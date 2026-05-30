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केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत जयराम ठाकुर ने गृह पंचायत में किया मतदान, लोगों को दिया ये संदेश

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को मतदान अवश्य करना चाहिए. लोग बढ़-चढ़कर मतदान करें. बिलासपुर में भारी बारिश के बावजूद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला. केंद्रीय मंत्री नड्डा ने भी प्रतिकूल मौसम के बीच मतदान कर लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का संदेश दिया. मतदान के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और चुनाव प्रक्रिया की जानकारी ली. जेपी नड्डा के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला.

बिलासपुर/मंडी: हिमाचल प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है. इसी कड़ी में पंचायती राज चुनाव के तीसरे एवं अंतिम चरण में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपने गृह जिला बिलासपुर पहुंचकर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया. उन्होंने अपनी गृह पंचायत विजयपुर में परिवार सहित मतदान किया. इस दौरान जेपी नड्डा ने लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दिया.

पूर्व सीएम ने भी दिया वोट

इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र ग्राम पंचायत मुरहाग पहुंचकर वोट डाला. मतदान के बाद उन्होंने प्रदेशवासियों से भी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेने और अपने मतदान अधिकार का उपयोग करने की अपील की. जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं और गांवों के सर्वांगीण विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. पंचायतों के जरिए ही ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं, विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाता है.

"प्रदेश के सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अपने क्षेत्र के विकास, सुशासन तथा समृद्ध भविष्य को ध्यान में रखते हुए योग्य एवं ईमानदार प्रतिनिधियों का चयन करें. पंचायतों में चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि गांवों की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए मतदान सोच-समझकर करना चाहिए." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम

मतदाताओं के लिए पूर्व सीएम का संदेश

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मजबूत पंचायतें ही सशक्त गांवों और विकसित हिमाचल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती हैं. उन्होंने मतदाताओं को संदेश देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर वोट की अपनी अहमियत होती है और प्रत्येक मतदाता का एक वोट विकास की नई दिशा तय कर सकता है. वहीं, पंचायती राज चुनावों के दौरान प्रदेशभर में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं.