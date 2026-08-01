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हजारों प्रधान-उपप्रधानों समेत गांव सरकार चलाने वालों के खाते में आएगा इतने दिन का मानदेय, 27 जून से शुरू हुआ इंतजार अब होगा खत्म

शिमला: करीब एक महीने से पहले मानदेय का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश के हजारों नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए राहत भरी खबर है. गांव की सरकार संभालने वाले प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों के खातों में अगस्त के पहले सप्ताह में पहली बार मानदेय पहुंचने जा रहा है. खास बात यह है कि यह भुगतान सिर्फ एक महीने का नहीं, बल्कि 27 जून से 31 जुलाई तक के कुल 35 दिनों का होगा. इसके साथ ही प्रदेश सरकार गांवों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में हर महीने करोड़ों रुपये खर्च करेगी.

जून के आखिर में विधिवत कार्यभार संभालने के कारण जुलाई में मानदेय जारी नहीं हो पाया था, लेकिन अब पहली किस्त में एकमुश्त भुगतान होने से प्रदेशभर के हजारों जनप्रतिनिधियों के चेहरे खिलने तय हैं. प्रदेश में 27 जून को पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की पहली बैठकों के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाला था. चूंकि उनका कार्यकाल जून के अंतिम दिनों में शुरू हुआ था, इसलिए जुलाई माह में नियमित मानदेय जारी नहीं किया गया. अब सरकार ने 27 जून से 31 जुलाई तक की अवधि का मानदेय एक साथ जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है. माना जा रहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह तक यह राशि संबंधित जनप्रतिनिधियों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी.

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों जनप्रतिनिधियों को आर्थिक राहत मिलेगी. पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, जनसमस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे इन जनप्रतिनिधियों के लिए यह पहली मानदेय राशि विशेष महत्व रखती है. इसके बाद प्रत्येक माह नियमित रूप से मानदेय उनके खातों में जमा किया जाएगा, जिस पर प्रदेश सरकार को हर महीने करोड़ों रुपये व्यय करने होंगे.

खाते में पड़ेगा 35 दिनों का मानदेय

पंचायतीराज संस्थाओं के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने जून का आखिरी सप्ताह में अपना कार्यभार संभाला था, लेकिन 27 जून को पहली बैठकों के साथ ही 31,182 नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि के मानदेय की घड़ी भी चल पड़ी थी. प्रदेश में जिला परिषद सदस्यों की पहली बैठक जिला मुख्यालयों पर, पंचायत समिति सदस्यों की बैठक संबंधित विकासखंड मुख्यालयों पर और प्रधान और उपप्रधानों की पहली बैठक संबंधित ग्राम पंचायतों में आयोजित हुई थी. पहली बैठक के आयोजन के साथ ही नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मानदेय प्रभावी हो गया था. हालांकि इस बार पहली बैठकें जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित हुई थी. ऐसे में जनप्रतिनिधियों को जुलाई माह में अलग से 4 दिन का मानदेय जारी नहीं किया गया. इसके बजाय अगस्त में एकमुश्त 35 दिनों का मानदेय उनके खातों में जमा किया जा रहा है. वहीं, पिछले कार्यकाल की तुलना करें तो वर्ष 2021 में नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की पहली बैठक 1 फरवरी को हुई थी। उस समय मार्च में एक माह का मानदेय सीधे जनप्रतिनिधियों के खातों में जमा कर दिया गया था। इस बार बैठकों की तिथि महीने के अंतिम सप्ताह में होने के कारण मानदेय भुगतान का स्वरूप अलग है.

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने बताया कि 'नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के खातों में इस बार 27 जून से देय पहला मानदेय जमा किया जाएगा. विभाग इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रहा है.'

3754 पंचायतों में चुनाव संपन्न

हिमाचल के गांवों में लोकतंत्र का दायरा पहले से और बड़ा हो गया है. राज्य में पंचायतों की संख्या बढ़कर 3758 पहुंच गई है और इनमें से 3754 पंचायतों में चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं. पंचायतों के बढ़ते दायरे के साथ अब जनप्रतिनिधियों की संख्या में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ है. इसका सीधा असर सरकार के खजाने पर पड़ने वाला है, क्योंकि गांवों की सरकार को चलाने वाले जनप्रतिनिधियों के मानदेय पर अब पहले से ज्यादा खर्च करना होगा.

मानदेय पर इतने करोड़ होंगे खर्च