्र भर्ती 2026 (File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 10:59 AM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में पशु मित्र पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. उपमंडल हमीरपुर के विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में पशु मित्र के पद भरे जाने हैं. इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ग्राउंड टेस्ट 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा. यह टेस्ट सुबह 8:30 बजे अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में संपन्न होगा. जिला प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस सुचारू रूप से पूरी की जा सके. ग्राउंड टेस्ट के दौरान शारीरिक दक्षता (Physical Fitness) और निर्धारित मानकों के आधार पर उम्मीदवारों का टेस्ट किया जाएगा.

भर्ती प्रक्रिया के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन

वहीं, एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह ने बताया कि पशु मित्र भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. ये कमेटी पूरी चयन प्रक्रिया की निगरानी करेगी और भर्ती को पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाएगी. उन्होंने बताया कि एसडीएम हमीरपुर की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में हमीरपुर के वरिष्ठ पशुपालन अधिकारी और टौणी देवी के पशुपालन अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. समिति यह सुनिश्चित करेगी कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और तय नियमों के अनुसार पूरी हो.

पशु मित्रों को सौंपे जाएंगे ये काम

एसडीएम हमीरपुर ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन गतिविधियों को मजबूत करने और पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पशु मित्रों की नियुक्ति महत्वपूर्ण है. इनकी तैनाती से पशुओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण, प्राथमिक उपचार और विभागीय योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. स्थानीय युवाओं के लिए यह भर्ती रोजगार का अच्छा अवसर मानी जा रही है. अभ्यर्थियों में भी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर उत्साह देखा जा रहा है. प्रशासन ने कहा है कि सभी उम्मीदवार जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ समय पर पहुंचे, ताकि प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी की जा सके.

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