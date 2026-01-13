हिमाचल में पंचायतों की आखिरी ग्राम सभा इस दिन, इन बड़े मुद्दों पर होगी चर्चा
प्रदेश में 1 फरवरी से पंचायत प्रधान, उपप्रधान और सदस्यों की वैधानिक शक्तियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 8:24 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश की वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है और इससे पहले 21 व 22 जनवरी को प्रदेशभर में विशेष एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा. इन ग्राम सभाओं के माध्यम से चिट्टा जैसी घातक नशे की समस्या पर जमीनी स्तर से कार्रवाई की जाएगी.
प्रदेश में 1 फरवरी से पंचायत प्रधान, उपप्रधान और सदस्यों की वैधानिक शक्तियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी. इससे पहले सरकार ने तय किया है कि पंचायतों की अंतिम ग्राम सभाएं एंटी चिट्टा अभियान को समर्पित होंगी. इन ग्राम सभाओं में नशे से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर चर्चा होगी और समाधान की दिशा में ठोस कदम तय किए जाएंगे.
सीएम सुक्खू ने दिए सख्त निर्देश
शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं की रूपरेखा तय की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सभाओं में चिट्टा से संबंधित सूचनाओं की समीक्षा, नशे की लत में फंसे युवाओं की पहचान और उनके पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए अन्य विभागों के अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा.
पंचायत स्तर पर होगी चिट्टे की मैपिंग
सीएम सुक्खू ने निर्देश दिए कि ग्राम सभाओं के दौरान प्रत्येक पंचायत में चिट्टा से जुड़ी पूरी मैपिंग की जाए. इसमें तस्करी के रास्ते, प्रभावित क्षेत्र और जोखिम वाले युवाओं की जानकारी जुटाई जाएगी ताकि आगे की रणनीति प्रभावी बनाई जा सके. नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार प्रदेशभर में प्रीमियर लीग की तर्ज पर एंटी चिट्टा अवेयरनेस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित करेगी. इनमें कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबाल की प्रतियोगिताएं होंगी, जो ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कराई जाएंगी. विजेता टीमों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार राशि दी जाएगी.
चिट्टा तस्करों पर होगी कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चिट्टा तस्करी और सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है. तस्करों की संपत्तियों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया जाएगा. साथ ही शिक्षा विभाग को स्कूल पाठ्यक्रम में नशे के दुष्प्रभावों पर अध्याय शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में तैनात यूपी बिहार के अफसरों पर क्यों भड़के विक्रमादित्य, लगाए ये आरोप