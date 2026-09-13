हिमाचल में पंचायत सचिवों, तकनीकी सहायकों और ग्राम रोजगार सेवकों के 1677 पद खाली, सरकार ने बताया कब तक होगी भर्ती
प्रदेश की कुल 3758 ग्राम पंचायतों में से 2619 में पंचायत सचिव उपलब्ध हैं, जबकि 1139 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव के पद खाली हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 7:48 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत स्तर पर काम करने वाले पंचायत सचिवों, तकनीकी सहायकों और ग्राम रोजगार सेवकों के बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं. प्रदेश में पंचायत सचिवों के 1139, तकनीकी सहायकों के 361 और ग्राम रोजगार सेवकों के 177 पद रिक्त हैं. इन खाली पदों को लेकर सरकार ने विधानसभा में स्थिति स्पष्ट की है. सरकार का कहना है कि रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है.
दरअसल, नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने हाल ही में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इस संबंध में सवाल पूछा था. रणधीर शर्मा जानना चाहते थे कि प्रदेश में पंचायत सचिवों, तकनीकी सहायकों और रोजगार सेवकों के कितने पद स्वीकृत हैं, इनमें से कितने पद खाली हैं और इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
सरकार ने बताया कि पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों, तकनीकी सहायकों और ग्राम रोजगार सेवकों के पद स्वीकृत नहीं हैं. वहीं, ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिवों के कुल 1208 पद स्वीकृत हैं. इनमें से केवल 94 पद भरे हुए हैं, जबकि 1114 पद रिक्त हैं. हालांकि वर्ष 2007 के बाद ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों को भरने के बजाय पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाले जिला परिषद कैडर के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक पंचायत सचिव की नियुक्ति की जा रही है. प्रदेश की कुल 3758 ग्राम पंचायतों में से 2619 में पंचायत सचिव उपलब्ध हैं, जबकि 1139 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव के पद खाली हैं.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाले जिला परिषद कैडर में तकनीकी सहायकों के कुल 1205 पद स्वीकृत हैं. इनमें से 844 पद भरे हुए हैं, जबकि 361 पद खाली पड़े हैं. ग्रामीण विकास विभाग के तहत पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन ग्राम रोजगार सेवकों के कुल 1205 पद स्वीकृत थे. इनमें से 1028 पद भरे हुए हैं, जबकि 177 पद रिक्त हैं. सरकार ने बताया कि अब इन पदों को विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) के तहत लेने की प्रक्रिया चल रही है. सरकार ने बताया कि इन सभी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है.
किस जिले में पंचायत सचिवों के कितने पद खाली?
|जिला
|स्वीकृत पद
|रिक्त पद
|बिलासपुर
|182
|57
|चंबा
|319
|45
|हमीरपुर
|242
|67
|कांगड़ा
|846
|239
|किन्नौर
|80
|24
|कुल्लू
|246
|85
|लाहौल-स्पीति
|48
|18
|मंडी
|577
|211
|शिमला
|441
|171
|सिरमौर
|273
|93
|सोलन
|255
|82
|ऊना
|249
|47
|कुल
|3758
|1139
किस जिले में तकनीकी सहायकों के कितने पद खाली?
|जिला
|स्वीकृत पद
|रिक्त पद
|बिलासपुर
|59
|27
|चंबा
|103
|24
|हमीरपुर
|82
|20
|कांगड़ा
|271
|83
|किन्नौर
|24
|6
|कुल्लू
|78
|23
|लाहौल-स्पीति
|15
|2
|मंडी
|187
|69
|शिमला
|137
|39
|सिरमौर
|87
|25
|सोलन
|81
|26
|ऊना
|81
|17
|कुल
|1205
|361
किस जिले में ग्राम रोजगार सेवकों के कितने पद खाली?
|जिला
|स्वीकृत पद
|रिक्त पद
|बिलासपुर
|59
|21
|चंबा
|103
|यहां 115 पद भरे जा चुके हैं. स्वीकृत पदों से 12 अधिक.
|हमीरपुर
|82
|9
|कांगड़ा
|271
|45
|किन्नौर
|24
|1
|कुल्लू
|78
|11
|लाहौल-स्पीति
|15
|2
|मंडी
|187
|44
|शिमला
|137
|26
|सिरमौर
|87
|9
|सोलन
|81
|16
|ऊना
|81
|5
|कुल
|1205
|177
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