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ग्राम सभाओं में गूंजेगा ‘वीबी-जी राम जी’, स्मार्ट मीटर से लेकर ‘सुखी परिवार’ योजना तक होगी चर्चा

गांधी जयंती पर हिमाचल प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित की जाएंगी.

हिमाचल में पंचायतों में होगी ग्राम सभा बैठकें
हिमाचल में पंचायतों में होगी ग्राम सभा बैठकें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 10:35 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में दो अक्टूबर को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में ग्रामीणों के सामने सरकार की योजनाओं से लेकर विकास कार्यों तक का पूरा खाका रखा जाएगा. ग्राम सभा में ‘वीबी-जी राम जी’ (विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के वार्षिक शेल्फ, स्मार्ट मीटर, पीएम सूर्य घर योजना और पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा होगी. वहीं, सरकार की ‘अपना परिवार, सुखी परिवार योजना’ को भी ग्राम सभा के एजेंडे में शामिल किया गया है, ताकि पात्र परिवारों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके.

दो अक्टूबर यानी शुक्रवार को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित की जाएंगी. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत होने वाली इन बैठकों में ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ पात्र और चिन्हित परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाने पर चर्चा होगी.

‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना पर भी रहेगा फोकस

ग्राम सभा में मुख्यमंत्री ‘अपना परिवार, सुखी परिवार योजना’ को अनिवार्य एजेंडे में शामिल किया गया है. योजना का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब, जरूरतमंद और वंचित परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान से जुड़ा है. इसके तहत विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथ बच्चों, वृद्ध दंपतियों, दिव्यांग व्यक्तियों, गंभीर बीमारी से प्रभावित कमाऊ सदस्य वाले परिवारों, भूमिहीन परिवारों और मेहनत-मजदूरी पर निर्भर परिवारों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने का प्रावधान है.

योजना के तहत आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को चिन्हित कर पात्रता के आधार पर योजना में शामिल किया जाएगा. इसमें ऐसे परिवार शामिल होंगे, जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि और परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपये से कम है. साथ ही परिवार का कोई कमाऊ सदस्य सरकारी या अर्द्धसरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए और परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए.

स्मार्ट मीटर और पीएम सूर्य घर योजना की भी मिलेगी जानकारी

ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों को स्मार्ट मीटर से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी. इसके साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि पात्र परिवार योजना का लाभ उठा सकें. वहीं, बैठक में वीबी-जी राम जी योजना के तहत वर्ष 2027-28 के वार्षिक शेल्फ पर भी चर्चा की जाएगी. इसके अलावा पिछली ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के बाद संपत्ति कर की वसूली को लेकर भी चर्चा होगी.

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