हिमाचल में पंचायती राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने डीसी को इलेक्शन सामग्री उठाने की तारीख की री-शेड्यूल

हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीसी आवश्यक निर्देश जारी किए.

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 3:51 PM IST

शिमला: हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर चल रहे संशय के बीच एकदम से सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को सभी डीसी को चुनाव सामग्री और बैलेट पेपर उठाने के लिए तारीखों को री-शेड्यूल कर दिया है. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश जारी किए गए है, जिसमें हर जिला के डीसी को चुनाव सामग्री और बैलेट पेपर लेने के लिए अलग अलग तारीख तय की गई है. इस दौरान सभी डीसी को सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है. ऐसे में अब प्रदेश में लोकतंत्र के इस महापर्व को सुचारू व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने की कवायद जोर पकड़ने लगी है.

इस दिन उठानी होगी चुनाव सामग्री

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव सामग्री और बेल्ट पेपर उठाने के हर जिला के डीसी को 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक को री-शेड्यूल किया गया हैं. इसमें केलांग, काजा, किन्नौर और कुल्लू के डीसी को 24 नवंबर को चुनाव सामग्री को रिसीव करना होगा. इसी तरह से सिरमौर और ऊना 25 नवंबर, शिमला 26 नवंबर, कांगड़ा 27 नवंबर, मंडी 28 नवंबर, सोलन और चंबा 29 नवंबर और बिलासपुर व हमीरपुर जिला के डीसी को 1 दिसंबर को चुनाव सामग्री व बेल्ट पेपर उठाने की तारीख री-शेड्यूल की गई है. बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव सामग्री को उठाने के लिए पहले भी निर्देश जारी किए थे, लेकिन उस दौरान डीसी ने चुनाव की सामग्री को नहीं उठाया था. जिसके बाद अब तारीखों को री-शेड्यूल करना पड़ा है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने डीसी को चुनाव सामग्री उठाने की तारीख की री-शेड्यूल
राज्य निर्वाचन आयोग ने डीसी को चुनाव सामग्री उठाने की तारीख की री-शेड्यूल (Himachal Election Commission)

सुरक्षा का करना होगा पूरा इंतजाम

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीसी को चुनाव सामग्री उठाते समय सुरक्षा की पूरा इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए हैं. डीसी को अपने स्तर पर चुनाव सामग्री और बैलेट पेपर के लिए सरकारी गाड़ी में हथियार बंद पुलिस वालों के साथ जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने को कहा गया है. वहीं, बैलेट पेपर को चुनाव के लिए लैंड होने तक पूरी सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ रखना होगा. चुनाव के लिए बैलेट पेपर और बैलेट पेपर इकट्ठा करने के लिए तैनात ऑफिसर/ऑफिशियल सुबह 10 बजे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट शिमला में पहुंचेंगे. इसी हिसाब से डीसी को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं.

ELECTION MATERIAL DATE RESCHEDULE
PANCHAYAT RAJ ELECTIONS
HIMACHAL PANCHAYAT ELECTIONS
HIMACHAL EC RESCHEDULE DATES
HIMACHAL STATE ELECTION COMMISSION

