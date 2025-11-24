ETV Bharat / state

हिमाचल में पंचायती राज चुनाव की तैयारियां, आज इन अधिकारियों को बांटे जाएंगे बैलेट पेपर

पंचायती राज चुनाव को लेकर आज से चुनाव सामग्री और बैलेट पेपर बांटने प्रक्रिया शुरू हो रही है.

HIMACHAL PANCHAYAT RAJ ELECTION
हिमाचल पंचायती राज चुनाव (Concept Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 10:04 AM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने तय समय पर चुनाव कराने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है. इसके लिए दो दिन पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी सामग्री उठाने को सभी जिलों के लिए अलग-अलग तारीखें री-शेड्यूल की थी. जिसके मुताबिक आज से चुनाव सामग्री और बैलेट पेपरों के वितरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है. इसको लेकर आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित समय पर चुनाव सामग्री उठाए करने के निर्देश दिए हैं. चुनाव सामग्री प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को सोमवार सुबह 10 बजे मुद्रण एवं लेखन विभाग कार्यालय कच्चीघाटी पहुंचना होगा. यही पर से ही चुनाव की सामग्री वितरित की जाएगी.

आज इन निर्वाचन अधिकारी को वितरित होगी चुनाव सामग्री

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव सामग्री और बैलेट पेपर उठाने के हर जिले के डीसी को 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक को री-शेड्यूल किया गया है. इसके तहत आज पहले दिन केलांग, काजा, किन्नौर और कुल्लू के निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. इसी तरह कल यानी मंगलवार को सिरमौर और ऊना के निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव सामग्री वितरित की जाएगी. वहीं, 26 नवंबर को शिमला, 27 नवंबर को कांगड़ा, 28 नवंबर को मंडी, 29 नवंबर को सोलन व चंबा और 1 दिसंबर को बिलासपुर व हमीरपुर को चुनाव सामग्री वितरित की जाएगी.

सुरक्षा का पूरा इंतजाम

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव सामग्री उठाते समय सुरक्षा की पूरा इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए हैं. चुनाव सामग्री विशेषकर बैलेट पेपर सुरक्षित सरकारी वाहनों में उचित पुलिस सुरक्षा के साथ ले जाने होंगे. आयोग ने सामग्री को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं.

