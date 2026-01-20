हिमाचल में पंचायत चुनाव: इस दिन लगेगी आचार संहिता, राज्य निर्वाचन आयोग ने ली बैठक
हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को रोस्टर तैयार करने समेत कई अहम निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 6:12 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की सरगर्मी तेज होने वाली है, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. इसी कड़ी में आयोग ने मंगलवार को एक अहम विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया. इस बैठक पंचायती राज विभाग सहित शहरी विकास विभाग के अधिकारियों को 28 फरवरी से पहले रोस्टर तैयार करने समेत चुनाव से जुड़ी सभी औपचारिकताएं हर हाल में पूरी करने के निर्देश दिए गए.
बजट सत्र के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान
आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव को लेकर सभी व्यवस्थाएं तय समय-सीमा के भीतर दुरुस्त होनी चाहिए. वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की नजरें प्रदेश में होने वाले विधानसभा बजट सत्र पर भी टिकी है. हिमाचल में जैसे ही विधानसभा बजट सत्र खत्म होगा, प्रदेश में शहरी निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा. जिसके साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी.
पंचायतीराज विभाग को ये निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को भी निर्देश दिए कि अगर नई पंचायतों को लेकर पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन किया जाना है तो उसे भी 28 फरवरी से पहले करना होगा. जहां पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन होना है, उन पंचायतों को अभी छोड़कर अन्य के लिए तैयार की गई मतदाता सूची की छपाई का काम किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट में जवाब दायर करने के लिए यह अहम बैठक की गई.
56 लाख मतदाता
हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के लिए करीब 56 लाख मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे. प्रदेश में परीक्षा खत्म होने के बाद स्कूलों में पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. हर वार्ड को 20 मतदाता सूची भेजी जाएगी. आयोग की तरफ से 3 करोड़ बैलेट पेपर की छपाई पहले की जा चुकी है. मतदाता सूची जिला उपायुक्तों के पास है. पंचायत चुनाव में 22,000 पोलिंग बूथ बनेंगे. 35 हजार के करीब कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी. हिमाचल में 31 जनवरी को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होगा. बता दें कि, हिमाचल में 71 शहरी निकायों के लिए भी चुनाव होने हैं.
28 फरवरी से पहले रोस्टर जारी
राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने बताया कि, "पंचायती राज विभाग सहित शहरी विकास विभाग के अधिकारियों को 28 फरवरी से पहले रोस्टर जारी करने समेत चुनाव से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है. जहां तक राज्य निर्वाचन आयोग की बात है तो हमारी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं."
ये भी पढ़ें: हिमाचल में पंचायत चुनावों से पहले होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल, नये लोगों की होगी एंट्री: CM सुक्खू
ये भी पढ़ें: हिमाचल में 30 अप्रैल से पहले होंगे पंचायत चुनाव, डिजास्टर एक्ट का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं