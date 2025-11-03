ETV Bharat / state

खुशखबरी! हिमाचल में पंचायत सचिवों के भरे जाएंगे इतने सौ पद, जाने कब से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया ?

हिमाचल प्रदेश के हजारों युवा, जो लंबे समय से सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इस भर्ती को लेकर बेहद उत्साहित हैं. पंचायत सचिव के पदों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के संचालन और प्रशासनिक कार्यों की रीढ़ माना जाता है. ऐसे में यह भर्ती न केवल युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर साबित होगी, बल्कि ग्राम पंचायतों में कार्यकुशलता और पारदर्शिता भी बढ़ेगी.

पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने कहा, 'सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक प्रदेश में पंचायत सचिवों के जॉब ट्रेनी के आधार पर 300 पद भरे जाएंगे. इसके लिए मामले को फाइनेंस विभाग को भेज दिया है. यहां से मंजूरी मिलते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी'.

शिमला: हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश में युवाओं को जल्द सरकारी क्षेत्र में पक्की नौकरी का अवसर मिलने जा रहा है, जिसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के तहत पंचायत सचिवों के 300 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इन पदों को भरने विभाग ने प्रस्तावित भर्ती योजना तैयार कर कर फाइल वित्त विभाग भेज दी है. अब जैसे ही वित्त विभाग की मंजूरी मिलती है, भर्ती प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी.

हिमाचल में खाली पड़े पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से सचिवों के पद भरे जाएंगे. प्रदेशभर के विभिन्न विकासखंडों के तहत खाली पंचायतों में जॉब ट्रेनी के आधार पर सचिवों के 300 पद भरे जाएंगे. ऐसे में 2 साल तक जॉब ट्रेनी के आधार पर सेवाएं देने के बाद इनको नियमित किया जाएगा. प्रदेश में पंचायत पहली बार सचिवों के पद जॉब ट्रेनी के आधार पर भरे जाएंगे. इसलिए इनको दो साल की अवधि में कितना वेतन दिया जाना है. इसको लिए नियम तय नहीं है. ऐसे में विभाग में वेतन निर्धारित करने के लिए पंचायत सचिवों की भर्ती करने से पहले फाइल को वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा है. यहां से मंजूरी मिलते ही इसे पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की पूरा किया जाएगा.

पंचायत सचिवों के 899 पद खाली

हिमाचल में विभिन्न विकासखंडों के तहत पंचायत सचिवों के 899 पद खाली हैं. ऐसे इन विकासखंडों के अंतर्गत पड़ने वाली पंचायतों में एक ही सचिव दो से तीन जगह का कार्यभार देख रहे हैं, जिससे पंचायतों का कार्य भी प्रभावित हो रहा है. इसको देखते हुए विभाग में जल्द ही पंचायत सचिवों के पदों को भरा जा रहा है. ऐसे में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी है.

वहीं, इस बार मानसून सत्र के दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा के पूछे गए सवार के जवाब में भी कहा था कि 'वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में पंचायत सचिवों के पदों को भरने की जो घोषणा की गई थी, इसमें पहले चरण में वित्तीय प्रावधान को देखते हुए 300 पद भरने के लिए कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं. विभाग आरएंडपी रूल्ज में थोड़ा बदलाव कर रहा है, जिसकी प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा था कि इस प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किया जाएगा.

