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हिमाचल की इन पंचायतों में बैलेट बॉक्स तो लगेगा, लेकिन प्रधान-उपप्रधान नहीं चुनेंगे लोग, जानिए क्यों?

शिमला: हिमाचल में लोकतंत्र का सबसे बड़ा ग्रामीण उत्सव अब अपने शिखर पर पहुंच चुका है. पहाड़ों की वादियों से लेकर मैदानी इलाकों तक पंचायत चुनावों की सरगर्मियां चरम पर हैं. प्रदेश की 3754 पंचायतों में होने वाले इस महाचुनाव के पहले चरण में मंगलवार को 1293 पंचायतों में मतदान होगा. इसके बाद 28 मई को दूसरे चरण में 1274 और 30 मई को तीसरे एवं अंतिम चरण में 1187 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे. मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ग्रामीण मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

इस बार भी पंचायत वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य तक के चुनाव के लिए मतदाताओं को दो बैलेट बॉक्स के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा. हालांकि प्रदेश की 131 पंचायतें ऐसी भी हैं, जहां लोकतंत्र की अनोखी मिसाल देखने को मिली है. इन पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान और पंचायत सदस्य पदों पर उम्मीदवार आपसी सहमति से निर्विरोध चुन लिए गए हैं. ऐसे में यहां इन पदों के लिए मतदान नहीं होगा और मतदाताओं को केवल पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए ही वोट डालना होगा, जिसके लिए इन पंचायतों में बने मतदान केंद्र में केवल एक ही बैलेट बॉक्स रखा जाएगा.

10,854 प्रत्याशी चुने गए निर्विरोध

हिमाचल की 3754 ग्राम पंचायतों में 3754 प्रधान और इतने ही उप-प्रधान के साथ-साथ 21,654 पंचायत सदस्य, 1769 पंचायत समिति सदस्य और 251 जिला परिषद सदस्यों के लिए तीन चरणों में 26,28 और 30 मई को मतदान होना है. प्रदेश में कुल 31,182 पदों के लिए होने वाले इन चुनावों में 70,224 उम्मीदवार मैदान में डटे हैं.

हालांकि, इस चुनावी तस्वीर का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि कई जगहों पर मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया. प्रदेश में 10,854 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 10,307 पंचायत वार्ड सदस्य ऐसे हैं, जिन्हें कोई चुनौती नहीं मिली. इसके अलावा 286 उप-प्रधान, 176 प्रधान और 85 पंचायत समिति सदस्य भी बिना चुनाव मैदान में उतरे ही विजेता घोषित हो चुके हैं. अब शेष पदों के लिए प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान होगा.