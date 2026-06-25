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'VB-G RAM G योजना से हिमाचल पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ, मजदूरी और रोजगार पर भी पड़ेगा असर'

शिमला: केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्थान पर 1 जुलाई 2026 से लागू की जा रही 'VB-G RAM G' योजना को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है. प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस नई व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि इस योजना से हिमाचल प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. मंत्री ने दावा किया कि नई व्यवस्था का प्रतिकूल असर ग्रामीण मजदूरों की आजीविका, रोजगार के अवसरों और मनरेगा से जुड़े कर्मचारियों के भविष्य पर पड़ेगा.

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार नई योजना के फायदे तो बता रही है, लेकिन इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत खर्च का पूरा भार केंद्र सरकार उठाती थी, जबकि नई व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में खर्च की व्यवस्था की जा रही है. मंत्री ने कहा कि इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक जिम्मेदारी आएगी और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए यह चुनौती बन सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था के जरिए राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा रहा है.

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह (ETV BHARAT)

मानव दिवस कम होने का जताया खतरा

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना थी, जिसमें जरूरत के अनुसार ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता था. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में हिमाचल में मनरेगा के तहत करीब 395 लाख मानव दिवस सृजित किए गए थे. वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र की ओर से केवल 250 लाख मानव दिवस का लक्ष्य तय किया गया है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद रोजगार के अवसर सीमित हो जाएंगे और इस वर्ष प्रदेश लगभग 220 लाख मानव दिवस तक ही पहुंच पाएगा.

मजदूरों की दिहाड़ी पर पड़ेगा असर

मंत्री ने कहा कि नई योजना के लागू होने के बाद मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी पर भी असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फिलहाल मजदूरों को करीब 320 रुपये तक की मजदूरी उपलब्ध करवा रही थी, लेकिन नई व्यवस्था में टॉप-अप देना संभव नहीं होगा. ऐसे में गैर-जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी सिमटकर 247 रुपये और जनजातीय क्षेत्रों में 309 रुपये रह जाएगी.