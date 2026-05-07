हिमाचल पंचायत चुनाव में नामांकन का विस्फोट, पहले ही दिन 16,891 दावेदार मैदान में
हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज चुनावों को लेकर इस बार बड़ी संख्या में उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 9:49 PM IST
शिमला: हिमाचल की वादियों में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होने जा रहा है. गांव की चौपालों से लेकर जिला मुख्यालयों तक चुनावी सरगर्मियां चरम पर है. प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं के लिए महासंग्राम का बिगुल बजते ही सियासी तापमान अचानक बढ़ गया. गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया के पहले ही दिन जिस तरह उम्मीदवारों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, उसने साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार गांव की सरकार के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का होने वाला है.
प्रदेशभर में होने वाले पंचायत चुनावों के तहत कुल 31,182 पदों के लिए चुनाव कराया जाना है, लेकिन नामांकन के पहले ही दिन 16,891 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश कर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया. अब नामांकन के लिए 8 और 11 मई को दो दिन और शेष हैं। ऐसे में इन दोनों दिनों में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है. जिससे आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव का यह महासंग्राम और अधिक रोचक होने के आसार हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिला में सबसे अधिक नामांकन
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज चुनावों की सरगर्मियां पहले ही दिन पूरे शबाब पर नजर आईं. नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही उम्मीदवारों और समर्थकों की भीड़ कार्यालयों के बाहर उमड़ पड़ी. प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य, उप प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद पदों के लिए तीन चरणों में होने वाले चुनावों के पहले ही दिन कुल 16,891 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र जमा करवाए, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार पंचायत चुनाव बेहद दिलचस्प और मुकाबले वाले रहने वाले हैं.
खासकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में सबसे अधिक 3731 नामांकन पत्र दाखिल हुए. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में 1572 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे. इसके अलावा बिलासपुर में 1459, चंबा में 2067, कांगड़ा में 1407, किन्नौर में 190, लाहौल-स्पीति में 74, कुल्लू में 1383, शिमला में 784, सिरमौर में 917, सोलन में 1415 तथा ऊना जिला में 1892 नामांकन पत्र दाखिल किए गए.
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