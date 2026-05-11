जिला शिमला में सजा चुनावी रण, 3523 पदों के लिए 8534 ने जताई दावेदारी
शिमला जिले में होने वाले पंचायत सदस्य से लेकर जिला परिषद तक के चुनाव के लिए 5,05,335 मतदाता वोट करेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 9:16 PM IST
शिमला: नामांकन की आखिरी घड़ी खत्म होते ही पहाड़ अब लोकतंत्र की दस्तक साफ सुनाई देने लगी है. जिला शिमला में सोमवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त होते ही चुनावी रण पूरी तरह सज गया. पंचायत सदस्य से लेकर जिला परिषद तक कुल 3523 पदों के लिए 8534 उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं.
इतनी बड़ी संख्या ने यह साफ कर दिया है कि इस बार गांव की राजनीति में मुकाबला बेहद दिलचस्प और बहुकोणीय होने वाला है. कई पंचायतों में पुराने चेहरे अपनी साख बचाने की चुनौती से जूझ रहे हैं, तो युवा उम्मीदवार बदलाव के नारों के साथ पहली बार मैदान में ताल ठोक रहे हैं. महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी ने भी चुनावी रंग को और अधिक रोचक बना दिया है.
हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है. असली चुनावी गणित 15 मई को दोपहर 3 बजे नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद सामने आएगा. कई सीटों पर समझौते, रणनीतिक वापसी और राजनीतिक समीकरण आखिरी समय तक बदल सकते हैं. इसके बाद ही यह तय होगा कि किस पंचायत में सीधी टक्कर होगी और कहां मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय बनकर रोमांच बढ़ाएगा। फिलहाल जिला शिमला की फिजाओं में चुनावी चर्चाओं ने रफ्तार पकड़ ली है.
एक सीट पर औसतन 2.42 उम्मीदवार
जिला शिमला में पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं. 3523 पदों के लिए कुल 8534 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है. आंकड़े बताते हैं कि हर एक पद के लिए औसतन 2.42 प्रत्याशी मैदान में हैं. जिले में वार्ड सदस्य पद के लिए सबसे अधिक 3800 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं. वहीं, उपप्रधान पद के लिए 1714 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है. प्रधान पद के लिए 2117 लोगों ने चुनावी रण में उतरने का फैसला किया है.
इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 774 नामांकन पत्र भरे गए हैं, जबकि जिला परिषद सदस्य बनने की दौड़ में 129 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी है. अब नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है.
3523 पदों के लिए तीन चरणों में चुनाव
शिमला जिले में कुल 3523 सीटों पर जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना है, जिसके लिए 2405 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में 26 मई को 150 पंचायतों में मतदान होगा. इसके बाद दूसरे चरण में 28 मई को फिर 150 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे, जहां मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे. वहीं, तीसरे और अंतिम चरण में 30 मई को शेष 144 पंचायतों में मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी. प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है, ताकि हर मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके.
शिमला में कुल 5,05,335 मतदाता
जिला शिमला के अंतर्गत कुल 5,05,335 मतदाता इस बार पंच परमेश्वरों को चुनने के लिए अपने मतों का प्रयोग करेंगे. इनमें 2,56,870 पुरुष मतदाता और 2,48,465 महिला मतदाता शामिल हैं. इसमें विकासखंड स्तर पर ठियोग में सबसे अधिक 67,566 मतदाता हैं. वहीं, कुपवी विकासखंड में यह संख्या 15,983 के साथ सबसे कम है.
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