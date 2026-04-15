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16 से 24 अप्रैल तक इस जिले में होगी पशु मित्रों की भर्ती, जानें कहां भरे जाएंगे कितने पद

कुल्लू: प्रदेश सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग में पशु मित्रों की भर्ती की जा रही है. जिला कुल्लू में भी अब 16 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पशु मित्रों की भर्ती की जाएगी. जिला कुल्लू पशुपालन विभाग के उपदेश अरुण शर्मा ने बताया कि आनी उप मंडल में 16 अप्रैल को पशु मित्रों की भर्ती की जाएगी और उसके लिए उनके फिजिकल टेस्ट भी लिए जाएंगे.

अरुण शर्मा ने बताया कि '17 अप्रैल को बंजार, 18 अप्रैल को निरमंड में पशु मित्रों के फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे. 23 अप्रैल को मनाली विधानसभा के बाशिंग और 24 अप्रैल को कुल्लू में अभ्यर्थियों का पशु मित्रों की भर्ती के लिए पुलिस ग्राउंड में चयन जाएगा. इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है और पशु मित्र भर्ती के लिए पुरुषों को 5000 मीटर की दौड़ 30 मिनट पर पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं के लिए 1500 मीटर की दौड़ के लिए 10 मिनट का समय दिया गया है. ऐसे में पशु मित्र भर्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने आसपास के पशु पालन विभाग के पास जाकर भी संपर्क कर सकता है.'

भर्ती का वीडियो हुआ था वायरल

बता दें कि इससे पहले फरवरी माह में दौड़ के दौरान एक युवती का वीडियो वायरल हुआ था. वीडियों में सिर पर बोरी उठाए युवती जमीन पर गिर गई थी. इसपर काफी विवाद हुआ था. लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए भर्ती नियमों, शारीरिक मानकों और मिलने वाले मानदेय पर सवाल उठाए थे. इसके बाद 16 फरवरी को पत्र जारी करते हुए फिजिक्ल टेस्ट पर रोक लगाई गई थी.