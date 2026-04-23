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हिमाचल में गांव की सरकार का महासंग्राम, इस बार पंचायत चुनाव में 31,214 सीटों पर जंग

हिमाचल प्रदेश में पंचायत सदस्य से लेकर जिला परिषद तक के लिए 31,214 सीटों पर चुनावी जंग होंगे.

हिमाचल पंचायत चुनाव
हिमाचल पंचायत चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 7:22 PM IST

6 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की पंचायत राजनीति में इस बार इतिहास रचने जा रहा है. नई पंचायतों के गठन के बाद पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है और गांव की सरकार चुनने की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार पंचायत सदस्य से लेकर जिला परिषद तक कुल 31,214 सीटों पर चुनावी रण सजेगा, जहां हजारों उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरेंगे.

हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज एक्ट 1994 लागू होने के बाद यह पहला अवसर होगा, जब पंचायतीराज संस्थाओं के लिए इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनावी महासंग्राम देखने को मिलेगा. नई पंचायतों के गठन ने चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं. कई क्षेत्रों में नए नेतृत्व के उभरने की संभावना है, तो कई पुराने दिग्गजों के सामने अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती होगी. गांव-गांव में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और चौपालों से लेकर पंचायत घरों तक चुनावी चर्चाएं गर्म हैं.

बता दें कि पंचायत चुनावों को ग्रामीण लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है. यह इसलिए कि यहीं से विकास की असली नींव रखी जाती है. ऐसे में इस बार का चुनाव केवल प्रतिनिधियों के चयन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह ग्रामीण हिमाचल के भविष्य की नई तस्वीर भी तय करेगा. ऐसे में अब लोगों की नजरें पंचायतीराज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव की तारीखों के ऐलान पर टिकी हैं.

पंचायत मेंबर को 21,678 सीटों पर जंग

हिमाचल की सियासत अब गांव-गांव में तपने वाली है. सत्ता का असली रण इस बार पंचायत चुनावों में देखने को मिलेगा, जहां विकास, वर्चस्व और राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर होगी. प्रदेश भर में कुल 31,214 सीटों पर चुनावी महासंग्राम छिड़ने जा रहा है और हर सीट पर स्थानीय राजनीति का तापमान लगातार बढ़ रहा है. जिला परिषद से लेकर पंचायत सदस्य तक, हर पद पर दावेदारों की लंबी कतारें होंगी. सबसे बड़ी लड़ाई पंचायत सदस्य के 21,678 पदों पर होगी, जहां गांव की राजनीति का सीधा फैसला जनता के हाथ में होगा.

वहीं, पंचायत प्रधान के 3,758 और उपप्रधान के 3,758 पदों पर भी प्रतिष्ठा की जंग बेहद दिलचस्प रहने वाली है. पंचायत समिति के 1,769 पदों पर राजनीतिक दलों के उम्मीदवार आमने-सामने होंगे, वहीं जिला परिषद सदस्य के 251 पदों पर भी कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 7 अप्रैल को आरक्षण रोस्टर जारी होते ही पंचायत चुनाव की सियासी बिसात लगभग साफ हो गई थी. जिसमें कौन-सी सीट आरक्षित होगी और कौन-सी सामान्य श्रेणी में रहेगी, इस तस्वीर के सामने आते ही गांवों की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है. अभी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन संभावित उम्मीदवारों ने मैदान में उतरने की तैयारी तेज कर दी है. सोशल मीडिया पर पोस्ट, समर्थकों की बैठकों और जनसंपर्क के जरिए दावेदारी जताने का दौर शुरू हो चुका है. आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही पंचायत चुनावों की सरगर्मियां गांव-गांव में खुलकर दिखाई देने लगी हैं.

पिछली बार चुने गए थे 30,578 जनप्रतिनिधि

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021 में हुए तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य तक कुल 30,578 जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, जिन्होंने गांवों के विकास और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी संभाली. इन चुनावों में पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों स्तरों पर व्यापक जनभागीदारी देखने को मिली थी.

राज्य की 3,615 ग्राम पंचायतों के लिए कुल 3,615 प्रधान और 3,615 उपप्रधान चुने गए. यही नहीं, इन पंचायतों के अंतर्गत 21,403 वार्ड सदस्यों का निर्वाचन भी हुआ, जो गांव स्तर पर विकास कार्यों और जनसमस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मध्य स्तर की पंचायती व्यवस्था के रूप में 81 विकासखंडों के अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों में 1,696 पंचायत समिति सदस्य चुने गए.

ये प्रतिनिधि विकासखंड स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन और पंचायतों के समन्वय का कार्य देखते हैं. वहीं, जिला स्तर पर 12 जिलों के अंतर्गत जिला परिषद वार्डों में 249 जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुए. जिला परिषद सदस्य ग्रामीण विकास की बड़ी योजनाओं, बजट और प्रशासनिक निर्णयों में अहम भूमिका निभाते हैं.

कांगड़ा में सबसे अधिक 6977 पदों के लिए संघर्ष

हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. गांव की सरकार चुनने के इस लोकतांत्रिक महापर्व में पंचायत सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य तक कुल 31,214 सीटों पर मुकाबला होगा. प्रदेशभर में विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन प्राप्त उम्मीदवारों के साथ-साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमाएंगे.

सबसे अधिक 6,977 सीटों के साथ कांगड़ा जिला चुनावी रण का केंद्र बना हुआ है. वहीं, लाहौल-स्पीति में सबसे कम 378 सीटों पर संघर्ष देखने को मिलेगा. इसी तरह से बिलासपुर में 1,615, चंबा में 2,584, हमीरपुर में 1,998, किन्नौर में 635, कुल्लू में 2,043, मंडी में 4,762, शिमला में 3,523, सोलन में 2,216, सिरमौर में 2,344 और ऊना में 2,139 सीटों पर उम्मीदवारों के बीच वर्चस्व की जंग लड़ी जाएगी.

पिछली बार से 636 सीटें अधिक

हिमाचल में पंचायत चुनावों का रण इस बार पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और व्यापक होने जा रहा है. वर्ष 2021 में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में कुल 30,578 सीटों के लिए उम्मीदवारों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला था, वहीं इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ चुनावी तस्वीर भी बदल गई है.

पंचायत सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्यों तक अब कुल सीटों की संख्या बढ़कर 31,214 पहुंच गई है. यानी पिछली बार की तुलना में इस बार 636 अधिक सीटों पर लोकतंत्र का महायुद्ध लड़ा जाएगा, जिससे गांव-गांव में सियासी सरगर्मियां और तेज होने लगी हैं.

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