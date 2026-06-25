हिमाचल में 64.43 फीसदी मैट्रिक या इससे कम शिक्षित प्रतिनिधि चलाएंगे गांव की सरकार, इस दिन से पांच साल तक संभालेंगे बागडोर
27 जून को हिमाचल प्रदेश में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पहली बैठक होगी. इसी दिन से इन जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल भी शुरू हो जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 5:58 PM IST
शिमला: देश के सबसे साक्षर राज्यों में शुमार हिमाचल प्रदेश में 27 जून का दिन ग्रामीण लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है. पंचायत चुनावों के बाद पहली बार नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि औपचारिक रूप से बैठकों में हिस्सा लेंगे और इसी के साथ गांवों की सरकार का नया पांच वर्षीय अध्याय शुरू हो जाएगा.
पंचायत वार्ड सदस्यों से लेकर प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद तक हजारों जनप्रतिनिधि इस दिन से अपने अधिकारों, दायित्वों और संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करने के पात्र बन जाएंगे. पांच महीने के अंतराल के बाद पंचायत प्रधानों और उपप्रधानों की आधिकारिक मोहरें फिर से सक्रिय होंगी और विकास कार्यों से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों को नई गति मिलेगी. इसके साथ ही सभी निर्वाचित प्रतिनिधि मानदेय प्राप्त करने के भी हकदार बन जाएंगे, जिससे स्थानीय शासन व्यवस्था औपचारिक रूप से पूर्ण सक्रियता में आ जाएगी.
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के सचिव सी पालरासू का कहना है, "प्रदेश में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पहली बैठक 27 जून को होगी. इसी दिन से नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल भी शुरू होगा".
44.46 प्रतिनिधि फीसदी मैट्रिक पास
दिलचस्प बात यह है कि देशभर में साक्षरता के मामले में अग्रणी पहाड़ी राज्य हिमाचल की नई ग्रामीण सरकार का चेहरा इस बार शिक्षा के विविध स्तरों को प्रतिबिंबित करता नजर आएगा. आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जिन्होंने मैट्रिक या उससे कम शिक्षा प्राप्त की है. यह तस्वीर ग्रामीण समाज की वास्तविक सामाजिक संरचना को भी सामने लाती है, जहां नेतृत्व केवल उच्च शिक्षा तक सीमित नहीं बल्कि जनस्वीकृति और स्थानीय जुड़ाव के आधार पर तय होता है.
हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर नजर डाले तो चुनाव परिणामों के अनुसार सबसे अधिक 13,788 जनप्रतिनिधि मैट्रिक पास हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 44.46 प्रतिशत हिस्सा हैं. वहीं 5,748 प्रतिनिधि मैट्रिक से कम शिक्षित हैं, जिनकी हिस्सेदारी 18.54 प्रतिशत है. इसके अलावा 443 निरक्षर जनप्रतिनिधि भी जनता का विश्वास जीतकर पंचायतों तक पहुंचे हैं. यह संख्या कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 1.43 प्रतिशत है. इसके अलावा 7175 प्रतिनिधि उच्च माध्यमिक है, जो चुने गए प्रतिनिधियों का 23.14 फीसदी है.
उच्च शिक्षा प्राप्त प्रतिनिधियों की बात करें तो 2,606 जनप्रतिनिधि स्नातक हैं, जो कुल संख्या का 8.40 प्रतिशत हैं. वहीं, 1,251 प्रतिनिधि स्नातकोत्तर डिग्रीधारक हैं और उनकी हिस्सेदारी 4.03 प्रतिशत दर्ज की गई है. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हिमाचल की पंचायतों में अनुभव, सामाजिक स्वीकार्यता और शिक्षा का मिश्रित स्वरूप देखने को मिलेगा.
53.82 फीसदी महिलाओं के हाथ बागडोर
हिमाचल के ग्रामीण लोकतंत्र में 16,691 महिलाएं विभिन्न पदों पर निर्वाचित होकर विकास की कमान संभालने जा रही हैं. ऐसे में महिलाएं अब घर की चौखट से निकलकर निर्णय लेने वाली भूमिका में मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही हैं. वहीं, 14,320 पुरुष प्रतिनिधि चुने गए हैं. ये कुल निर्वाचन का 46.18 फीसदी है. पंचायती राज व्यवस्था में कुल 53.82 फीसदी महिलाएं चुनकर आई हैं, इसमें अनुसूचित जाति की कुल 4539 महिलाएं, अनुसूचित जनजाति की 1176, अन्य पिछड़ा वर्ग की 226, महिला (अन्य) में 9555 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं.
दरअसल 1995 में हुए पंचायत चुनावों में पहली बार आरक्षण रोस्टर लागू किया गया। महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिला. वर्ष 2008 में पंचायतीराज एक्ट में संशोधन कर महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाया गया. इसके बाद 2010 के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया. इस तरह से हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित हैं, लेकिन इस बार महिलाओं का निर्वाचन आरक्षण की संख्या को पार करता हुआ 53.82 प्रतिशत तक जा पहुंचा है. इससे साफ है कि महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था में बढ़ी है.
31 से 40 आयु वर्ग के जनप्रतिनिधियों का दबदबा
हिमाचल की पंचायतों में इस बार युवा और मध्यम आयु वर्ग की मजबूत भागीदारी देखने को मिली है. चुने गए जनप्रतिनिधियों के आयु वर्ग के आंकड़े बताते हैं कि नेतृत्व की कमान सबसे अधिक 31 से 40 वर्ष के प्रतिनिधियों के हाथों में पहुंची है. इस वर्ग से रिकॉर्ड 10,848 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 34.98 फीसदी है. इसके बाद 41 से 50 वर्ष के 9,755 जनप्रतिनिधि चुने गए हैं. चुने हुए जनप्रतिनिधियों का ये आंकड़ा 31.46 फीसदी है.
वहीं, युवाओं की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग से भी 4,078 प्रतिनिधि जीतकर जनसेवा के लिए आगे आए हैं. यह आंकड़ा 13.15 फीसदी है. इसके अलावा 51 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 4,794 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं, जो चुने हुए कुल प्रतिनिधियों का 15.46 फीसदी का आंकड़ा है. जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु के 1,536 प्रतिनिधियों ने भी जनता का विश्वास हासिल किया है, जो कुल चुने गए जनप्रतिनिधियों का 4.95 फीसदी है.
201 टैक्स पेयर भी बने जनप्रतिनिधि
हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के हालिया चुनावों ने ग्रामीण लोकतंत्र की नई सामाजिक-आर्थिक तस्वीर सामने रखी है. इस बार पहली बार जनप्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति के आधार पर भी विस्तृत आंकड़े तैयार किए गए हैं. आंकड़े बताते हैं कि गांवों की सरकार में अब समाज के विभिन्न आर्थिक वर्गों की भागीदारी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है. चुनाव परिणामों के अनुसार 201 आयकरदाता (टैक्स पेयर) जनप्रतिनिधि पंचायतों में चुनकर आए हैं, हालांकि यह आंकड़ा 0.65 फीसदी का है. जबकि सबसे बड़ा वर्ग 27,581 एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) जनप्रतिनिधियों 88.94 फीसदी का है. दूसरी ओर 2,096 बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी जनादेश हासिल कर स्थानीय शासन में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. चुने गए जनप्रतिनिधियों का ये आंकड़ा 6.76 फीसदी का है.
31 हजार से अधिक पदों के लिए हुआ था मतदान
हिमाचल प्रदेश में कुल 31,182 सीटों पर पंचायत चुनाव के लिए तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोटिंग हुई थी. प्रदेश में पंचायत मेंबर के 21,654 पदों, पंचायत प्रधान के 3,754 और उपप्रधान के 3,754, पंचायत समिति के 1,769, जिला परिषद सदस्य के 251 पदों के लिए मतदान हुआ था. जिसमें पंचायत प्रधान, उप-प्रधान, वार्ड सदस्य के नतीजे वोटिंग समाप्त होने के बाद जारी कर दिए थे. वहीं, बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव नतीजे 30 मई को घोषित हुए थे.
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