हिमाचल में हीटवेव के बीचचरम पर वोटों की लड़ाई, प्रदेश की इन पंचायतों में 24 मई के बाद नहीं गूंजेंगे प्रचार के नारे
हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनावों के बाद अब पंचायत चुनावों को लेकर चुनावी रण चरम पर पहुंच चुका है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 8:01 AM IST|
Updated : May 22, 2026 at 8:09 AM IST
शिमला: भीषण गर्मी की तपिश, खेतों में चल रही गेहूं की कटाई और मटर तोड़ाई के बीच हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में लोकतंत्र का उत्सव अपने पूरे शबाब पर पहुंच गया है. प्रदेश में इन दिनों चुनावी शोर और वोट मांगते प्रत्याशियों की दस्तक हर गांव तक सुनाई दे रही है. सूरज की तेज तपिश भी चुनावी जोश को ठंडा नहीं कर पा रही. सुबह से लेकर देर शाम तक उम्मीदवार घर-घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं, तो कई जगह खेतों में काम कर रहे किसानों के बीच पहुंचकर भी समर्थन मांग रहे हैं.
तीन चरणों में हिमाचल पंचायत चुनाव के लिए मतदान
हिमाचल प्रदेश की 3734 पंचायतों में तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को मतदान होना है. पहले चरण के मतदान के लिए अब समय बेहद कम बचा है. ऐसे में 26 मई को मतदान वाली पंचायतों में 24 मई के बाद चुनावी प्रचार का शोर पूरी तरह थम जाएगा. इसी वजह से प्रत्याशी और उनके समर्थक प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं.
एक तरफ आसमान से बरस रही आग जैसी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं दूसरी ओर चुनावी मुकाबला भी लगातार दिलचस्प होता जा रहा है. पंचायत चुनावों को लेकर गांवों में चर्चाओं का माहौल गर्म है. प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए विकास, सड़क, पानी, रोजगार और सरकारी योजनाओं को मुद्दा बना रहे हैं. जैसे-जैसे प्रचार थमने की घड़ी करीब आ रही है, वैसे-वैसे चुनावी रण भी और अधिक रोमांचक होता जा रहा है.
20,328 पदों के लिए होगा मतदान
हिमाचल की पंचायत राजनीति में इस बार लोकतंत्र का एक दिलचस्प और अनोखा रंग देखने को मिल रहा है. प्रदेश में कहीं आपसी सहमति ने मुकाबले की जरूरत खत्म कर दी, तो कहीं सामाजिक संतुलन और स्थानीय समीकरणों ने मतदान से पहले ही जनादेश तय कर दिया. ऐसे में प्रदेश में कुल 31,182 पदों में से 10,854 पदों पर प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. इनमें सबसे अधिक 10,307 पंचायत सदस्य शामिल हैं.
इसके अलावा 286 उपप्रधान, 176 प्रधान और 85 पंचायत समिति सदस्य भी बिना मतदान के चुने जा चुके हैं. अब शेष 20,328 पदों के लिए प्रदेश में तीन चरणों में मतदान कराया जाएगा. चुनावी मुकाबले को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जबकि निर्विरोध चुने गए प्रतिनिधियों के गांवों में जश्न और स्वागत का दौर भी शुरू हो चुका है.
विभिन्न पदों के लिए किस जिले में कितने उम्मीदवार?
हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनावों की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है. सबसे अधिक चुनावी दंगल कांगड़ा जिले में देखने को मिलेगा, जहां प्रत्याशियों की संख्या पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है. वहीं, जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीति में सबसे कम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. आंकड़ों के अनुसार, कांगड़ा जिले में 19,698 नामांकन दाखिल हुए थे, इनमें 250 नामांकन रद्द हुए और 1,805 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए हैं, अब यहां 17,643 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं. वहीं, मंडी जिले में 2,837 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, जिसके बाद यहां 11,728 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. चंबा में 1,128 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए और अब 7,315 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं.
|हिमाचल पंचायत चुनाव 2026 के लिए उम्मीदवार
|जिला
|नाम वापस लिए
|चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार
|कांगड़ा
|1,805
|17,643
|मंडी
|2,837
|11,728
|चंबा
|1,128
|7,315
|शिमला
|2,495
|6,118
|कुल्लू
|1,693
|4,098
|किन्नौर
|369
|1,034
|लाहौल-स्पीति
|65
|425
|सिरमौर
|2,017
|3,919
|बिलासपुर
|558
|4,145
|सोलन
|1,398
|4,195
|हमीरपुर
|484
|4,849
|ऊना
|859
|4,755
|कुल्लू
|15,708
|70,224
पंचायत चुनाव को लेकर शिमला जिले में 2,495 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं, जिसके बाद यहां 6,118 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. कुल्लू जिले की बात की जाए तो यहां 1,693 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए, जिसके बाद यहां 4,098 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं. किन्नौर जिले में 369 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए और अब यहां 1,034 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.
लाहौल-स्पीति जिले में सबसे कम 425 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, यहां 65 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए हैं. सिरमौर जिले में 2,017 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए और अब 3,919 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. बिलासपुर में 558 नामांकन वापसी के बाद 4,145 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. सोलन जिले में 1,398 नामांकन वापसी के बाद 4,195 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. हमीरपुर में 484 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, अब यहां 4,849 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं. वहीं, ऊना जिले में 859 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए और अब 4,755 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.
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