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हिमाचल में पंचायत पशु मित्रों की खुलने वाली है किस्मत, पांच साल की सेवा पूरी करने वालों के मानदेय में होगी इतने हजार की वृद्धि

हिमाचल सरकार की पशु मित्रों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में पशुपालकों और उनके पशुओं को घर-द्वार पर सेवाएं उपलब्ध करवाने में जुटे पशु मित्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना (एमएमएपीवाई) के तहत तैनात ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों की आर्थिक स्थिति में जल्द बड़ा सुधार हो सकता है. सरकार के समक्ष भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पांच साल का सेवाकाल पूरा कर चुके इन कर्मचारियों के मासिक मानदेय में सीधे 5,410 रुपये की बढ़ोतरी होगी. यानी अभी तक 7,500 रुपये मासिक मानदेय पाने वाले इन सहायकों को अब हर महीने 12,910 रुपये देने का प्रस्ताव है.

इस बढ़ोतरी का लाभ प्रदेशभर में सेवाएं दे रहे उन पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों को मिलेगा, जिन्होंने निर्धारित अवधि पूरी कर ली है. पशुपालन निदेशालय ने इस संबंध में प्रधान सचिव पशुपालन को औपचारिक प्रस्ताव भेजकर सरकार से स्वीकृति मांगी है. निदेशक पशुपालन डॉ. मुंशी राम की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार 30 सितंबर 2026 तक पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों को बढ़ा हुआ मानदेय देने की तैयारी है. यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत कार्यरत सहायकों पर लागू होगा.