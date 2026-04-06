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हिमाचल में पंचायत चुनाव का बिगुल, इन जिलों में प्रधान का रोस्टर जारी, सियासी सरगर्मियां तेज

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पायदान पर पंचायतीराज संस्थाओं में सियासी सरगर्मियों ने रफ्तार पकड़ ली है. लंबे समय से जिस आरक्षण रोस्टर को लेकर असमंजस और अटकलों का दौर जारी था, वह आखिरकार समाप्त हो गया है. सोमवार दोपहर बाद जैसे ही प्रदेश के विभिन्न जिलों ने जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत प्रधान पदों के लिए आरक्षण सूची जारी की, वैसे ही गांव-गांव में चुनावी हलचल तेज हो गई.

कई महीनों से संभावित प्रत्याशी और स्थानीय राजनीतिक समीकरण इसी रोस्टर के इंतजार में थमे हुए थे. किस पंचायत में कौन-सा वर्ग चुनाव लड़ेगा, यह तय न होने के कारण दावेदारों की रणनीतियां अधर में लटकी हुई थीं. अब तस्वीर साफ होते ही संभावित उम्मीदवारों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर चुनावी चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया है.

स्थिति हुए स्पष्ट

हिमाचल प्रदेश के जिन जिलों में आरक्षण रोस्टर जारी हो गया है. वहां पर पंचायत में प्रधान पद सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा. इसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है. जिससे कई पंचायतों में नए चेहरे उभरने की संभावना बढ़ गई है, वहीं कुछ पुराने दिग्गजों के लिए इस बार चुनावी मैदान से बाहर होने की स्थिति भी बन सकती है.