हिमाचल की 3577 पंचायतों में पहली बार एक साथ लागू होगा ये विकल्प, प्रधानों की शक्तियां जाएंगी इनके पास, सरकार के पास पहुंची फाइल
5 साल का कार्यकाल पूरा होते ही 1 फरवरी से वर्तमान पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों और सदस्यों की वैधानिक शक्तियां हो जाएंगी समाप्त.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : January 27, 2026 at 6:06 PM IST
शिमला: हिमाचल में वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल चार दिन बाद समाप्त हो जाएगा. प्रदेश में ग्रामीण व्यवस्था को चलाने के लिए अभी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए हैं. वहीं, हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले हर हाल में पूरे किए जाएं, लेकिन इस बीच में प्रदेश की मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम धारा 140 की उपधारा (3) प्रावधान के मुताबिक पांच साल का कार्यकाल पूरा होते ही 1 फरवरी से वर्तमान पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों और सदस्यों की वैधानिक शक्तियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी.
ऐसे में देवभूमि हिमाचल की राजनीति और ग्रामीण शासन व्यवस्था में एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ आने जा रहा है. प्रदेश की 3577 पंचायतों में पहली बार एक साथ ऐसा विकल्प लागू होने वाला है, जिसमें गांव की सरकार कहे जाने वाले पंचायत स्तर पर होने वाली कामकाज की शक्तियां तीन सदस्यीय कमेटी या एक व्यक्ति यानी पंचायत सचिव पास चली जाएगी. इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए फाईल सरकार की टेबल पर पहुंच गई, जिस पर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली से वापस लौटते ही निर्णय लिया जाएगा.
पहली बार इतने बड़े स्तर पर लागू होगी व्यवस्था
हिमाचल में 31 जनवरी को चुने हुए जनप्रतिनिधियों की शक्तियां समाप्त होते ही 1 फ़रवरी से प्रधानों की शक्तियां तीन सदस्यीय कमेटी या फिर पंचायत सचिव के चली जाएगा, जिसका नियमों में साफ हवाला है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज एक्ट 1994 जो 73वें संवैधानिक संशोधन के मुताबिक बनाया गया. इसके लागू होने के बाद प्रदेश में पहली बार एक साथ 3577 पंचायतों की शक्तियां कमेटी या फिर सचिव के हाथों में जाने वाली है.
हालांकि, हिमाचल प्रदेश में पहले भी ऐसी स्थिति बन चुकी है. हिमाचल पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा के मुताबिक, जब कोविड काल के दौरान लाहौल-स्पीति जिले के लाहौल ब्लॉक और चंबा जिले के पांगी ब्लॉक में पंचायत चुनाव देरी से होने पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था.
26 जून 2021 को जारी अधिसूचना के तहत हेडमास्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसमें पंचायत सचिव को मेंबर सेक्रेटरी और ग्राम रोजगार सेवक को सदस्य बनाया गया था. उस समय चुनाव होने तक पंचायतों का काम इसी कमेटी ने संभाला. उस समय कुछ पंचायतों की शक्तियां कमेटी के हवाले की गई थी, लेकिन प्रदेश भर में इतने बड़े स्तर पर यानी जिसमें हजारों की संख्या में पंचायतों की शक्तियां कमेटी या सचिव के पास जाएंगी. ऐसा पहली बार होने जा रहा है. ये इसलिए हो रहा है कि पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद प्रदेश में आज तक कभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं टाले गए हैं.
इन्हें सौंपी जाएगी जिला परिषद-पंचायत समितियों की शक्तियां
वहीं, नियमों के अनुसार पंचायत समिति की शक्तियां संबंधित ब्लॉक के बीडीओ को और जिला परिषद की शक्तियां डीपीओ या एडीसी को सौंपी जा सकती हैं. वर्तमान में प्रदेश में 3577 ग्राम पंचायतें, 92 पंचायत समितियां और 249 जिला परिषद वार्ड हैं. इन सभी संस्थाओं की प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी है. हालांकि वर्तमान पंचायतों के कार्यकाल को चुनावी प्रक्रिया पूरी न होने तक के लिए प्रदेश भर से प्रधानों का प्रतिनिधिमंडल सचिवालय में पिछले दिनों सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिला था. जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से चुनाव संपन्न होने तक कार्यकाल को बढ़ाने की मांगरखी थी, लेकिन फैसला नियमों के मुताबिक होगा या प्रधानों की मांग के अनुसार किया जाएगा. इस पर अंतिम निर्णय अब सरकार का को ही लेना है.
