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मंडी की इन पंचायतों के चुनाव में शिक्षाविदों की एंट्री, इन मुद्दों को बनाया मुख्य एजेंडा

मंडी: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है. प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को पंचायत चुनाव के लिए तीन चरणों में मतदान होगा. वहीं, मंडी जिले के धर्मपुर और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्रों में इस बार पंचायत चुनावों का माहौल अलग नजर आ रहा है. प्रधान पद के लिए बड़ी संख्या में शिक्षाविद, रिटायर्ड अधिकारी और समाज सेवा से जुड़े लोग चुनाव मैदान में उतर रहे हैं. ये पढ़े-लिखे उम्मीदवार गांवों के विकास, पारदर्शी पंचायत व्यवस्था, नशामुक्ति, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं, जिससे मुकाबला भी दिलचस्प बन गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में नई सोच की चर्चा तेज हो गई है.

जनधरू कलां पंचायत में चुनाव होगा दिलचस्प

धर्मपुर क्षेत्र की जनधरू कलां पंचायत से पूर्व नौसेना अधिकारी एवं शिक्षा विभाग से रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर संजय ठाकुर प्रधान पद के उम्मीदवार है. समाजसेवा से जुड़े संजय ठाकुर पहले ही देहदान का संकल्प ले चुके हैं. उनका कहना है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो प्रधान पद का पूरा वेतन पंचायत के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा. उन्होंने पंचायत में पारदर्शिता, सड़क सुविधा, स्वच्छता और युवाओं को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने को अपनी प्राथमिकता बताया.

रिटायर्ड प्रिंसिपल ने भरी चुनावी हुंकार

वहीं, सरकाघाट क्षेत्र की जुकैण पंचायत से रिटायर्ड प्रिंसिपल दिनेश नारंग चुनाव मैदान में हैं. उनका कहना है कि पंचायत राजनीति को सेवा का माध्यम बनाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर वे अपना वेतन गरीब परिवारों की सहायता के लिए समर्पित करेंगे. शिक्षा, स्वच्छता और युवाओं के मार्गदर्शन को लेकर भी उन्होंने विशेष योजनाओं की बात कही.

रिटायर्ड शिक्षिका चुनावी मैदान में

धर्मपुर की डरवाड़ पंचायत से रिटायर्ड शिक्षिका मलका ठाकुर भी चुनाव लड़ रही हैं. मलका ठाकुर 1996 में जिला परिषद चुनाव भी लड़ चुकी हैं, जहां वे बेहद कम अंतर से हार गई थीं. उनका परिवार लंबे समय से शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ा रहा है. मलका ठाकुर का कहना है कि पंचायत में योजनाबद्ध विकास, महिलाओं का उत्थान और गरीब परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता होगी. उन्होंने स्वास्थ्य, पेयजल और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया.