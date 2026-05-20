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पंचायत चुनाव में रिश्तों पर राजनीति भारी! चुनावी रण में ननद-भाभी आमने-सामने

हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा, ऐसे में चुनावी माहौल से कई दिलचस्प किस्से सामने आ रहे हैं.

Nanad Bhabhi in Keoli Panchayat Election in seraj
वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए ननद-भाभी आमने सामने (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 5:41 PM IST

3 Min Read
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सराज: हिमाचल प्रदेश में जैसे-जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे चुनाव का रोमांच भी बढ़ता जा रहा है. कहीं, पति-पत्नी चुनावी रण में उतरे हैं तो कहीं पिता-पुत्र ने एक साथ चुनावी हुंकार भरी है, जिससे सबसे ज्यादा असमंजस में मतदाता हैं कि आखिर किसे वोट दें और किसने न दें. ऐसा ही एक मामला पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सराज विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिला है.

एक ही सीट के लिए खड़ी हुई ननद-भाभी

सराज में भी इस बार पंचायत चुनावों में रिश्तों पर राजनीति भारी होती नजर आ रही है. सराज विधानसभा क्षेत्र के केओली पंचायत में वार्ड सदस्य बनने के लिए ननद और भाभी चुनावी रण में उतर गई है. जिसके चलते यहां चुनावी मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है. अब पूरे गांव के साथ-साथ सराज में भी इसकी ही चर्चा हो रही है. घर की चौखट से शुरू हुई ये सियासी संग अब पूरे वार्ड में चर्चा का विषय बन चुकी है. एक ओर जहां ननद अपने समर्थन में महिलाओं और युवाओं को जोड़ने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर भाभी भी घर-घर जाकर वोट मांग रही है.

परिजनों में बेटी और बहू को लेकर उलझन

वहीं, सबसे ज्यादा मुश्किल केओली पंचायत के गुलशन के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि एक ओर पत्नी खीरामणी है तो दूसरी ओर सगी बहन बीना देवी है. इसके अलावा परिजन भी उलझन में है कि किसे वोट दें और किसे वोट न दें. गुलशन के पिता लालमन और मां देवी सर्वसम्मति का कहना है कि बेटी का साथ दें या फिर बहू का साथ दें, हम इसी दुविधा में हैं. वहीं, गांव के लोग इस दिलचस्प चुनावी मुकाबले पर चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि इस चुनाव ने एक ही घर को दो खेमों में बांट दिया है. ऐसे में रिश्तेदार भी खुलकर किसी एक के पक्ष में आने से बच रहे हैं.

महिलाओं में चुनाव को लेकर खासा उत्साह

वहीं, केओली पंचायत में ननद-भाभी की इस जोड़ी के चलते चुनावी माहौल काफी गर्म है. सुबह-शाम घर के बाहर समर्थकों की भीड़ लगी रहती है. महिलाएं भी इस चुनावी मुकाबले को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रही हैं. अब आगामी दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पारिवारिक चुनावी संग्राम में जीत किसकी होती है ननद की या भाभी की. गौरतलब है कि हिमाचल में 26, 28 और 30 मई को पंचायत चुनाव को लेकर मतदान होगा और वोटिंग वाले दिन ही परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे.

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