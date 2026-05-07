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हिमाचल पंचायत चुनाव 2026: आज से जमा होंगे नामांकन पत्र, इस दिन जारी होगी उम्मीदवारों की अंतिम सूची

पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र आज से होंगे जमा (ETV Bharat GFX)

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार 7, 8 और 11 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दर्ज करने का समय रहेगा. इसके बाद 12 मई को सुबह 10 बजे इन दर्ज नामांकन पत्रों की जांच होगी. वहीं, 14 और 15 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. 15 मई को नामांकन वापसी के तुरंत बाद अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 के लिए आज से नामांकन पत्र जमा होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों अनुसार हिमाचल में 7, 8 और 11 मई को पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र जमा होंगे. हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों को लेकर सभी तैयारियां कर ली है.

31182 पदों पर होगा मतदान

हिमाचल में इस साल 31182 पदों के लिए मतदान होगा, जिसमें से 3754 पदों पर प्रधान, 3754 पदों पर उप प्रधान, 21654 पदों पर ग्राम पंचायत सदस्य, 1769 पदों पर पंचायत समिति सदस्य और 251 पदों पर जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होगा. प्रधान, उप प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर चुनाव के नतीजे मतदान वाले दिन ही घोषित किए जाएंगे, जबकि पर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पदों पर चुनाव के नतीजे 31 मई को घोषित होंगे.

हिमाचल में 31182 पदों पर होगा पंचायत चुनाव (ETV Bharat GFX)

तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव

हिमाचल में तीन चरणों में 31182 पदों के लिए पंचायत चुनाव होंगे. पहले चरण का चुनाव 26 मई, दूसरे चरण का 28 मई और तीसरे चरण का चुनाव 30 मई 2026 को होगा. मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस साल कुल 50 लाख 79 हजार 048 मतदाता पंचायत चुनाव में वोट डालेंगे, जिसमें से 25,67,770 पुरुष मतदाता और 25,11,249 महिलाएं मतदाता शामिल हैं. इसके अलावा 52,349 युवा पहली बार मतदान करेंगे. प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें सबसे ऊंचा मतदान केंद्र काजा के लांजा में 4587 मीटर की ऊंचाई पर होगा.