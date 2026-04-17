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गैस चूल्हे समेत 20 चिन्ह तय करेंगे हिमाचल के हजारों प्रधान

गैस चूल्हे समेत 20 चिन्ह तय करेंगे हिमाचल के हजारों प्रधान ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत एक बार फिर गांव की चौपालों तक गरमाने लगी है. हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षण रोस्टर जारी होते ही पंचायतों में सत्ता का समीकरण पूरी तरह साफ हो गया है कि कौन सा वार्ड, कौन सी पंचायत और कौन सा जिला परिषद क्षेत्र किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, इसकी तस्वीर अब बिल्कुल स्पष्ट है.

जैसे ही यह तस्वीर सामने आई, वैसे ही संभावित उम्मीदवारों ने भी कमर कस ली है. दिलचस्प यह है कि चुनाव की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन गांव-गांव में चुनावी बयार बहने लगी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर स्थानीय बैठकों तक, हर जगह दावेदार अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं.

इस बार चुनावी मुकाबला सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि डिजिटल मैदान में भी बराबरी से लड़ा जाएगा. युवा उम्मीदवार जहां फेसबुक और व्हाट्सऐप ग्रुप्स के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं. वहीं, अनुभवी चेहरे अपने पुराने नेटवर्क और जनसंपर्क के सहारे समर्थन जुटाने में लगे हैं. ऐसे में पंचायत स्तर पर राजनीतिक हलचल अपने चरम की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.

आयोग पहले ही पंचायतों में वार्ड सदस्य से लेकर उपप्रधान, प्रधान, बीडीसी और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए कुल 115 चुनाव चिन्ह अधिसूचित कर चुका है. खास बात यह है कि जहां पंचायत वार्ड सदस्यों, उपप्रधान और प्रधान पद के लिए दावेदारों की संख्या अधिक होगी, वहां अतिरिक्त 15 चुनाव चिन्ह भी उपलब्ध कराए जाएंगे. पंचायतीराज संस्थाओं के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही इन चुनाव चिन्ह को उम्मीदवारों को आवंटित किया जाएगा. प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव को लेकर लोगों की सबसे अधिक दिलचस्पी प्रधान पद को लेकर रहती है.

वार्ड सदस्यों के लिए आम सहित ये चुनाव चिन्ह होंगे जारी

हिमाचल में सबसे अधिक पंचायत वार्ड सदस्यों पद के लिए चुनाव होता है. जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 20 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए हैं. इसमें आम, लेटर बॉक्स, सिलाई मशीन, मेज, ट्रैक्टर, प्रेशर कुकर, चांद, बिजली का बल्ब, गुड़िया, अलमारी, कैमरा, बेंच, दो तबले, नाचती गुड़िया, ठेला गाड़ी, सब्जी की टोकरी, सारंगी, श्याम पट्ट, फसल काटता किसान व मशाल शामिल हैं.

टेलीविजन सहित इन चुनाव चिन्हों पर चुने जाएंगे उपप्रधान

हिमाचल में उपप्रधान के लिए भी एक पद के लिए औसतन 5 से 7 उम्मीदवार दावेदारी जताते हैं. इसके लिए चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं, जिसमें टेलीविजन, तारा, बस, पिलर हीटर, गैस सिलेंडर, नाव, पुस्तक, हैट, शीशे का गिलास, बल्लेबाज, बांसुरी, केतली, दरवाजा, बिजली का खंभा, मक्की, कांटा, फ्राई पैन, कीबोर्ड, अनाज पिछोरता हुआ किसान व हेलमेट पर मोहर लगाकर उपप्रधान चुने जाएंगे.

प्रधान को ये चुनाव चिन्ह होंगे आवंटित

पंचायतीराज संस्थाओं के लिए प्रधान पद के लिए लोगों की सबसे अधिक रुचि रहती है. इसलिए इस पद के लिए सबसे अधिक दावेदारी जताई जाती है. प्रधान पद के लिए हाथ की घड़ी, धनुष बाण, गैस का चूल्हा, गाजर, जग, समुद्री जहाज, रेल का इंजन, नारियल का पेड़, टेबल लैंप, ट्रक, पुल, कंघी, किला, गोंद की बोतल, हारमोनियम, दीवार घड़ी, रोड रोलर, ईंट, लिफाफा व अंगूर चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए गए हैं.