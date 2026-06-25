'VB-G RAM G योजना से हिमाचल पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ, मजदूरी और रोजगार पर भी पड़ेगा असर'
VB-GRAM-G योजना को लेकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल के भाजपा सांसदों पर भी निशाना साधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 4:05 PM IST
शिमला: केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्थान पर 1 जुलाई 2026 से लागू की जा रही 'VB-G RAM G' योजना को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है. प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस नई व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि इस योजना से हिमाचल प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. मंत्री ने दावा किया कि नई व्यवस्था का प्रतिकूल असर ग्रामीण मजदूरों की आजीविका, रोजगार के अवसरों और मनरेगा से जुड़े कर्मचारियों के भविष्य पर पड़ेगा.
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार नई योजना के फायदे तो बता रही है, लेकिन इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत खर्च का पूरा भार केंद्र सरकार उठाती थी, जबकि नई व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में खर्च की व्यवस्था की जा रही है. मंत्री ने कहा कि इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक जिम्मेदारी आएगी और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए यह चुनौती बन सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था के जरिए राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा रहा है.
मानव दिवस कम होने का जताया खतरा
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना थी, जिसमें जरूरत के अनुसार ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता था. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में हिमाचल में मनरेगा के तहत करीब 395 लाख मानव दिवस सृजित किए गए थे. वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र की ओर से केवल 250 लाख मानव दिवस का लक्ष्य तय किया गया है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद रोजगार के अवसर सीमित हो जाएंगे और इस वर्ष प्रदेश लगभग 220 लाख मानव दिवस तक ही पहुंच पाएगा.
मजदूरों की दिहाड़ी पर पड़ेगा असर
मंत्री ने कहा कि नई योजना के लागू होने के बाद मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी पर भी असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फिलहाल मजदूरों को करीब 320 रुपये तक की मजदूरी उपलब्ध करवा रही थी, लेकिन नई व्यवस्था में टॉप-अप देना संभव नहीं होगा. ऐसे में गैर-जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी सिमटकर 247 रुपये और जनजातीय क्षेत्रों में 309 रुपये रह जाएगी.
इसके साथ ही सरकार मनरेगा के तहत कार्यरत स्टाफ के वेतन को लेकर भी चिंतित है, जिनकी करीब 20 करोड़ रुपये की देनदारी पहले से ही लंबित है. मंत्री ने अंदेशा जताया कि नई व्यवस्था से प्रदेश पर सालाना 800 से 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है. वहीं, 'आरडीजी' (RDG) बंद होने से राज्य को होने वाले भारी वित्तीय नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होगा.
भाजपा सांसदों पर साधा निशाना
VB-GRAM-G योजना को लेकर मंत्री ने हिमाचल के भाजपा सांसदों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सांसदों को केंद्र सरकार के सामने हिमाचल के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मनरेगा में बदलाव से प्रदेश पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को लेकर सांसदों को केंद्र के सामने अपनी बात रखनी चाहिए.
नीरज भारती के बयान पर भी दी प्रतिक्रिया
कांग्रेस के पूर्व नेता नीरज भारती की नाराजगी को लेकर भी अनिरुद्ध सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसे मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस तरह के सार्वजनिक बयान पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सभी नेताओं को किसी भी मुद्दे पर सोच-समझकर अपनी बात रखनी चाहिए.
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