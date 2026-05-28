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रिटायर्ड SDM योगराज धीमान ने जीता पंचायत चुनाव, इस पंचायत के ग्रामीणों में विकास की बढ़ीं उम्मीदें

ग्रामीणों का मानना है कि, योगराज धीमान वर्षों तक प्रशासनिक सेवा में रहकर विभिन्न जिम्मेदार पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. सरकारी सिस्टम की गहरी समझ रखने वाले धीमान अब सीधे पंचायत स्तर पर विकास की कमान संभालेंगे. यही वजह है कि क्षेत्र के लोग उनके प्रधान बनने को पंचायत राजनीति में बड़ा बदलाव मान रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अब पंचायत में योजनाओं के क्रियान्वयन, सरकारी कामों की पारदर्शिता और जनता की समस्याओं के समाधान में तेजी देखने को मिल सकती है.

हमीरपुर: हिमाचल पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में बड़सर विधानसभा क्षेत्र की झंझयाणी पंचायत में पंचायत गठन प्रक्रिया के दौरान एक ऐसा फैसला सामने आया, जिसने पूरे इलाके में नई चर्चा छेड़ दी. लंबे प्रशासनिक अनुभव और साफ-सुथरी कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले सेवानिवृत्त SDM योगराज धीमान को पंचायत का नया प्रधान चुना गया. उनकी जीत के बाद पंचायत क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. समर्थकों ने मिठाइयां बांटी तो स्थानीय लोगों ने इसे 'अनुभव और ईमानदार छवि की जीत' बताया है.

विक्रम सिंह बने उप प्रधान

पंचायत गठन के दौरान विक्रम सिंह को उप प्रधान चुना गया. नई पंचायत टीम के गठन के बाद क्षेत्र के लोगों, सामाजिक संगठनों और समर्थकों का बधाई देने के लिए तांता लगा रहा. ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत को पहली बार ऐसा प्रधान मिला है जिसे प्रशासनिक व्यवस्था की बारीकियों का वर्षों का अनुभव है और जो सीधे अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर विकास कार्यों को गति दे सकता है.

ग्रामीणों में जगी उम्मीदें

हालांकि पंचायत चुनावों में अक्सर राजनीतिक समीकरण और गुटबाजी हावी रहती है, लेकिन झंझयाणी पंचायत में इस बार लोगों ने अनुभव को प्राथमिकता दी है. यही कारण है कि योगराज धीमान के नाम पर सहमति तेजी से बनती दिखाई दी. ग्रामीणों का मानना है कि पंचायत में सड़क, पेयजल, सफाई, युवाओं के लिए सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाने जैसे मुद्दों पर अब ज्यादा गंभीरता से काम होगा.

जीत के बाद क्या बोले नवनिर्वाचित प्रधान योगराज धीमान?

नवनिर्वाचित प्रधान योगराज धीमान ने पंचायतवासियों का आभार जताते हुए कहा कि, "जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे. पंचायत का विकास, पारदर्शिता और जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान उनकी प्राथमिकता रहेगा. पंचायत में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और विकास कार्यों को बिना भेदभाव आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा."

झंझयाणी पंचायत में हुए इस चयन को लेकर अब पूरे बड़सर क्षेत्र में चर्चा है. लोग इसे प्रशासनिक अनुभव और जमीनी नेतृत्व के मेल के रूप में देख रहे हैं. आने वाले समय में नई पंचायत टीम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.

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