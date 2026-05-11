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जिला शिमला में सजा चुनावी रण, 3523 पदों के लिए 8534 ने जताई दावेदारी

शिमला: नामांकन की आखिरी घड़ी खत्म होते ही पहाड़ अब लोकतंत्र की दस्तक साफ सुनाई देने लगी है. जिला शिमला में सोमवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त होते ही चुनावी रण पूरी तरह सज गया. पंचायत सदस्य से लेकर जिला परिषद तक कुल 3523 पदों के लिए 8534 उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं.

इतनी बड़ी संख्या ने यह साफ कर दिया है कि इस बार गांव की राजनीति में मुकाबला बेहद दिलचस्प और बहुकोणीय होने वाला है. कई पंचायतों में पुराने चेहरे अपनी साख बचाने की चुनौती से जूझ रहे हैं, तो युवा उम्मीदवार बदलाव के नारों के साथ पहली बार मैदान में ताल ठोक रहे हैं. महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी ने भी चुनावी रंग को और अधिक रोचक बना दिया है.

हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है. असली चुनावी गणित 15 मई को दोपहर 3 बजे नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद सामने आएगा. कई सीटों पर समझौते, रणनीतिक वापसी और राजनीतिक समीकरण आखिरी समय तक बदल सकते हैं. इसके बाद ही यह तय होगा कि किस पंचायत में सीधी टक्कर होगी और कहां मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय बनकर रोमांच बढ़ाएगा। फिलहाल जिला शिमला की फिजाओं में चुनावी चर्चाओं ने रफ्तार पकड़ ली है.

एक सीट पर औसतन 2.42 उम्मीदवार

जिला शिमला में पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं. 3523 पदों के लिए कुल 8534 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है. आंकड़े बताते हैं कि हर एक पद के लिए औसतन 2.42 प्रत्याशी मैदान में हैं. जिले में वार्ड सदस्य पद के लिए सबसे अधिक 3800 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं. वहीं, उपप्रधान पद के लिए 1714 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है. प्रधान पद के लिए 2117 लोगों ने चुनावी रण में उतरने का फैसला किया है.

इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 774 नामांकन पत्र भरे गए हैं, जबकि जिला परिषद सदस्य बनने की दौड़ में 129 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी है. अब नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है.