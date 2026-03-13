ETV Bharat / state

हिमाचल में बनी 197 नई पंचायतें, 600 आवेदन अभी कतार में, इस दिन जारी होगा आरक्षण रोस्टर

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर समय की घड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है. चुनाव का तय समय 31 जनवरी 2025 को पहले ही निकल चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 31 मई से पहले चुनाव संपन्न कराने के आदेश हैं. वहीं, इसके लिए शीर्ष कोर्ट ने सभी जरूरी प्रक्रियाएं 31 मार्च से पहले पूरी करने को कहा है. ऐसे में विभाग के पास अब 18 दिन का समय शेष बचा है. इस तरह से चुनावी तैयारियों के बीच प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है.

प्रदेश में अब 197 नई पंचायतों का गठन किया जा चुका है, वहीं पंचायतीराज विभाग के पास करीब 600 नई पंचायतों के लिए आए प्रस्ताव लंबित पड़े हैं. इस स्थिति ने चुनावी तैयारियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है. दरअसल, पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण रोस्टर तैयार करना अनिवार्य प्रक्रिया होती है, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायतों और पंचायतों के तहत वार्डों को विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित किया जाता है, लेकिन प्रदेश में पंचायतों की संख्या लगातार बदल रही हो. ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतनी कम अवधि में आरक्षण रोस्टर जारी करने की अहम प्रक्रिया 31 मार्च से पहले पूरी हो पाएगी?

तय समय में पूरी होगी चुनावी प्रकिया

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के सचिव सी पालरासू का कहना है कि 'पंचायतीराज संस्थाओं के लिए नई पंचायतों के गठन होने पर भी आरक्षण रोस्टर को 25 मार्च से पहले जारी किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक समय पर चुनाव प्रक्रिया करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को भी आश्वस्त किया गया है. इसको लेकर सभी डीसी को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.'

बता दें कि हिमाचल में नई पंचायतों का गठन लगातार जारी है. विभाग ने 61 नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की है, जिस पर लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं. प्रदेश में कुल पंचायतों की संख्या पहले 3577 थी, लेकिन अभी तक 197 नई पंचायतें बनने के बाद ये संख्या बढ़कर 3774 तक पहुंच गई है, जिसमें पहले चरण में 4 नई पंचायतों का गठन किया गया था. इसी तरह से दूसरे चरण में 39, तीसरे चरण में 93 और चौथे चरण में 61 नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी हुई है. ऐसे में अभी यह तय नहीं हो पाया है कि प्रदेश में इस बार कितनी पंचायतों में चुनाव होना है.