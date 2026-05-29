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हिमाचल के ब्रांदली वार्ड में 30 मई को फिर होगा मतदान, लापरवाही के बाद 4 अधिकारी सस्पेंड

नोटा स्टैंप के इस्तेमाल से रुकी थी चुनावी प्रक्रिया, पहले चरण में 124 मतदाता पहले ही कर चुके हैं वोटिंग.

Naren Panchayat Brandali Ward Re-polling
ब्रांदली वार्ड में होगा पुनर्मतदान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 4:26 PM IST

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​रामपुर: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दो चरणों के लिए मतदान हो गया है, जबकि 30 मई को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है. इसी कड़ी में विकासखंड रामपुर की ग्राम पंचायत नरेण के वार्ड नंबर-1 ब्रांदली में चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुई बड़ी लापरवाही के चलते अब 30 मई को पुनर्मतदान (Re-polling) करवाया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद प्रशासन ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस पुनर्मतदान के बाद ही ग्राम पंचायत नरेण के अंतिम चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी, जबकि पंचायत के अन्य सभी वार्डों में मतदान प्रक्रिया बीते 26 मई को ही शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो चुकी है.

नोटा स्टैंप से वोटिंग कराने पर भड़के थे ग्रामीण

ब्रांदली वार्ड में मतदान के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी. नरेण पंचायत के स्थानीय ग्रामीण नरेश चौहान, देवेंद्र पोंड और देश राज ने बताया कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों को वोट देने के लिए निर्धारित मतदान स्टैंप की जगह 'नोटा' (NOTA) स्टैंप का प्रयोग करवाया जा रहा था. जब ग्रामीणों को इस गड़बड़ी का पता चला, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया. हंगामे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मतदान प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया था.

"मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने तुरंत जांच के आदेश दिए. जांच में दोषी पाए जाने पर चुनावी ड्यूटी पर तैनात 4 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. प्रशासन ने साफ किया है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी." - चमन लाल, विकास खंड अधिकारी, रामपुर

इन लोगों की मध्यमा उंगली पर लगेगी स्याही

विकास खंड अधिकारी चमन लाल ने बताया कि ब्रांदली वार्ड में मतदान रुकने से पहले तक 124 मतदाता पहले ही अपने मत का प्रयोग कर चुके थे. अब 30 मई को होने वाले पुनर्मतदान में इन मतदाताओं की दोबारा पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष रणनीति अपनाई गई है. जिसके तहत जो 124 मतदाता पहले मतदान कर चुके हैं, उनकी पहचान के लिए इस बार सामान्य उंगली के बजाय मध्यमा उंगली (Middle Finger) पर चुनावी स्याही लगाई जाएगी, ताकि मतदान की पारदर्शिता बनी रहे और कोई संशय न रहे.

​सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बनाया स्ट्रांग रूम

बीडीओ रामपुर चमन लाल ने बताया कि पुनर्मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. चुनाव सामग्री और मतपेटियों की कड़ी सुरक्षा के लिए नरेण पंचायत में ही एक स्ट्रांग रूम स्थापित किया गया है. ​इस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. उच्च अधिकारियों और प्रशासन द्वारा पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि शनिवार को होने वाला मतदान बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके.

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