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हिमाचल में हीटवेव के बीचचरम पर वोटों की लड़ाई, प्रदेश की इन पंचायतों में 24 मई के बाद नहीं गूंजेंगे प्रचार के नारे

हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनावों के बाद अब पंचायत चुनावों को लेकर चुनावी रण चरम पर पहुंच चुका है.

HIMACHAL PANCHAYAT ELECTION 2026
हीटवेव के बीच पंचायत चुनाव के लिए चरम पर प्रचार (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 8:01 AM IST

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Updated : May 22, 2026 at 8:09 AM IST

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शिमला: भीषण गर्मी की तपिश, खेतों में चल रही गेहूं की कटाई और मटर तोड़ाई के बीच हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में लोकतंत्र का उत्सव अपने पूरे शबाब पर पहुंच गया है. प्रदेश में इन दिनों चुनावी शोर और वोट मांगते प्रत्याशियों की दस्तक हर गांव तक सुनाई दे रही है. सूरज की तेज तपिश भी चुनावी जोश को ठंडा नहीं कर पा रही. सुबह से लेकर देर शाम तक उम्मीदवार घर-घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं, तो कई जगह खेतों में काम कर रहे किसानों के बीच पहुंचकर भी समर्थन मांग रहे हैं.

तीन चरणों में हिमाचल पंचायत चुनाव के लिए मतदान

हिमाचल प्रदेश की 3734 पंचायतों में तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को मतदान होना है. पहले चरण के मतदान के लिए अब समय बेहद कम बचा है. ऐसे में 26 मई को मतदान वाली पंचायतों में 24 मई के बाद चुनावी प्रचार का शोर पूरी तरह थम जाएगा. इसी वजह से प्रत्याशी और उनके समर्थक प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं.

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हिमाचल पंचायत चुनाव 2026 (ETV Bharat GFX)

एक तरफ आसमान से बरस रही आग जैसी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं दूसरी ओर चुनावी मुकाबला भी लगातार दिलचस्प होता जा रहा है. पंचायत चुनावों को लेकर गांवों में चर्चाओं का माहौल गर्म है. प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए विकास, सड़क, पानी, रोजगार और सरकारी योजनाओं को मुद्दा बना रहे हैं. जैसे-जैसे प्रचार थमने की घड़ी करीब आ रही है, वैसे-वैसे चुनावी रण भी और अधिक रोमांचक होता जा रहा है.

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खेत-खलिहान में भी प्रचार कर रहे प्रत्याशी (ETV Bharat)

20,328 पदों के लिए होगा मतदान

हिमाचल की पंचायत राजनीति में इस बार लोकतंत्र का एक दिलचस्प और अनोखा रंग देखने को मिल रहा है. प्रदेश में कहीं आपसी सहमति ने मुकाबले की जरूरत खत्म कर दी, तो कहीं सामाजिक संतुलन और स्थानीय समीकरणों ने मतदान से पहले ही जनादेश तय कर दिया. ऐसे में प्रदेश में कुल 31,182 पदों में से 10,854 पदों पर प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. इनमें सबसे अधिक 10,307 पंचायत सदस्य शामिल हैं.

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हीटवेव के बीच चुनाव प्रचार (ETV Bharat)

इसके अलावा 286 उपप्रधान, 176 प्रधान और 85 पंचायत समिति सदस्य भी बिना मतदान के चुने जा चुके हैं. अब शेष 20,328 पदों के लिए प्रदेश में तीन चरणों में मतदान कराया जाएगा. चुनावी मुकाबले को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जबकि निर्विरोध चुने गए प्रतिनिधियों के गांवों में जश्न और स्वागत का दौर भी शुरू हो चुका है.

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घर-घर पहुंच रहे प्रत्याशी (ETV Bharat)

विभिन्न पदों के लिए किस जिले में कितने उम्मीदवार?

हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनावों की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है. सबसे अधिक चुनावी दंगल कांगड़ा जिले में देखने को मिलेगा, जहां प्रत्याशियों की संख्या पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है. वहीं, जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीति में सबसे कम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. आंकड़ों के अनुसार, कांगड़ा जिले में 19,698 नामांकन दाखिल हुए थे, इनमें 250 नामांकन रद्द हुए और 1,805 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए हैं, अब यहां 17,643 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं. वहीं, मंडी जिले में 2,837 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, जिसके बाद यहां 11,728 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. चंबा में 1,128 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए और अब 7,315 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं.

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चरम पर चुनाव प्रचार (ETV Bharat)
हिमाचल पंचायत चुनाव 2026 के लिए उम्मीदवार
जिलानाम वापस लिएचुनाव लड़ रहे उम्मीदवार
कांगड़ा1,80517,643
मंडी2,83711,728
चंबा1,1287,315
शिमला2,4956,118
कुल्लू1,6934,098
किन्नौर3691,034
लाहौल-स्पीति65425
सिरमौर2,0173,919
बिलासपुर5584,145
सोलन1,3984,195
हमीरपुर4844,849
ऊना8594,755
कुल्लू15,70870,224

पंचायत चुनाव को लेकर शिमला जिले में 2,495 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं, जिसके बाद यहां 6,118 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. कुल्लू जिले की बात की जाए तो यहां 1,693 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए, जिसके बाद यहां 4,098 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं. किन्नौर जिले में 369 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए और अब यहां 1,034 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

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हिमाचल पंचायत चुनाव 2026 (ETV Bharat)

लाहौल-स्पीति जिले में सबसे कम 425 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, यहां 65 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए हैं. सिरमौर जिले में 2,017 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए और अब 3,919 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. बिलासपुर में 558 नामांकन वापसी के बाद 4,145 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. सोलन जिले में 1,398 नामांकन वापसी के बाद 4,195 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. हमीरपुर में 484 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, अब यहां 4,849 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं. वहीं, ऊना जिले में 859 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए और अब 4,755 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

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Last Updated : May 22, 2026 at 8:09 AM IST

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