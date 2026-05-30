हिमाचल की राजनीति में कल बड़ा दिन, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर निगम चुनावों के नतीजों पर सबकी नजर
रविवार को हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों के 64 वार्डों, 1769 पंचायत समिति सदस्य और 251 जिला परिषद सदस्यों के चुनाव परिणाम आएंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 4:12 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत और स्थानीय सत्ता के भविष्य के फैसले के बीच में अब एक रात शेष है. पिछले करीब एक महीने से चुनावी सरगर्मियों, प्रचार अभियानों, जनसभाओं और राजनीतिक समीकरणों के बीच चुनावी रंग में रंगे हिमाचल प्रदेश की नजरें अब कल की मतगणना पर टिक गई हैं. 31 मई को प्रदेश के चार नगर निगमों के 64 वार्डों सहित 1769 पंचायत समिति और 251 जिला परिषद सीटों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. इसके लिए रविवार सुबह नौ बजे मतगणना शुरू होगी.
नगर निगम चुनावों में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर ईवीएम के माध्यम से मतदान हुआ है, ऐसे में इन परिणामों के शुरुआती घंटों में ही तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है. वहीं, प्रदेशभर की पंचायत समिति सीटों के परिणाम शाम तक आने की संभावना है, जबकि जिला परिषद चुनावों के अंतिम नतीजे देर शाम तक घोषित होंगे.
इसके साथ ही प्रदेश में स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं की चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न हो जाएगी. चुनाव आचार संहिता और चुनावी गतिविधियों के कारण पिछले एक महीने से विकास कार्यों की गति प्रभावित रही है, लेकिन परिणामों के बाद एक बार फिर प्रदेश में विकास योजनाओं और जनहित कार्यों को रफ्तार मिलने की उम्मीद है.
1187 पंचायतों को देर शाम तक मिलेंगे मुखिया
हिमाचल में अंतिम चरण के लिए आज 1187 पंचायतों के लिए मतदान 3 बजे समाप्त हो गया है. इसके बाद अब पंचायत वार्ड सदस्य, उप प्रधान और प्रधान पद के लिए देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे. ऐसे में शनिवार देर रात तक 1187 पंचायतों में सरकार बन जाएगी. वहीं, पंचायत समिति और जिला परिषद के बैलेट बॉक्स कड़ी सुरक्षा के बीच तहसील मुख्यालय और बीडीओ कार्यालय को भेजे गए है.
जहां रविवार को सुबह पंचायत समिति और जिला परिषद के बैलेट बॉक्स सुबह 9 बजे खुलेंगे और वोटों की गिनती शुरू होगी. सबसे पहले पंचायती समिति के चुनाव परिणाम घोषित होंगे. वहीं, जिला परिषद के लिए वोटों की गिनती पंचायत समिति चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद होगी.
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