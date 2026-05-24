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मंडी की इन पंचायतों के चुनाव में शिक्षाविदों की एंट्री, इन मुद्दों को बनाया मुख्य एजेंडा

मंडी जिले में पंचायत चुनाव में रिटायर्ड अधिकारी और शिक्षकों के उतरने से चुनाव बेहद रोचक बन गया है.

Academicians Enter Mandi Panchayat Elections
मंडी के चुनावों में शिक्षाविदों की एंट्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 2:46 PM IST

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Updated : May 24, 2026 at 3:34 PM IST

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मंडी: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है. प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को पंचायत चुनाव के लिए तीन चरणों में मतदान होगा. वहीं, मंडी जिले के धर्मपुर और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्रों में इस बार पंचायत चुनावों का माहौल अलग नजर आ रहा है. प्रधान पद के लिए बड़ी संख्या में शिक्षाविद, रिटायर्ड अधिकारी और समाज सेवा से जुड़े लोग चुनाव मैदान में उतर रहे हैं. ये पढ़े-लिखे उम्मीदवार गांवों के विकास, पारदर्शी पंचायत व्यवस्था, नशामुक्ति, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं, जिससे मुकाबला भी दिलचस्प बन गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में नई सोच की चर्चा तेज हो गई है.

जनधरू कलां पंचायत में चुनाव होगा दिलचस्प

धर्मपुर क्षेत्र की जनधरू कलां पंचायत से पूर्व नौसेना अधिकारी एवं शिक्षा विभाग से रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर संजय ठाकुर प्रधान पद के उम्मीदवार है. समाजसेवा से जुड़े संजय ठाकुर पहले ही देहदान का संकल्प ले चुके हैं. उनका कहना है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो प्रधान पद का पूरा वेतन पंचायत के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा. उन्होंने पंचायत में पारदर्शिता, सड़क सुविधा, स्वच्छता और युवाओं को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने को अपनी प्राथमिकता बताया.

रिटायर्ड प्रिंसिपल ने भरी चुनावी हुंकार

वहीं, सरकाघाट क्षेत्र की जुकैण पंचायत से रिटायर्ड प्रिंसिपल दिनेश नारंग चुनाव मैदान में हैं. उनका कहना है कि पंचायत राजनीति को सेवा का माध्यम बनाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर वे अपना वेतन गरीब परिवारों की सहायता के लिए समर्पित करेंगे. शिक्षा, स्वच्छता और युवाओं के मार्गदर्शन को लेकर भी उन्होंने विशेष योजनाओं की बात कही.

रिटायर्ड शिक्षिका चुनावी मैदान में

धर्मपुर की डरवाड़ पंचायत से रिटायर्ड शिक्षिका मलका ठाकुर भी चुनाव लड़ रही हैं. मलका ठाकुर 1996 में जिला परिषद चुनाव भी लड़ चुकी हैं, जहां वे बेहद कम अंतर से हार गई थीं. उनका परिवार लंबे समय से शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ा रहा है. मलका ठाकुर का कहना है कि पंचायत में योजनाबद्ध विकास, महिलाओं का उत्थान और गरीब परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता होगी. उन्होंने स्वास्थ्य, पेयजल और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया.

अश्वनी शर्मा ने इसे बनाया अपना चुनावी मुद्दा

बरछवाड़ पंचायत से चुनाव लड़ रहे रिटायर्ड प्रिंसिपल अश्वनी शर्मा ने पंचायत क्षेत्र में अधूरे पड़े सड़क और रास्तों के कार्यों को बड़ा मुद्दा बताया. उनका कहना है कि पंचायत में ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ विकास कार्य करवाए जाएंगे. साथ ही युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने और जरूरतमंद परिवारों की सहायता करने की दिशा में भी काम किया जाएगा.

चुनावी रण में उतरे रिटायर्ड प्रिंसिपल

वहीं, बहरी पंचायत से रिटायर्ड प्रिंसिपल सुंदर सिंह कटवाल भी चुनाव मैदान में उतरे हैं. उन्होंने कहा कि ब्यास नदी के किनारे बड़ी मात्रा में कृषि भूमि बंजर पड़ी है और लोगों का खेती से रुझान लगातार कम हो रहा है. उनका उद्देश्य लोगों को दोबारा खेती और पशुपालन की ओर प्रेरित करना है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके. साथ ही पंचायत स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने और सामाजिक बदलाव लाने की दिशा में भी कार्य करने की बात कही.

शिक्षाविद उम्मीदवारों से रोचक बना चुनाव

वहीं, इस बार पंचायत चुनावों में शिक्षाविदों और रिटायर्ड अधिकारियों की बढ़ती भागीदारी ने ग्रामीण राजनीति को नई दिशा देने की चर्चा शुरू कर दी है. गांवों में विकास, पारदर्शिता और समाजसेवा को लेकर मतदाता भी इन उम्मीदवारों को गंभीरता से सुन रहे हैं. इन उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से इन पंचायतों में चुनाव और भी ज्यादा रोचक बन गया है.

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Last Updated : May 24, 2026 at 3:34 PM IST

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