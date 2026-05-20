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पूर्व सीएम के विधानसभा क्षेत्र में ये सीट बनी 'हॉट सीट', इन दिग्गजों के चुनावी रण में उतरने से बढ़ा रोमांच

सराज: हिमाचल प्रदेश नगर निकायों के चुनावों के बाद अब सबकी नजरें पंचायत चुनाव पर टिकी हुई हैं. बता दें कि इन चुनावों को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक पृष्ठभूमि की तरह देखा जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश में पंचायत चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प नजर आ रहे हैं. वहीं, कई जगहों पर पंचायत चुनाव में हॉट सीट बनी हुई हैं. कई सीटों पर दिग्गजों की टक्कर ने इन सीटों पर चुनावी मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है. ऐसी ही एक सीट पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र में भी है.

इन दो दिग्गजों के कारण ब्रेओगी बनी हॉट सीट

दरअसल सराज विधानसभा क्षेत्र की वार्ड नंबर 13 ब्रेओगी इस बार चुनावी रण का सबसे चर्चित केंद्र बनी हुई है. पंचायत चुनाव में यहां मुकाबला इतना दिलचस्प हो गया है कि पूरे क्षेत्र की नजरें अब इसी सीट पर टिक गई हैं. बता दें कि जिला परिषद के पद के लिए यहां एक ओर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष तरूण ठाकुर मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा युवा मोर्चा जंजैहली मंडल के अध्यक्ष रोहित ठाकुर इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं. दोनों दिग्गजों की मौजूदगी ने मुकाबले को पूरी तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है. पूरे क्षेत्र में अब चर्चा है कि आखिरी कौन इस बार के चुनाव में अपनी साख बचा पाएगा.

कांग्रेस ने नहीं उतारा अपना कोई प्रत्याशी

भाजपा प्रत्याशी रोहित ठाकुर के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर चुनावी मैदान में उतरे हैं. नेता प्रतिपक्ष ने रोहित ठाकुर के समर्थन में कई जनसभा एवं नुक्कड़ सभाएं आयोजित की और लोगों से उनके सहयोग की अपील की. बता दें कि इस बार कांग्रेस ने इस सीट से अपना कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारा है. प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष तरुण ठाकुर आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव रण में कूदे हैं. ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मिल्कफेड चैयरमेन चेतराम अपने इकलौते बेटे तरुण ठाकुर के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं. गांव-गांव बैठको, जनसंपर्क और समर्थकों की सक्रियता ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है.