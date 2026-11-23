पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसों से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान, उड़ान भरने से पहले फॉलों करें ये चीजें
हिमाचल में पैराग्लाइडिंग हादसों से बढ़ी चिंता, जानिए उड़ान से पहले सुरक्षा के जरूरी नियम.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 2:55 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पीते कुछ समय से पैराग्लाइडिंग के दौरान सैलानियों के साथ हादसे हुए हैं. हादसों के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है. प्रशासन की ओर से जगह-जगह पैराग्लाइडिंग साइट्स पर जाकर सुरक्षा संबंधी नियमों की भी छानबीन की जा रही है. हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की बात करें तो यहां पर भी विंटर सीजन अपनी रफ्तार पकड़ रहा है.
सर्दियों में भी यहां की वादियों का मजा लेने के लिए सैलानी कुल्लू मनाली के साथ-साथ विभिन्न इलाकों का रुख कर रहे हैं और यहां पर पैराग्लाइडिंग का भी मजा ले रहे हैं. सैलानियों को किसी हादसे का डर ना हो इसके लिए भी सैलानियों को सतर्क रहना चाहिए. पैराग्लाइडिंग का रोमांच रिस्क के साथ आता है. आसमान में पैराग्लाइडर के साथ उड़ते हुए एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है. इसलिये पैराग्लाइडिंग के दौरान सेफ्टी बहुत जरूरी है. हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 11 नंबवर को रूस का एक पायलट जमीन से करीब 145 मीटर ऊंचाई पर हाईटेंशन बिजली के तारों में फंस गया. घंटों के चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया.
कब हुए कितने हादसे
वहीं, 25 अक्टूबर को धर्मशाला के खनियारा में भी पैराग्लाइडिंग क्रैश होने के कारण बुल्गारिया के एक निवासी मेकिमंम की मौत हो गई थी, जबकि ब्रिटेन के निवासी स्टीफन को रेस्क्यू टीम के द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू किया गया था. इसी महीने 10 नंबवर को कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग में भी उतर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले युवक शुभम की पैराग्लाइडिंग हादसे के दौरान मौत हो गई थी.
इसके अलावा कुल्लू जिले के गड़सा में पैराग्लाइडिंग साइट में 17 जनवरी 2025 को पर्यटक जयेश राम की दुर्घटना में मौत हुई थी, जबकि स्थानीय पायलट अश्वनी कुमार गंभीर रूप से घायल हुए थे. प्रारंभिक जांच में हवा में दो पैराग्लाइडरों के आपस में टकराने की बात सामने आई थी. 11 फरवरी 2024 को डोभी पैराग्लाइडिंग स्थल पर हार्नेस खुलने से पर्यटक नव्या की जान गई थी. मई 2019 में मनाली के सोलंगनाला में पर्यटक अमनदीप सिंह सोवती की पैराग्लाइडर गिरने से मौत हुई थी.
किन बातों का रखना चाहिए ध्यान
पैराग्लाइडिंग का रोमांच कई लोगों को अपनी ओर खींचता है लेकिन पैराग्लाइडिंग करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. हवा में एक छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है. कई सौ फीट की हाइट पर गलती को सुधारने का मौका मिलने की गुजाइंश बहुत कम होती है.
पैराग्लाइडिंग पायलट दौलत राम ने बताया कि यहां पर जो भी सैलानी पैराग्लाइडिंग करने के लिए आते हैं उन्हें नियमों की पूरी जानकारी दी जाती है. इसके अलावा सभी सुरक्षा उपकरणों को भी मजबूती से बांधा जाता है. ताकि सैलानियों के साथ किसी प्रकार का हादसा पेश न आ सके. खराब मौसम में यहां पर बिल्कुल भी पैराग्लाइडिंग नहीं की जाती है. उड़ान से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें जैसे:
पायलट का लाइसेंस: सैलानी उड़ान भरने से पहले एक बार पायलट को अपना लाइसेंस दिखाने के लिए कहें और ये सुनिश्चित कर लें कि वह हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग या सरकार के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं. पायलट का नाम या अन्य जानकारी पूछने का अधिकार भी पर्यटक के पास है.
सेफ्टी गाइडलाइन/उपकरण: पैराग्लाइडिंग से पहले सैलानी सेफ्टी गाइडलाइन का खास ध्यान रखें. उड़ान से पहले ही पायलट और ऑपरेटर से सेफ्टी से जुड़ी तमाम बातों की जानकारी लें. मसलन उड़ान भरते या उतरते वक्त टांगो की पॉजीशन, हवा में रहते हुए किन बातों का ध्यान रखना है आदि. सेफ्टी बेल्ट्स के साथ-साथ पैराग्लाइडिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी चेक कर लें. मौसम का आकलन, हवा की गति और हार्नेस की सुरक्षा जांचना बेहद जरूरी है
साफ मौसम: अगर सैलानी पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो वह सबसे पहले ये देख लें कि मौसम बिल्कुल साफ हो. पैराग्लाइडिंग के लिए तभी जाएं जब आसमान बिल्कुल साफ हो. ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है.
पंजीकृत पायलट के साथ ही भरें उड़ान
उड़ान से पहले सुनिश्चित करें कि पायलट हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत है. वहीं, पर्यटक पायलट का नाम पता सब पूछ लें. जब ये सारी बातें क्लियर हो जाएं तो पैराग्लाइडिंग के दौरान किन किन बातों और नियमों का ध्यान रखना है. उन सबके बारे में जानकारी ले. हिमाचल प्रदेश में जारी एयरो स्पोर्ट्स नियमों के अनुसार साइट पर 1 पायलट 4 से अधिक उड़ानें एक दिन में नहीं भर सकेगा. वहीं, अगर पायलट बिना लाइसेंस कार्ड को गले में लटकाए साहसिक गतिविधियों को कराता पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है.
क्या हैं पैराग्लाइडिंग के नियम?
नियमों के अनुसार, 12 वर्ष से कम या 30 किलोग्राम से कम वजन वाले बच्चों को पैराग्लाइडिंग करवाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. पैराग्लाइडर पायलट प्रतिभागियों के साथ कोई हवाई कलाबाजी नहीं कर सकता है. उपकरणों पर अधिक भार या कम भार नहीं डाला जाएगा. इसके अलावा प्रत्येक उड़ान से पहले सभी प्रतिभागियों को पूर्ण सुरक्षा जानकारी देना अनिवार्य होती है. वहीं, हृदय रोग, मिर्गी, फेफड़े के रोग, अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं को पैराग्लाइडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी. इन सभी नियमों का पैराग्लाइडिंग के दौरान पालन करना काफी आवश्यक है.
जयपुर से आए सैलानी शिवपाल ने बताया कि 'यहां पर जब पैराग्लाइडिंग की. तो यहां पर पायलट ने सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ हवा में उड़ान भरी. पैराग्लाइडिंग करने में काफी आनंद आया. पैराग्लाइडिंग से पहले सभी नियमों की भी जानकारी दी गई.'
सैलानी दीपक का कहना है कि 'हम कुल्लू मनाली घूमने आए हैं और यहां पर पैराग्लाइडिंग का भी मजा लिया. साफ मौसम के बीच पैराग्लाइडिंग की. हालांकि पहले डर लग रहा था, लेकिन पायलट के साथ पैराग्लाइडिंग काफी सुरक्षित रही.'
पर्यटकों की लापरवाही भी आती है सामने
वहीं, पैराग्लाइडिंग के दौरान होने वाले हादसों के पीछे ऑपरेटरों का तर्क है कि उड़ान भरने के बाद पर्यटक सुरक्षा की दृष्टि से बांधी गई बेल्ट की पकड़ को ढीली कर देते हैं. जिसके चलते यह हादसे पेश आ रहे हैं. हालांकि जब भी पर्यटक पैराग्लाइडिंग के लिए पहुंचते हैं तो यहां पर पैराग्लाइडर ऑपरेटर के द्वारा उनसे एक फॉर्म भी साइन करवाया जाता है, जिसमें पैराग्लाइडिंग के दौरान होने वाले खतरों से भी अवगत करवाया जाता है. पर्यटक फॉर्म में सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद उस पर साइन करते हैं और उसके बाद हवा में रोमांच के लिए तैयार हो जाते हैं.
पैराग्लाइडर पायलट कमल ठाकुर ने बताया कि 'पैराग्लाइडर ऑपरेटर को चाहिए कि वो नियमों का सख्ती से पालन करें और सिर्फ उन्हीं पायलटों को पैराग्लाइडर उड़ाने की अनुमति दें जो प्रशिक्षित होने के साथ-साथ सरकार से मान्यता प्राप्त हों. इसके अलावा ऑपरेटर और पायलट की ये पहली जिम्मेदारी है कि वो पैराग्लाइडिंग से जुड़े तमाम उपकरणों की जांच समय-समय पर करता रहे ताकि सेफ्टी बनी रहे. पैराग्लाइडिंग के लिए आए लोगों को सेफ्टी से जुड़े तमाम दिशा-निर्देशों की जानकारी अच्छे से समझाना, उड़ान भरने से पहले टूरिस्ट को रिलेक्स रखने से लेकर हवा में और लैंडिंग करने तक उससे बात करते रहे और सेफ्टी से जुड़े तमाम चीजें बताते रहने की जिम्मेदारी पायलट की होती है.'
सैलानी डॉक्टर बृजराज ने बताया कि कुल्लू मनाली में मौसम काफी अच्छा है और यहां पर सैलानी साहसिक गतिविधियों का भी मजा ले रहे हैं. मनाली में आकर उन्होंने पैराग्लाइडिंग की. हालांकि कुछ स्थानों पर हादसों की भी उन्हें सूचना मिली थी. लेकिन मनाली में सुरक्षित तरीके से उन्हें पैराग्लाइडिंग करवाई गई.
कुल्लू की प्रमुख प्रैग्लाइडिंग साइट्स
पर्यटन विभाग ने जांच व निगरानी बढ़ाने के प्रयास किए हैं. फिर भी साहसिक पर्यटन को सुरक्षित बनाने के लिए नियमित जांच और नियमों का सख्ती से पालन आवश्यक है.जिला कुल्लू की अगर बात की जाए तो सोलंग नाला, मढ़ी, मझाच, डोभी, कोठी, गड़सा, नांगाबाग साइट पैराग्लाइडर के लिए चिन्हित की गई हैं. 7 साइट में पर्यटन विभाग की तकनीकी कमेटी जांच करती है और उसके बाद ही पैराग्लाइडर को उड़ाने की अनुमति दी जाती है. सोलंग नाला में करीब 180 पायलट, डोभी में 196, मझाच में 4, नांगाबाग में 15, गड़ासा में 40 पायलट पंजीकृत है. कुल्लू जिले में करीब 442 पैराग्लाइडिंग पायलट हैं.
2022 में हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
साल 2022 के मई महीने में कर्नाटक के एक पर्यटक की मौत के बाद प्रदेश हाई कोर्ट ने पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने पैराग्लाइडिंग के लिए नियमावली बनाने, पायलट को प्रशिक्षित करने और पैराग्लाइडर की जांच करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद प्रशासन ने भी यहां पर अवैध रूप से हो रही पैराग्लाइडिंग पर रोक लगाई थी. अब सिर्फ रजिस्टर्ड ऑपरेटर, लाइसेंस वाले पायलट को ही पैराग्लाइडिंग की अनुमति है.
एयरो स्पोर्ट्स नियम 2022
एयरो स्पोर्ट्स नियम 2022 में पैराग्लाइडर में सेफ्टी पैराशूट और प्रत्येक टेक ऑफ और लैंडिंग साइट पर एंबुलेंस का होना अनिवार्य होता है. दस्ताने, टखने के जूते, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और मरम्मत किट, हेलमेट, सीढ़ी, आठ मिलीमीटर व्यास की 50 मीटर रस्सी, मास्क के साथ कैरबिनर सिलेंडर होना जरूरी. प्रत्येक पैराग्लाइडर के लिए दो पुली और ऑक्सीजन, दो तरफा रेडियो संचार उपकरण, उपकरण पैनल (अल्टीमीटर, कंपास, वायु गति सूचक) होना अनिवार्य है.
पायलट के लिए मापदंड
इसके अलावा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (सोलो पायलट के लिए) और पायलट की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड नाम समेत डिजिटल लॉग बुक में दर्ज होना चाहिए. पायलट चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए. पायलट को टेंडम लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले एसआईवी (एडवांस कोर्स) पूरा करना अनिवार्य है. हाईकोर्ट ने उन पैराग्लाइडिंग साइट्स पर खेल गतिविधियों पर रोक लगा रखी है, जहां कोई भी मार्शल तैनात नहीं हैं. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई में ये बताया था कि हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2022 के नियम 9 (6) के मुताबिक इन खेलों में भाग लेने वालों के लिए 10 लाख रुपए का व्यापक बीमा प्रदान किया गया है.
कुल्लू में पैराग्लाइडिंग पायलट शशि भूषण सालों काफी सालों से पैराग्लाइडिंग करवा रह हैं. उनका कहना है कि एयरो स्पोर्ट्स नियमों के तहत ही वह सुरक्षित उड़ान भर रहे हैं. सैलानी काफी संख्या में यहां पैराग्लाइडिंग के लिए आते हैं. ऐसे में उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो. इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है.
2018 से जनवरी 2025 तक 16 लोगों की मौत
डोभी की साइट सबसे ऊंची है और यहां पर पैराग्लाइडिंग के दौरान अकसर हादसे भी पेश आ रहे हैं. साल 2022 में यहां पर 2 पर्यटकों की जान भी चली गई. दोनों हादसों में उड़ान भरने के बाद पर्यटक पैराग्लाइडर से छिटककर काफी ऊंचाई से नीचे गिरे. कुल्लू जिले में साल 2018 से लेकर जनवरी 2025 तक पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9 पर्यटक इस दौरान घायल हुए हैं. साल 2019 में डोभी साइट में दो पर्यटकों की मौत हुई थी.
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