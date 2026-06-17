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हिमाचल में 5 महीने बाद लौटेगी पंचायत प्रधान की 'मोहर की ताकत', इस दिन से होगी मान्य

शिमला: (रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट) हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सत्ता हस्तांतरण की लंबी प्रतीक्षा अब समाप्त होने जा रही है. करीब पांच महीने तक प्रशासनिक इंतजार और चुनावी प्रक्रिया के दौर से गुजरने के बाद प्रदेश भर के हजारों नवनिर्वाचित पंचायत प्रधान और उपप्रधान आखिरकार अपनी संवैधानिक एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे. गांवों के विकास कार्यों से लेकर पंचायत स्तर के प्रशासनिक निर्णयों तक, अब चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भूमिका पूरी तरह सक्रिय होने वाली है.

यही वजह है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर नवनिर्वाचित प्रधान और उपप्रधान अपनी आधिकारिक मोहर का प्रयोग कब से शुरू कर पाएंगे. दरअसल, हिमाचल में पिछली पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो गया था, लेकिन समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण उस दिन के बाद तत्कालीन प्रधानों और उपप्रधानों की शक्तियां स्वतः समाप्त हो गई थीं. नियमों के तहत 1 फरवरी को पंचायतों की आधिकारिक मोहरें पंचायत सचिवों के पास जमा करा दी गई थीं और पंचायतों का नियमित प्रशासनिक कामकाज सचिवों के माध्यम से संचालित हो रहा है.

फाइनेंशियल पावर 27 जून से

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने कहा है कि 'प्रधान और उपप्रधान का कार्यकाल 27 जून को होने वाली पहली बैठक के साथ औपचारिक रूप से शुरू माना जाएगा. ऐसे में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय कार्यों के लिए प्रधान पहली बैठक से ही सरकारी मोहर का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जारी करने को लेकर नियमों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. उनका कहना है कि प्रधान और उपप्रधान शपथ ले चुके हैं, इसलिए वे ऐसे प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं. लेकिन 27 जून से पहले जारी किए गए इन प्रमाण पत्रों को स्वीकार करना या न करना संबंधित उच्च अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करेगा.'

लौटेगी मोहर की ताकत

अब प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 11 जिलों में प्रधानों और उपप्रधानों को शपथ भी दिलाई जा चुकी है. इस तरह से इन जिलों में 7508 नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उपप्रधानों को जल्द ही आधिकारिक रूप से मोहर और वित्तीय शक्तियां मिलने वाली हैं. हालांकि कांगड़ा जिले में 1692 नवनिर्वाचित प्रधानों और उपप्रधानों को गुरुवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जानी है, जिसके बाद वहां भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 के अनुसार किसी भी प्रधान और उपप्रधान का कार्यकाल केवल चुनाव परिणाम घोषित होने से शुरू नहीं माना जाता, बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित पहली आधिकारिक बैठक से उनका कार्यकाल प्रभावी होता है. इसी बैठक में प्रधान पंचायत के वार्ड सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और पंचायत की नई कार्यप्रणाली औपचारिक रूप से शुरू होती है. इस बार प्रदेश की सभी पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को आयोजित की जाएगी. इसी दिन पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों की भी पहली बैठक प्रस्तावित है.

ऐसे में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नवनिर्वाचित प्रधान 27 जून से अपनी वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे और पंचायत की आधिकारिक मोहर का प्रयोग भी शुरू कर पाएंगे. इसके साथ ही पंचायत स्तर पर विकास कार्यों, भुगतान प्रक्रियाओं और प्रशासनिक निर्णयों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है. इतना ही नहीं, पहली बैठक आयोजित होने के साथ ही प्रदेश भर के 31,182 नवनिर्वाचित पंचायती राज जनप्रतिनिधि मानदेय प्राप्त करने के भी पात्र हो जाएंगे.

अबकी बार स्थिति अलग

सेवानिवृत बीडीओ राजेंद्र सिंह टेजता का कहना है कि 'अब से पहले पंचायत चुनाव समय पर होते रहे हैं. ऐसे में पिछला कार्यकाल समाप्त होने तक नवनिर्वाचित प्रधान और उपप्रधान शपथ ले चुके होते थे. ऐसे में जैसे ही पिछली पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होता था तो एक या दो दोनों में ही पहली बैठक होने के साथ प्रधान और उपप्रधान अपना कार्यकाल संभाल लेते थे, जिसके बाद प्रधान और उपप्रधान अपनी मोहर का प्रयोग करना शुरू कर देते था, इस बार स्थिति कुछ अलग है प्रधान और उप प्रधानों की पहली मीटिंग भी करीब 1 महीने बाद होने जा रही है, लेकिन जब प्रधानों और उपप्रधानों ने शपथ ले ली है तो वो मोहर का इस्तेमाल कर सकते हैं.'

प्रशासनिक शक्तियां