हजारों प्रधान-उपप्रधानों समेत गांव सरकार चलाने वालों के खाते में आएगा इतने दिन का मानदेय, 27 जून से शुरू हुआ इंतजार अब होगा खत्म
पंचायत प्रतिनिधियों का 35 दिनों का वेतन उनके खाते में आएगा. विभाग ने इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 10:12 AM IST
शिमला: करीब एक महीने से पहले मानदेय का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश के हजारों नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए राहत भरी खबर है. गांव की सरकार संभालने वाले प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों के खातों में अगस्त के पहले सप्ताह में पहली बार मानदेय पहुंचने जा रहा है. खास बात यह है कि यह भुगतान सिर्फ एक महीने का नहीं, बल्कि 27 जून से 31 जुलाई तक के कुल 35 दिनों का होगा. इसके साथ ही प्रदेश सरकार गांवों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में हर महीने करोड़ों रुपये खर्च करेगी.
जून के आखिर में विधिवत कार्यभार संभालने के कारण जुलाई में मानदेय जारी नहीं हो पाया था, लेकिन अब पहली किस्त में एकमुश्त भुगतान होने से प्रदेशभर के हजारों जनप्रतिनिधियों के चेहरे खिलने तय हैं. प्रदेश में 27 जून को पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की पहली बैठकों के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाला था. चूंकि उनका कार्यकाल जून के अंतिम दिनों में शुरू हुआ था, इसलिए जुलाई माह में नियमित मानदेय जारी नहीं किया गया. अब सरकार ने 27 जून से 31 जुलाई तक की अवधि का मानदेय एक साथ जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है. माना जा रहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह तक यह राशि संबंधित जनप्रतिनिधियों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी.
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों जनप्रतिनिधियों को आर्थिक राहत मिलेगी. पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, जनसमस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे इन जनप्रतिनिधियों के लिए यह पहली मानदेय राशि विशेष महत्व रखती है. इसके बाद प्रत्येक माह नियमित रूप से मानदेय उनके खातों में जमा किया जाएगा, जिस पर प्रदेश सरकार को हर महीने करोड़ों रुपये व्यय करने होंगे.
खाते में पड़ेगा 35 दिनों का मानदेय
पंचायतीराज संस्थाओं के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने जून का आखिरी सप्ताह में अपना कार्यभार संभाला था, लेकिन 27 जून को पहली बैठकों के साथ ही 31,182 नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि के मानदेय की घड़ी भी चल पड़ी थी. प्रदेश में जिला परिषद सदस्यों की पहली बैठक जिला मुख्यालयों पर, पंचायत समिति सदस्यों की बैठक संबंधित विकासखंड मुख्यालयों पर और प्रधान और उपप्रधानों की पहली बैठक संबंधित ग्राम पंचायतों में आयोजित हुई थी. पहली बैठक के आयोजन के साथ ही नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मानदेय प्रभावी हो गया था. हालांकि इस बार पहली बैठकें जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित हुई थी. ऐसे में जनप्रतिनिधियों को जुलाई माह में अलग से 4 दिन का मानदेय जारी नहीं किया गया. इसके बजाय अगस्त में एकमुश्त 35 दिनों का मानदेय उनके खातों में जमा किया जा रहा है. वहीं, पिछले कार्यकाल की तुलना करें तो वर्ष 2021 में नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की पहली बैठक 1 फरवरी को हुई थी। उस समय मार्च में एक माह का मानदेय सीधे जनप्रतिनिधियों के खातों में जमा कर दिया गया था। इस बार बैठकों की तिथि महीने के अंतिम सप्ताह में होने के कारण मानदेय भुगतान का स्वरूप अलग है.
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने बताया कि 'नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के खातों में इस बार 27 जून से देय पहला मानदेय जमा किया जाएगा. विभाग इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रहा है.'
3754 पंचायतों में चुनाव संपन्न
हिमाचल के गांवों में लोकतंत्र का दायरा पहले से और बड़ा हो गया है. राज्य में पंचायतों की संख्या बढ़कर 3758 पहुंच गई है और इनमें से 3754 पंचायतों में चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं. पंचायतों के बढ़ते दायरे के साथ अब जनप्रतिनिधियों की संख्या में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ है. इसका सीधा असर सरकार के खजाने पर पड़ने वाला है, क्योंकि गांवों की सरकार को चलाने वाले जनप्रतिनिधियों के मानदेय पर अब पहले से ज्यादा खर्च करना होगा.
मानदेय पर इतने करोड़ होंगे खर्च
पिछले पंचायत चुनावों के समय प्रदेश में 3615 पंचायतें थीं, जिनसे कुल 30,580 जनप्रतिनिधि चुनकर आए थे. इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ पंचायत वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक कुल 31,182 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं. यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 602 नए जनप्रतिनिधि जुड़ गए हैं. संख्या में यह बढ़ोतरी भले ही मामूली लगे, लेकिन वित्तीय गणित में इसका असर साफ दिखाई देता है। पिछली बार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय पर सालाना 129.81 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने के कारण यह खर्च बढ़कर करीब 136.30 करोड़ रुपए सालाना पहुंचने का अनुमान है. यानी मानदेय मद में सरकार को करीब 5 प्रतिशत ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ेगी.
जिला परिषद अध्यक्ष को मिलेगा सबसे ज्यादा मानदेय
पंचायती राज संस्थाओं में सबसे ज्यादा मानदेय जिला परिषद अध्यक्ष को दिया जाएगा. जिला परिषद अध्यक्ष को हर महीने 25 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष को 19 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा जिला परिषद सदस्य को भी हर महीने 8 हजार 300 रुपये मिलेंगे. हालांकि जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामले में मानदेय की गणना अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों की तरह पहली बैठक से नहीं, बल्कि उनके निर्वाचन की तिथि से की जाएगी. यानी जिस दिन वे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए, उसी दिन से उन्हें इस पद का मानदेय देय होगा.
पंचायत समिति अध्यक्ष और सदस्यों का मानदेय
पंचायत समिति अध्यक्ष को हर महीने 12 हजार रुपये मानदेय मिलेगा. वहीं, पंचायत समिति उपाध्यक्ष को 9 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. पंचायत समिति सदस्य को हर महीने 7 हजार 500 रुपये मानदेय मिलेगा. हालांकि पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामले में मानदेय की गणना अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों की तरह पहली बैठक से नहीं होगी, बल्कि उनके निर्वाचन की तिथि से की जाएगी। यानी जिस दिन वे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए, उसी दिन से उन्हें इस पद का मानदेय देय होगा.
प्रधान और उप-प्रधान के खाते में आएंगे इतने रुपए
ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान और उप-प्रधान को भी हर महीने सरकार की ओर से तय मानदेय मिलेगा. ग्राम पंचायत प्रधान को 7 हजार 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, जबकि उप-प्रधान को हर महीने 5 हजार 100 रुपए मिलेंगे. इसके अलावा पंचायत बैठकों में शामिल होने वाले पंचायत सदस्यों को भी प्रति बैठक 1050 रुपए खाते में आएंगे.
रिकॉर्ड 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए
हिमाचल प्रदेश में इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के बाद इस बार रिकॉर्ड 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए। इनमें प्रधान के 3,754, उप-प्रधान 3,754, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 21,654, पंचायत समिति सदस्य के 1,769 और जिला परिषद सदस्य के 251 सदस्य चुने हुए हैं। वहीं, पंचायतीराज संस्थाओं के लिए हुए चुनाव में नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 70,224 उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला हुआ था।
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