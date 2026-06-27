हिमाचल में 5 महीने के इंतजार के बाद गांव की सरकार संभालेगी चार्ज, आज मिलेगी मोहर की ताकत, अगस्त से खाते में आएगा मानदेय
हिमाचल प्रदेश में 3,754 पंचायतों की पहली बैठक के साथ नया कार्यकाल शुरू होगा. इससे विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 8:01 AM IST
शिमला: हिमाचल में करीब पांच महीने के लंबे इंतजार के बाद गांव की सरकार आखिरकार पूरी तरह से सक्रिय होने जा रही है. शनिवार का दिन प्रदेश के ग्रामीण लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि राज्य की 3,754 पंचायतों में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की पहली आधिकारिक बैठक आयोजित की जाएगी. इसी बैठक के साथ पंचायतों का नया पांच वर्षीय कार्यकाल विधिवत शुरू होगा और विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है.
पहली बैठक गांवों की नई सरकार के अधिकारों, जिम्मेदारियों और विकास की नई दिशा तय करने वाली शुरुआत होगी. प्रदेशभर के पंचायत मुख्यालयों में आज 21,654 नवनिर्वाचित पंचायत वार्ड सदस्यों को शपथ भी दिलाई जाएगी. शपथ ग्रहण के साथ ही पंचायत प्रतिनिधि संवैधानिक रूप से अपने दायित्व निभाने के लिए अधिकृत हो जाएंगे. सबसे अहम बात यह है कि पहली बैठक के साथ ही पंचायतों के प्रधान और उपप्रधान को वित्तीय अधिकारों का भी औपचारिक इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाएगी. अब पंचायत प्रधान सरकारी और विकास संबंधी वित्तीय कार्यों में अपनी आधिकारिक मोहर का उपयोग कर सकेंगे. प्रदेशभर में पंचायत वार्ड सदस्यों से लेकर जिला परिषद सदस्यों तक कुल 31,182 निर्वाचित जनप्रतिनिधि आज से मानदेय प्राप्त करने के भी पात्र हो जाएंगे. इन सभी के खातों में पहला मानदेय अगस्त महीने में जारी किया जाएगा. इससे नए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल अधिकारों और सुविधाओं के साथ औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा.
राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग ने पहली बैठक को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं. पंचायत मुख्यालयों में शपथ ग्रहण, पहली बैठक और अन्य औपचारिक प्रक्रियाओं को निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न कराया जाएगा. इसके साथ ही गांवों में विकास योजनाओं की नई रूपरेखा तैयार करने, स्थानीय समस्याओं के समाधान और जनहित के मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद है.
यहां होगी पहली बैठक
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत वार्ड सदस्यों, उप प्रधानों और प्रधानों की पहली बैठक संबंधित पंचायत मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी.वहीं, पंचायत समिति सदस्यों की पहली बैठक खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय में होगी. इसके अतिरिक्त जिला परिषद सदस्यों की पहली बैठक जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी, जहां आगामी विकास योजनाओं और कार्यप्रणाली को लेकर प्रारंभिक चर्चा की जाएगी. पंचायतीराज व्यवस्था की ये नई टीम आने वाले वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण विकास की दिशा और गति तय करेगी। ऐसे में 27 जून की पहली बैठक को गांवों में विकास और जनभागीदारी के नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.
जिला परिषद अध्यक्ष को सबसे ज्यादा मानदेय
पंचायती राज संस्थाओं में सबसे ज्यादा मानदेय जिला परिषद अध्यक्ष को दिया जाएगा. जिला परिषद अध्यक्ष को हर महीने 25 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष को 19 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा जिला परिषद सदस्य को भी हर महीने 8 हजार 300 रुपये मानदेय प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे.
पंचायत समिति अध्यक्ष और सदस्यों का मानदेय
पंचायत समिति अध्यक्ष को हर महीने 12 हजार रुपये मानदेय मिलेगा. वहीं, पंचायत समिति उपाध्यक्ष को 9 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. पंचायत समिति सदस्य को भी अब हर महीने 7 हजार 500 रुपये मानदेय के हकदार होंगे.
प्रधान और उप-प्रधान के खाते में आएंगे इतने रुपए
ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान और उप-प्रधान को भी अब हर महीने सरकार की ओर से तय मानदेय मिलेगा. ग्राम पंचायत प्रधान को 7 हजार 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, जबकि उप-प्रधान को हर महीने 5 हजार 100 रुपए मिलेंगे. इसके अलावा पंचायत बैठकों में शामिल होने वाले पंचायत सदस्यों को भी प्रति बैठक 1050 रुपए दिए जाएंगे. महीने में पंचायत सदस्यों को दो मीटिंग होंगी, ऐसे में उन्हें 2100 रुपए मानदेय प्रति माह मिलेगा.
मानदेय पर खर्च होंगे 136.30 करोड़
पिछले पंचायत चुनावों के समय प्रदेश में 3615 पंचायतें थीं, जिनसे कुल 30,580 जनप्रतिनिधि चुनकर आए थे. इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ पंचायत वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक कुल 31,182 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं. यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 602 नए जनप्रतिनिधि जुड़ गए हैं. संख्या में यह बढ़ोतरी भले ही मामूली लगे, लेकिन वित्तीय गणित में इसका असर साफ दिखाई देता है. पिछली बार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय पर सालाना 129.81 करोड़ रुपए खर्च किए थे. अब जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने के कारण ये खर्च बढ़कर करीब 136.30 करोड़ रुपए सालाना पहुंचने का अनुमान है. यानी मानदेय मद में सरकार को करीब 5 प्रतिशत ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ेगी.
रिकॉर्ड 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए
हिमाचल प्रदेश में इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के बाद इस बार रिकॉर्ड 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए. इनमें प्रधान के 3,754, उप-प्रधान 3,754, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 21,654, पंचायत समिति सदस्य के 1,769 और जिला परिषद सदस्य के 251 अब गांव की सरकार की जिम्मेवारी संभालेंगे.