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पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 79.21% मतदान, जानें कहां सबसे ज्यादा और सबसे कम हुई वोटिंग?

शिमला: 28 मई को हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव का दूसरा फेज संपन्न हो गया. सुबह 7 बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान हुआ. इस दौरान मतदाताओं ने बड़ी संख्या में वोट किया. पंचायत चुनाव के तहत दोपहर 3 बजे तक कुल 78.85% मतदान दर्ज किया गया है.

दूसरे चरण में वोटिंग खत्म होते ही हिमाचल प्रदेश की 1276 पंचायतों में मतगणना शुरू हो चुकी है. प्रधान-उप प्रधान के लिए 17.30 लाख से अधिक मतदाताओं ने वोट किया. देर रात तक करीब 8,918 पंचायत वार्ड सदस्य, उपप्रधान और प्रधान पदों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए डाले गए मतों की गिनती 31 मई को की जाएगी. उसी दिन इन पदों पर जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा भी होगी.

हिमाचल प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेशभर में 13,13,158 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं. महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक बना हुआ है. महिला मतदान 82.37% जबकि पुरुष मतदान 76.12% दर्ज किया गया.

जिलावार आंकड़ों में जिला कुल्लू सबसे आगे रहा, जहां 85.52% मतदान दर्ज हुआ. वहीं, लाहौल-स्पीति जिले में सबसे कम 69.38% मतदान हुआ. इसके अलावा बिलासपुर में 78.02%, चंबा में 77.72%, हमीरपुर में 74.94%, कांगड़ा में 76.03%, मंडी में 80.38%, शिमला में 79.93%, सिरमौर में 85.16%, सोलन में 83.62% और ऊना जिले में 79.73% मतदान दर्ज हुआ.