ETV Bharat / state

हिमाचल पंचायत चुनाव: ठियोग में दिलचस्प मुकाबले में 2 वोट से प्रधान की जीत, इस पंचायत में भी प्रधान ने 2 वोट से मारी बाजी

ठियोग की मझार पंचायत में 2 वोटों से प्रधान पद पर जीत के बाद चर्चा हो रही है कि एक-एक वोट कितना जरूरी है.

Theog Gram Panchayat Election Result
हिमाचल पंचायत चुनाव ठियोग में 2 वोटों के अंतर से बड़ी जीत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 9:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ठियोग: हिमाचल प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के पहले चरण में कई रोमांचक मुकाबले पंचायत में देखने को सामने आए. ठियोग की ग्राम पंचायत मझार में प्रधान पद पर महिला उम्मीदवार ने मात्र 2 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. पंचायत चुनाव में महिला आरक्षित सीट होने के चलते इस पद के लिए तीन महिलाएं चुनावी मैदान में थीं. ठियोग की एक और पंचायत शरमला में प्रधान 2 वोटों से जबकि उप प्रधान ने 4 वोटों से जीत हासिल की है.

ग्राम पंचायत मझार में 2 वोटों के अतंर से प्रधान की जीत

मंगलावर को सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोट डालने वगातार मतदाता आ रहे थे. हर एक मतदाता के वोट के साथ प्रत्याशी अपने मतों की गिनने में भी जुटे हुए थे. सभी प्रत्याशियों के पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट ने जब अपने आंकड़े इकट्ठे किए होंगे तो शायद किसी ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि मुकाबला इतना टक्कर का होने वाला है. काउंटिंग के बाद जब ARO ने प्रधान के नतीजा बताया, उसमें सभी की सांसें अटक गई. नतीजों में प्रधान पद पर विजेता बनी ऊषा देवी को 266 जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी बबीता को 364 और तीसरी प्रत्याशी को 192 वोट मिले थे. परिणाम घोषित होने के बाद पहले सब खामोश रहे लेकिन जब दोबारा से विजेता का नाम लिया गया तो सीटियों ओर तालियां बजाकर ऊषा देवी के समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया.

Theog Gram Panchayat Majhar Election Result
ऊषा देवी ने 2 वोटों के अंतर से जीता पंचायत प्रधान का पद (ETV Bharat)

इस दौरान ऊषा देवी ने सभी समर्थकों और पंचायत के लोगों का आभार जताते हुए पंचायत के विकास के लिए समान रूप से कार्य करने का भरोसा दिलाया. बता दें कि इस जीत की चर्चा चारों ओर हो रही है कि आखिर एक-एक वोट कितना जरूरी है. साथ ही दो वोट से जीत हासिल करना विजयी प्रत्याशी को किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा.

मझार पंचायत में ऐसा रहा मुकाबला

प्रत्याशी नंबर एक अनिता देवी को 192, विजेता प्रत्याशी ऊषा देवी को 366 और तीसरी प्रत्याशी बबीता को 364 वोट मिले. इसके अलावा 4 लोगों ने नोटा पर मुहर लगाई, जबकि 16 वोट अमान्य माने गए. इस तरह कुल 922 वोट में से ही विजेताओं की घोषणा हुई.

वहीं, उप प्रधान पद पर भी मुकाबला रोमांचक रहा. इस पद के लिए दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें वीर सिंह को 473 जबकि दूसरे प्रत्याशी 428 वोट मिले इसमें भी 28 वोट अमान्य जबकि 16 लोगों ने नोटा पर मुहर लगाई. जीत और हार फैसला 889 वोटों से हुआ.

31 मई को आएंगे इन पदों के नतीजे

पंचायत चुनाव में कुल 942 वोट पड़े. क्षेत्र में इस तरह की रुझान आने के बाद अब अन्य दो चरणों के लिए भी सबकी निगाहे वोटरों पर है जबकि पहले चरण में BDC ओर जिला परिषद के लिए भी वोटिंग हुई जिसके नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: NOTA की मुहर ने रुकवा दिया चुनाव, 124 वोट पड़ने के बाद खुली पोलिंग पार्टी की बड़ी लापरवाही, 4 अधिकारी सस्पेंड

ये भी पढ़ें: बैलेट पेपर में प्रत्याशी के नाम की जगह लिख दिया नोटा, हिमाचल पंचायत चुनाव में बड़ी चूक

TAGGED:

PRADHAN IN MAJHAR PANCHAYAT THEOG
HIMACHAL PANCHAYAT ELECTIONS 2026
THEOG PANCHAYAT SHARMALA PRADHAN
हिमाचल पंचायत चुनाव 2026
THEOG MAJHAR PANCHAYAT USHA VERMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.