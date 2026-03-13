ETV Bharat / state

हिमाचल में बनी 197 नई पंचायतें, 600 आवेदन अभी कतार में, इस दिन जारी होगा आरक्षण रोस्टर

पंचायतीराज विभाग के पास 600 नई पंचायतों के लिए आए प्रस्ताव लंबित हैं. इस स्थिति में चुनावी तैयारियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई.

हिमाचल में बनी 197 नई पंचायतें (ETV Bharat)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

March 13, 2026

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर समय की घड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है. चुनाव का तय समय 31 जनवरी 2025 को पहले ही निकल चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 31 मई से पहले चुनाव संपन्न कराने के आदेश हैं. वहीं, इसके लिए शीर्ष कोर्ट ने सभी जरूरी प्रक्रियाएं 31 मार्च से पहले पूरी करने को कहा है. ऐसे में विभाग के पास अब 18 दिन का समय शेष बचा है. इस तरह से चुनावी तैयारियों के बीच प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है.

प्रदेश में अब 197 नई पंचायतों का गठन किया जा चुका है, वहीं पंचायतीराज विभाग के पास करीब 600 नई पंचायतों के लिए आए प्रस्ताव लंबित पड़े हैं. इस स्थिति ने चुनावी तैयारियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है. दरअसल, पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण रोस्टर तैयार करना अनिवार्य प्रक्रिया होती है, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायतों और पंचायतों के तहत वार्डों को विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित किया जाता है, लेकिन प्रदेश में पंचायतों की संख्या लगातार बदल रही हो. ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतनी कम अवधि में आरक्षण रोस्टर जारी करने की अहम प्रक्रिया 31 मार्च से पहले पूरी हो पाएगी?

तय समय में पूरी होगी चुनावी प्रकिया

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के सचिव सी पालरासू का कहना है कि 'पंचायतीराज संस्थाओं के लिए नई पंचायतों के गठन होने पर भी आरक्षण रोस्टर को 25 मार्च से पहले जारी किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक समय पर चुनाव प्रक्रिया करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को भी आश्वस्त किया गया है. इसको लेकर सभी डीसी को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.'

बता दें कि हिमाचल में नई पंचायतों का गठन लगातार जारी है. विभाग ने 61 नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की है, जिस पर लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं. प्रदेश में कुल पंचायतों की संख्या पहले 3577 थी, लेकिन अभी तक 197 नई पंचायतें बनने के बाद ये संख्या बढ़कर 3774 तक पहुंच गई है, जिसमें पहले चरण में 4 नई पंचायतों का गठन किया गया था. इसी तरह से दूसरे चरण में 39, तीसरे चरण में 93 और चौथे चरण में 61 नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी हुई है. ऐसे में अभी यह तय नहीं हो पाया है कि प्रदेश में इस बार कितनी पंचायतों में चुनाव होना है.

2021 में महिलाओं के लिए आरक्षण

हिमाचल में पिछली बार यानी वर्ष 2021 में कुल 3615 पंचायतों में चुनाव हुआ था. उस दौरान ब्लॉक स्तर पर बहुत सी पंचायतों की विषम संख्या होने के आधार पर कुल 1828 पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी, इसमें 1073 सीटें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई थीं. यानी कुल पंचायतों की संख्या में से 50.57 फीसदी पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी. इसी तरह से वर्ष 2021 में 3615 पंचायतों के तहत कुल 21,403 वार्डों में से 12,423 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे. इसमें 7811 वार्ड सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व हुए थे. ऐसे में बहुत सी पंचायतों में वार्डों की विषम संख्या होने की वजह से 58.04 फीसदी वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व हुए थे.

बता दें कि वार्ड मेंबर के लिए आरक्षण ग्राम पंचायत की आबादी के आधार पर लगता है. इसी तरह से प्रदेश में वर्ष 2021 के चुनाव में 1696 पंचायत समितियों में से 873 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हुई थी. इसमें 501 सीटें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित थी. ऐसे में 81 ब्लॉक के तहत बहुत सी पंचायत समितियों की संख्या विषम होने से 54.32 फीसदी पंचायत समिति सदस्य के पद महिलाओं के रिजर्व हुए थे. वहीं प्रदेश में वर्ष 2021 में 249 जिला परिषद वार्डों के लिए हुए चुनाव में कुल 126 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व थे, जिसमें 68 वार्ड सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित थे. ऐसे में कई जिलों में विषम संख्या होने के कारण 50.60 फीसदी वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व हुए थे.

