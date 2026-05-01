कुल्लू जिले में तीन चरणों में पंचायतीराज इलेक्शन, चुनाव कार्यक्रम जारी, जानें कहां कब होगी वोटिंग?
26 मई से हिमाचल प्रदेश में तीन चरणों में पंचायती राज चुनाव होने जा रहे हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया चुनाव कार्यक्रम जारी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 3:12 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा द्वारा कुल्लू जिले की ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है. यह निर्वाचन प्रक्रिया कुल तीन चरणों में संपन्न होगी. जिसके लिए मतदान की तिथियां 26 मई, 28 मई और 30 मई 2026 निर्धारित की गई हैं.
विकासखंडों के अनुसार चुनाव का विवरण
विकासखंड निरमंड
प्रथम चरण: असू, सरघा, खरगा, जुआगी, चायल, देहरा, बडीधार, गमोग, तुनन, कुण्डाकोड और राहणू में प्रथम चरण के लिए चुनाव होंगे.
द्वितीय चरण: कोट, कुशवा, जगातखाना, डीम, बागासराहन, नित्थर, तवार, शिल्ली, कशोली, भालसी, घाटू और बाड़ी में द्वितीय चरण के लिए किया गया है.
तृतीय चरण: बाहवा, बखन, ब्रौ, कोटी, नोर, लोट, निशानी, दुराह, पोशना, शिशवी और गडेज में तृतीय चरण के लिए मतदान होगा.
विकासखंड आनी
प्रथम चरण: करशैईगाड, टकरासी, मुहान, कराड, मुण्डदल, कराणा, खनाग, कोहिला, लफाली, दलाश, चवाई, कुठेड़ और तांदी में प्रथम चरण के लिए शामिल हैं.
द्वितीय चरण: फनौटी, बिशलाधार, लझेरी, पोखरी, बिनन, कराणा 1, खणी, कमान्द, बुच्छैर, डिंगीधार, जाबन, ब्युंगल और पलेही में द्वितीय चरण के लिए चुनाव होंगे.
तृतीय चरण: लगौटी, कोटासेरी, बखनाओं, रोपा, तलूणा, कुगश, बटाला, देउठी, शिल्ली, बैहना, नमहोंग और आनी में तृतीय चरण के लिए चुनाव होंगे.
विकासखंड बंजार
प्रथम चरण: गाडापारली, शांघड़, सुचैहण, कोटला, गोपालपुर, तुंग, पलाहच, श्रीकोट, मशियार, सजवाड, खाबल, तांदी, सराज और कोठीचैहणी में प्रथम चरण के लिए मतदान होगा.
द्वितीय चरण: शैशर, बनोगी, दुशाहड, चकुरठा, थाटीबीड़, चनौन, जमद, पेखड़ी, शिल्ही, खाड़ागाड, बलागाड, बाहू, टील और बिहार में द्वितीय चरण के लिए मतदान होंगे.
तृतीय चरण: देउरीधार, कनौन, धाउगी, लारजी, देउठा, मंगलौर, कलवारी, नोहांडा, शरची, कण्डीधार, शिकारीघाट और मोहनी में तृतीय चरण के लिए मतदान होंगे.
विकासखंड भुंतर
प्रथम चरण: बरशैणी, मलाणा, छलाल, ब्राधा, जलूग्रां, छैउर, दनोगी, रैला 2, देवगढगोही, ज्येष्ठा, भलाण 1, सचाणी, नरैश, भुईन, न्यूल, कलैहली, शमशी और बशौणा में प्रथम चरण के लिए मतदान होंगे.
द्वितीय चरण: मनीकर्ण, पुन्थल, जां, रतोचा, शिलीहार 2, भैण, रैला, भलाण 2, पारली, गडसा, दलाशनी, दियार, शिलीहार, बजौरा, मशगां, शुरड और खोखन में द्वितीय चरण के लिए मतदान होंगे हैं.
तृतीय चरण: कसोल, जरी, चौंग, शाट, तलपीणी, पीणी, तलाड़ा, कोठीभलाण, शियाह, हुरला, रोट, मंझली, बड़ाभुईन, हाट, परगाणू, तेगूबेहड़ और जिया में तृतीय चरण के लिए मतदान होंगे.
विकासखंड कुल्लू
प्रथम चरण: बंदरोल, बनोगी, फलाण, तियून, चताणी, चन्सारी, बन्दल, भल्याणी, बुआई, शिल्लीराजगिरी, बाराहार, चौपारसा, डुंखरीगाहर और मौहल में प्रथम चरण के लिए मतदान होंगे.
द्वितीय चरण: में जिन्दौड़, नलहाच, मझाट, मानगढ, तलोगी, सेउगी, ग्राहण, ब्राहमण, शिलानाल, भुलंग, पाहनाला, डुगीलघ, भूमतीर और बल्ह 2 में द्वितीय चरण के लिए मतदान होंगे.
तृतीय चरण: कोठीसारी, बाशिंग, बस्तोरी, माशना, पुईद, चौकीडोभी, नेउली, बल्ह, पीज, जरडभुटटीकलोनी और खडीहार में तृतीय चरण के लिए मतदान होंगे.
विकासखंड नगर
प्रथम चरण: पलचान, बुरूआ, चचोगा, प्रीणी, पनगां, मण्डलगढ़, देवगढ़, हलाण 1, रायसन, सोयल 2, कटरांई, बैंची, पिछलीहार, रियाड़ा और शिरड़ प्रथम चरण के लिए मतदान होंगे.
द्वितीय चरण: शनाग, मनाली, वशिष्ट, करजा, बडाग्रा, शिलाहलाण, लरांकेलो, रूमसू, गाहर, राउगी, सरसेई, हलाण 2, हुरग, गोजरा और कन्याल में द्वितीय चरण के लिए मतदान होंगे.
तृतीय चरण: शलीण, जगतसुख, नसोगी, सोयल, दुआड़ा, ब्राण, अरछण्डी, जाणा, काईस, कराडसू, नगर, सलिंगचा और नथान में तृतीय चरण के लिए मतदान होंगे.
