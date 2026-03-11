ETV Bharat / state

हिमाचल पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, इस दिन जारी होगा आरक्षण रोस्टर

कई दावेदारों की उम्मीदें रोस्टर पर टिकी हैं, क्योंकि सीट आरक्षित या अनारक्षित होने से चुनावी मैदान का पूरा समीकरण बदल जाता है. ऐसे में रोस्टर जारी होने के बाद प्रदेश के गांव-गांव में चुनावी चर्चाएं और राजनीतिक गतिविधियां और अधिक तेज होने की संभावना है. पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच अब सभी की नजरें 25 मार्च से पहले जारी होने वाले इस अहम आरक्षण रोस्टर पर टिकी हुई हैं.

रोस्टर जारी होने के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि प्रदेश की किन पंचायत सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और कौन-कौन सी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित होंगी. इस तरह से आरक्षण रोस्टर सामने आते ही पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों के बीच भी हलचल तेज होने की उम्मीद है.

शिमला: हिमाचल में गांव की सत्ता के इस बड़े लोकतांत्रिक पर्व से पहले सबसे अहम प्रक्रिया आरक्षण रोस्टर को लेकर बड़ी खबर है. प्रदेश के हजारों पंचायत प्रतिनिधियों की किस्मत तय करने वाले आरक्षण रोस्टर को लेकर सरकार की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है. प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर जारी करने की तारीख तय हो गई है. जानकारी के अनुसार, छोटे पहाड़ी राज्य में 25 मार्च से पहले आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाएगा.

25 मार्च से पहले आरक्षण रोस्टर जारी

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के सचिव सी पालरासू का कहना है कि, "प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए आरक्षण रोस्टर 25 मार्च से पहले जारी किया जाएगा. प्रदेश में अभी 18 मार्च तक नई पंचायतें बनाने के प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे. सभी डीसी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को जल्द से पूरा करने के निर्देश भी दिए हुए हैं."

नई पंचायतों के बनाने का सिलसिला जारी

हिमाचल में 31 मई तक पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के आदेशों के बीच नई पंचायतों के गठन का सिलसिला अभी जारी है. प्रदेश में अभी 18 मार्च तक नई पंचायतों का गठन किया जाएगा. छोटे पहाड़ी राज्य में पंचायतीराज विभाग के पास प्रदेश भर से 800 नई पंचायतों के गठन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसमें अभी तक चार चरणों में 197 नई पंचायतों का गठन किया जा चुका है, जिसमें पहले चरण में 4 नई पंचायतों का गठन किया गया था. इसी तरह से दूसरे चरण में 39, तीसरे चरण में 93 और चौथे चरण में 61 नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है. ऐसे में आने वाले दिनों में अभी और नई पंचायतें बनने की संभावना है. वहीं, प्रदेश में अब पंचायतों की संख्या 3774 हो चुकी है.

2 बार से रिजर्व सीट होगी अब ओपन

प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चुनाव में लगातार 2 बार रिजर्व चल रही सीट इस बार सामान्य वर्ग के लिए ओपन होगी. मंत्रिमंडल की हाल ही में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया था. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक प्रदेश में जो पंचायत लगातार महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रिजर्व थी, उस सीट को इस बार सामान्य वर्ग के लिए ओपन किया जाएगा. ताकि लोकतंत्र के पर्व में सभी वर्गों को चुनाव लड़ने का मौका मिल सके.

