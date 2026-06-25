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हिमाचल में 64.43 फीसदी मैट्रिक या इससे कम शिक्षित प्रतिनिधि चलाएंगे गांव की सरकार, इस दिन से पांच साल तक संभालेंगे बागडोर

हिमाचल में नवनिर्वाचित प्रतिनिधि चलाएंगे गांव की सरकार ( ETV Bharat )

शिमला: देश के सबसे साक्षर राज्यों में शुमार हिमाचल प्रदेश में 27 जून का दिन ग्रामीण लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है. पंचायत चुनावों के बाद पहली बार नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि औपचारिक रूप से बैठकों में हिस्सा लेंगे और इसी के साथ गांवों की सरकार का नया पांच वर्षीय अध्याय शुरू हो जाएगा. पंचायत वार्ड सदस्यों से लेकर प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद तक हजारों जनप्रतिनिधि इस दिन से अपने अधिकारों, दायित्वों और संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करने के पात्र बन जाएंगे. पांच महीने के अंतराल के बाद पंचायत प्रधानों और उपप्रधानों की आधिकारिक मोहरें फिर से सक्रिय होंगी और विकास कार्यों से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों को नई गति मिलेगी. इसके साथ ही सभी निर्वाचित प्रतिनिधि मानदेय प्राप्त करने के भी हकदार बन जाएंगे, जिससे स्थानीय शासन व्यवस्था औपचारिक रूप से पूर्ण सक्रियता में आ जाएगी. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के सचिव सी पालरासू का कहना है, "प्रदेश में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पहली बैठक 27 जून को होगी. इसी दिन से नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल भी शुरू होगा". 44.46 प्रतिनिधि फीसदी मैट्रिक पास दिलचस्प बात यह है कि देशभर में साक्षरता के मामले में अग्रणी पहाड़ी राज्य हिमाचल की नई ग्रामीण सरकार का चेहरा इस बार शिक्षा के विविध स्तरों को प्रतिबिंबित करता नजर आएगा. आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जिन्होंने मैट्रिक या उससे कम शिक्षा प्राप्त की है. यह तस्वीर ग्रामीण समाज की वास्तविक सामाजिक संरचना को भी सामने लाती है, जहां नेतृत्व केवल उच्च शिक्षा तक सीमित नहीं बल्कि जनस्वीकृति और स्थानीय जुड़ाव के आधार पर तय होता है. हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर नजर डाले तो चुनाव परिणामों के अनुसार सबसे अधिक 13,788 जनप्रतिनिधि मैट्रिक पास हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 44.46 प्रतिशत हिस्सा हैं. वहीं 5,748 प्रतिनिधि मैट्रिक से कम शिक्षित हैं, जिनकी हिस्सेदारी 18.54 प्रतिशत है. इसके अलावा 443 निरक्षर जनप्रतिनिधि भी जनता का विश्वास जीतकर पंचायतों तक पहुंचे हैं. यह संख्या कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 1.43 प्रतिशत है. इसके अलावा 7175 प्रतिनिधि उच्च माध्यमिक है, जो चुने गए प्रतिनिधियों का 23.14 फीसदी है. उच्च शिक्षा प्राप्त प्रतिनिधियों की बात करें तो 2,606 जनप्रतिनिधि स्नातक हैं, जो कुल संख्या का 8.40 प्रतिशत हैं. वहीं, 1,251 प्रतिनिधि स्नातकोत्तर डिग्रीधारक हैं और उनकी हिस्सेदारी 4.03 प्रतिशत दर्ज की गई है. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हिमाचल की पंचायतों में अनुभव, सामाजिक स्वीकार्यता और शिक्षा का मिश्रित स्वरूप देखने को मिलेगा. 53.82 फीसदी महिलाओं के हाथ बागडोर हिमाचल के ग्रामीण लोकतंत्र में 16,691 महिलाएं विभिन्न पदों पर निर्वाचित होकर विकास की कमान संभालने जा रही हैं. ऐसे में महिलाएं अब घर की चौखट से निकलकर निर्णय लेने वाली भूमिका में मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही हैं. वहीं, 14,320 पुरुष प्रतिनिधि चुने गए हैं. ये कुल निर्वाचन का 46.18 फीसदी है. पंचायती राज व्यवस्था में कुल 53.82 फीसदी महिलाएं चुनकर आई हैं, इसमें अनुसूचित जाति की कुल 4539 महिलाएं, अनुसूचित जनजाति की 1176, अन्य पिछड़ा वर्ग की 226, महिला (अन्य) में 9555 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं.