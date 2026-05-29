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हिमाचल के ब्रांदली वार्ड में 30 मई को फिर होगा मतदान, लापरवाही के बाद 4 अधिकारी सस्पेंड

​रामपुर: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दो चरणों के लिए मतदान हो गया है, जबकि 30 मई को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है. इसी कड़ी में विकासखंड रामपुर की ग्राम पंचायत नरेण के वार्ड नंबर-1 ब्रांदली में चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुई बड़ी लापरवाही के चलते अब 30 मई को पुनर्मतदान (Re-polling) करवाया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद प्रशासन ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस पुनर्मतदान के बाद ही ग्राम पंचायत नरेण के अंतिम चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी, जबकि पंचायत के अन्य सभी वार्डों में मतदान प्रक्रिया बीते 26 मई को ही शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो चुकी है.

नोटा स्टैंप से वोटिंग कराने पर भड़के थे ग्रामीण

ब्रांदली वार्ड में मतदान के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी. नरेण पंचायत के स्थानीय ग्रामीण नरेश चौहान, देवेंद्र पोंड और देश राज ने बताया कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों को वोट देने के लिए निर्धारित मतदान स्टैंप की जगह 'नोटा' (NOTA) स्टैंप का प्रयोग करवाया जा रहा था. जब ग्रामीणों को इस गड़बड़ी का पता चला, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया. हंगामे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मतदान प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया था.