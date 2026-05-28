पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 79.21% मतदान, जानें कहां सबसे ज्यादा और सबसे कम हुई वोटिंग?
हिमाचल पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में करीब 8,918 पंचायत वार्ड सदस्य, उपप्रधान और प्रधान पदों के लिए वोटिंग हुई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 5:34 PM IST|
Updated : May 28, 2026 at 6:49 PM IST
शिमला: 28 मई को हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव का दूसरा फेज संपन्न हो गया. सुबह 7 बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान हुआ. इस दौरान मतदाताओं ने बड़ी संख्या में वोट किया. पंचायत चुनाव के तहत दोपहर 3 बजे तक कुल 78.85% मतदान दर्ज किया गया है.
दूसरे चरण में वोटिंग खत्म होते ही हिमाचल प्रदेश की 1276 पंचायतों में मतगणना शुरू हो चुकी है. प्रधान-उप प्रधान के लिए 17.30 लाख से अधिक मतदाताओं ने वोट किया. देर रात तक करीब 8,918 पंचायत वार्ड सदस्य, उपप्रधान और प्रधान पदों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए डाले गए मतों की गिनती 31 मई को की जाएगी. उसी दिन इन पदों पर जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा भी होगी.
हिमाचल प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेशभर में 13,13,158 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं. महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक बना हुआ है. महिला मतदान 82.37% जबकि पुरुष मतदान 76.12% दर्ज किया गया.
जिलावार आंकड़ों में जिला कुल्लू सबसे आगे रहा, जहां 85.52% मतदान दर्ज हुआ. वहीं, लाहौल-स्पीति जिले में सबसे कम 69.38% मतदान हुआ. इसके अलावा बिलासपुर में 78.02%, चंबा में 77.72%, हमीरपुर में 74.94%, कांगड़ा में 76.03%, मंडी में 80.38%, शिमला में 79.93%, सिरमौर में 85.16%, सोलन में 83.62% और ऊना जिले में 79.73% मतदान दर्ज हुआ.
जिलावार मतदान प्रतिशत (3 बजे तक)
|जिला
|मतदान प्रतिशत (3 बजे तक)
|बिलासपुर
|78.02%
|चंबा
|77.72%
|हमीरपुर
|74.94%
|कांगड़ा
|75.61%
|किन्नौर
|76.03%
|कुल्लू
|85.52% (सबसे ज्यादा)
|लाहौल-स्पीति
|69.38% (सबसे कम)
|मंडी
|80.38%
|शिमला
|79.93%
|सिरमौर
|85.16%
|सोलन
|83.62%
|ऊना
|79.73%
ये भी पढ़ें: जिला परिषद चुनाव जीतने वाली बीजेपी नेता प्रधानी का चुनाव हारी, मिली करारी शिकस्त
ये भी पढ़ें: हिमाचल पंचायत चुनाव फेज 2: सांसद अनुराग ठाकुर ने परिवार संग डाला वोट, जनता से की ये अपील