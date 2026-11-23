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पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसों से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान, उड़ान भरने से पहले फॉलों करें ये चीजें

पैराग्लाइडिंग से पहले इन बातों का रखें ध्यान ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पीते कुछ समय से पैराग्लाइडिंग के दौरान सैलानियों के साथ हादसे हुए हैं. हादसों के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है. प्रशासन की ओर से जगह-जगह पैराग्लाइडिंग साइट्स पर जाकर सुरक्षा संबंधी नियमों की भी छानबीन की जा रही है. हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की बात करें तो यहां पर भी विंटर सीजन अपनी रफ्तार पकड़ रहा है.

सर्दियों में भी यहां की वादियों का मजा लेने के लिए सैलानी कुल्लू मनाली के साथ-साथ विभिन्न इलाकों का रुख कर रहे हैं और यहां पर पैराग्लाइडिंग का भी मजा ले रहे हैं. सैलानियों को किसी हादसे का डर ना हो इसके लिए भी सैलानियों को सतर्क रहना चाहिए. पैराग्लाइडिंग का रोमांच रिस्क के साथ आता है. आसमान में पैराग्लाइडर के साथ उड़ते हुए एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है. इसलिये पैराग्लाइडिंग के दौरान सेफ्टी बहुत जरूरी है. हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 11 नंबवर को रूस का एक पायलट जमीन से करीब 145 मीटर ऊंचाई पर हाईटेंशन बिजली के तारों में फंस गया. घंटों के चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया.