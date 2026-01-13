ETV Bharat / state

हिमाचल में पंचायतों की आखिरी ग्राम सभा इस दिन, इन बड़े मुद्दों पर होगी चर्चा

हिमाचल में इस दिन होगी पंचायतों की आखिरी ग्राम सभा ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश की वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है और इससे पहले 21 व 22 जनवरी को प्रदेशभर में विशेष एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा. इन ग्राम सभाओं के माध्यम से चिट्टा जैसी घातक नशे की समस्या पर जमीनी स्तर से कार्रवाई की जाएगी.

प्रदेश में 1 फरवरी से पंचायत प्रधान, उपप्रधान और सदस्यों की वैधानिक शक्तियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी. इससे पहले सरकार ने तय किया है कि पंचायतों की अंतिम ग्राम सभाएं एंटी चिट्टा अभियान को समर्पित होंगी. इन ग्राम सभाओं में नशे से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर चर्चा होगी और समाधान की दिशा में ठोस कदम तय किए जाएंगे.

सीएम सुक्खू ने दिए सख्त निर्देश

शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं की रूपरेखा तय की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सभाओं में चिट्टा से संबंधित सूचनाओं की समीक्षा, नशे की लत में फंसे युवाओं की पहचान और उनके पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए अन्य विभागों के अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा.

पंचायत स्तर पर होगी चिट्टे की मैपिंग