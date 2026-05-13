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हिमाचल की इन पंचायतों में 15 मई को ही तय हो जाएंगे प्रधान और उप-प्रधान, लाखों का ईनाम भी मिलेगा

कई बार ऐसा होता है कि जितनी सीटें होती हैं, उतने ही वैध उम्मीदवार मैदान में बचते हैं. वहीं, कुछ उम्मीदवार अपने नाम वापस ले लेते हैं, जबकि कुछ के नामांकन तकनीकी कारणों से निरस्त हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में मतदान कराने की जरूरत नहीं पड़ती और शेष उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी ग्राम पंचायत में सभी पदों पर नामांकन की जांच के बाद मैदान में सिर्फ एक वैध उम्मीदवार बचता है, तो वहां मतपेटी लगाने या वोटिंग कराने की जरूरत नहीं रहती. राज्य निर्वाचन आयोग उसी उम्मीदवार को निर्विरोध विजेता घोषित कर देता है. हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि बिना प्रक्रिया अपनाए किसी को सीधे विजयी मान लिया गया. चुनावी नियम साफ कहते हैं कि नामांकन दाखिल किए बिना कोई भी व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित नहीं हो सकता है.

ग्रामीण लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प तस्वीर तब सामने आती है, जब चुनावी मैदान में मुकाबले की नौबत ही न आए. ऐसे में मतदाताओं के मन में विचार घूमता है कि आखिर बिना वोट डाले कोई उम्मीदवार कैसे जीत सकता है, लेकिन इसके पीछे भी चुनावी प्रक्रिया के कई कानूनी चरण जुड़े होते हैं. पंचायत चुनावों में मुकाबला चाहे कांटे का हो या फिर पंचायत से लेकर जिला परिषद को निर्विरोध चुना जाए, लेकिन नियमों की डोर हमेशा नामांकन प्रक्रिया से होकर ही गुजरती है. राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाओं के तहत पंचायत चुनावों में किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले विधिवत नामांकन पत्र दाखिल करना जरूरी होता है. इसके बाद जांच, आपत्तियों और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाती है.

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो चुकी है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. हालांकि इस चुनावी माहौल के बीच प्रदेश की कई पंचायतों से एक अलग तस्वीर भी सामने आ रही है. कई गांवों में चुनावी मुकाबले की बजाय आपसी सहमति और सामाजिक एकजुटता को प्राथमिकता दी जा रही है. बड़ी संख्या में ऐसी पंचायतें हैं, जहां ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का फैसला लिया है. ऐसे मामलों में उम्मीदवारों के खिलाफ कोई प्रतिद्वंद्वी मैदान में नहीं होने के कारण पंचायतों को निर्विरोध चुना जाएगा. नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 15 मई को 3 बजे के बाद जिन पंचायतों में केवल एक ही उम्मीदवार शेष रहेगा, वहां संबंधित प्रतिनिधियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा. इसका सीधा असर यह होगा कि उन पंचायतों में मतदान कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनावों की सरगर्मियां अब पूरी तरह गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं. जैसे-जैसे मतदान की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे-वैसे पंचायत सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य तक चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है. हर प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान होना प्रस्तावित है. इस बार पंचायत सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य समेत कुल 31,182 पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे.

"जिन पंचायतों में पंचायत सदस्य, उप प्रधान और प्रधान पद तक केवल एक-एक नामांकन दाखिल होता है, वहां चुनावी मुकाबले की स्थिति नहीं बनती. ऐसे में संबंधित पंचायतों को निर्विरोध घोषित कर दिया जाता है और वहां मतदान प्रक्रिया के लिए चुनावी दल भी तैनात नहीं किए जाते हैं." - सुरजीत सिंह राठौर, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग

नामांकन दाखिल नहीं हुआ तो होगा उप चुनाव

कई जगहों पर आपसी सहमति से पंचायत चुनने की परंपरा अब भी जिंदा है. लोग बैठते हैं, नाम तय करते हैं और मान लेते हैं कि चुनाव की जरूरत ही खत्म हो गई, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ सहमति से नहीं, कानून की प्रक्रिया से भी चलता है. यही वजह है कि भारत निर्वाचन आयोग के नियम इस मामले में बिल्कुल साफ हैं. अगर गांव के लोग आपसी सहमति से किसी व्यक्ति को प्रधान, उपप्रधान या पंचायत सदस्य मान भी लें, लेकिन वह व्यक्ति तय समय के भीतर अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं करता, तो उसे वैधानिक रूप से निर्वाचित नहीं माना जाएगा. नियमों के मुताबिक नामांकन दाखिल करना अनिवार्य प्रक्रिया है. ऐसी स्थिति में संबंधित पंचायत में पद रिक्त माना जा सकता है और बाद में वहां बाय इलेक्शन यानी उप चुनाव कराए जाने की नौबत आ सकती है. यानी गांव की सहमति अपनी जगह अहम है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया से गुजरना भी कानूनन जरूरी है.

निर्विरोध पंचायत को अब मिलेंगे 25 लाख

हिमाचल प्रदेश में पंचायत लोकतंत्र को मजबूत करने और चुनावी सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए निर्विरोध निर्वाचन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करीब तीन दशक पहले की गई थी. प्रदेश सरकार ने साल 1995 में जब पहली बार पंचायत से लेकर जिला परिषद तक निर्विरोध चुने जाने पर सम्मान राशि देने की पहल की गई थी, तब ग्राम पंचायत को निर्विरोध चुने जाने पर 20 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी. वहीं, पंचायत समिति के लिए यह राशि 5 लाख और जिला परिषद के लिए 15 लाख रुपए निर्धारित की गई थी. इसके बाद साल 2000 के पंचायत चुनावों में सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी. वहीं, साल 2005 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों की प्रोत्साहन राशि को सीधे 10 लाख रुपए तक पहुंचा दिया. यह बढ़ोतरी इतनी बड़ी थी कि पंचायत चुनावों में निर्विरोध चयन को लेकर पूरे प्रदेश में नई सोच विकसित हुई. हालांकि साल 2015 और 2020 के पंचायत चुनावों में ग्राम पंचायतों को पहले की तरह ही 10 लाख रुपए की सम्मान राशि मिलती रही और पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए भी पुरानी राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया. लंबे समय तक पंचायत समिति के लिए 5 लाख और जिला परिषद के लिए 15 लाख रुपए ही तय रहे.

"इस बार निर्विरोध जिला परिषद चुने जाने पर सम्मान राशि को 15 लाख से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है. इसी तरह पंचायत समिति के लिए 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि तय की गई है. वहीं, ग्राम पंचायत को निर्विरोध चुने जाने पर अब 10 लाख की बजाय 25 लाख रुपए मिलेंगे. जिसको लेकर अधिसूचना पहले ही जारी की गई है." - केवल शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग

हिमाचल में कब कितनी पंचायतें चुनी गई निर्विरोध ?

हिमाचल में पंचायतों को निर्विरोध चुनने की परंपरा नई नहीं है, इसकी शुरुआत साल 1995 में पहली बार तीन स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के चुनावों के दौरान हुई थी. हालांकि पहली बार चुनाव में निर्विरोध चुनी गई पंचायतों का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन साल 2000 से लेकर साल 2020 तक पांच बार हुए पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के दौरान प्रदेश की 735 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं. इस दौरान इन पंचायतों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में कुल 638.70 करोड़ जारी किए गए. चुनाव के आंकड़ों पर साल के हिसाब से गौर करें तो साल 2002 के पंचायत चुनावों में 107 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं, जिनके लिए सरकार ने 1.07 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की. साल 2005 में यह संख्या बढ़कर 300 पहुंच गई और इन पंचायतों को 300 करोड़ रुपए की सम्मान राशि बांटी गई. साल 2010 में 106 पंचायतों के निर्विरोध चुने जाने पर 106 करोड़ रुपए की धनवर्षा हुई. इसके बाद साल 2015 में 120 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं, जिन्हें 120 करोड़ रुपए दिए गए. वहीं, साल 2020 के पंचायत चुनावों में 102 पंचायतों के निर्विरोध चुने जाने पर सरकार ने 102 करोड़ रुपए जारी किए.