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भाजपा की कद्दावर नेत्री रजनी ठाकुर की पंचायत चुनाव में करारी हार, इतने वोटों से मिली मात

सराज: हिमाचल प्रदेश में पहले चरण के चुनाव 26 मई को हो गए हैं और आज 28 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है. पहले चरण के चुनावी नतीजे भी सामने आ चुके हैं. वहीं, पंचायत चुनाव के पहले चरण में पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं भाजपा की कद्दावर नेत्री द्रोपती देवी उर्फ रजनी ठाकुर को बड़ा झटका लगा है. रजनी ठाकुर सराज विधानसभा क्षेत्र की कांडा बगस्याड पंचायत से प्रधान पद की उम्मीदवार थी, लेकिन चुनाव परिणाम में उन्हें करारी हार मिली है.

581‌ वोटों से मिली करारी हार

कांडा बगस्याड पंचायत में पहले चरण यानी 26 मई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ. यहां दमयंती देवी 803 वोटों के साथ प्रधान पद का चुनाव जीत गई हैं, जबकि प्रधान पद की प्रत्याशी रजनी ठाकुर को सिर्फ 222 वोट पड़े. जिसके चलते उन्हें को 581‌ वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, प्रधान पद के चुनाव में रजनी ठाकुर की हार ने सराज समेत समूचे प्रदेश की राजनीति में सनसनी फैला दी है. पिछले जिला परिषद चुनाव में 10,476 हजार वोट लेकर राजनीतिक ताकत का परचम लहराने वाली रजनी ठाकुर इस बार अपनी ही पंचायत में जनता का भरोसा नहीं जीत पाईं.

BJP में कद्दावर नेत्री है रजनी ठाकुर

गौरतलब है कि रजनी ठाकुर सराज भाजपा में कद्दावर नेत्री में से एक है. पूर्व भाजपा सरकार के समय उन्हें कॉपरेटिव बैंक का निदेशक बनाया गया था, लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव में उन्हें अपनी ही पंचायत में मात्र 222 वोट मिले हैं, जो की चौंकाने वाली बात है. जिस पंचायत से उन्हें बड़ी उम्मीदें थी, वहां के मतदाताओं ने इस बार ऐसा फैसला सुनाया कि रजनी ठाकुर 222 वोटों तक सिमट कर रही गईं और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा.