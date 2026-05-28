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भाजपा की कद्दावर नेत्री रजनी ठाकुर की पंचायत चुनाव में करारी हार, इतने वोटों से मिली मात

पूर्व जिला परिषद सदस्य रजनी ठाकुर प्रधान पद की थी प्रत्याशी, पंचायत चुनाव में पलटा चुनावी समीकरण.

Kandha Bagsiad Panchayat
कांडा बगस्याड पंचायत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 1:32 PM IST

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सराज: हिमाचल प्रदेश में पहले चरण के चुनाव 26 मई को हो गए हैं और आज 28 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है. पहले चरण के चुनावी नतीजे भी सामने आ चुके हैं. वहीं, पंचायत चुनाव के पहले चरण में पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं भाजपा की कद्दावर नेत्री द्रोपती देवी उर्फ रजनी ठाकुर को बड़ा झटका लगा है. रजनी ठाकुर सराज विधानसभा क्षेत्र की कांडा बगस्याड पंचायत से प्रधान पद की उम्मीदवार थी, लेकिन चुनाव परिणाम में उन्हें करारी हार मिली है.

581‌ वोटों से मिली करारी हार

कांडा बगस्याड पंचायत में पहले चरण यानी 26 मई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ. यहां दमयंती देवी 803 वोटों के साथ प्रधान पद का चुनाव जीत गई हैं, जबकि प्रधान पद की प्रत्याशी रजनी ठाकुर को सिर्फ 222 वोट पड़े. जिसके चलते उन्हें को 581‌ वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, प्रधान पद के चुनाव में रजनी ठाकुर की हार ने सराज समेत समूचे प्रदेश की राजनीति में सनसनी फैला दी है. पिछले जिला परिषद चुनाव में 10,476 हजार वोट लेकर राजनीतिक ताकत का परचम लहराने वाली रजनी ठाकुर इस बार अपनी ही पंचायत में जनता का भरोसा नहीं जीत पाईं.

BJP में कद्दावर नेत्री है रजनी ठाकुर

गौरतलब है कि रजनी ठाकुर सराज भाजपा में कद्दावर नेत्री में से एक है. पूर्व भाजपा सरकार के समय उन्हें कॉपरेटिव बैंक का निदेशक बनाया गया था, लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव में उन्हें अपनी ही पंचायत में मात्र 222 वोट मिले हैं, जो की चौंकाने वाली बात है. जिस पंचायत से उन्हें बड़ी उम्मीदें थी, वहां के मतदाताओं ने इस बार ऐसा फैसला सुनाया कि रजनी ठाकुर 222 वोटों तक सिमट कर रही गईं और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा.

क्यों बदला चुनावी समीकरण ?

वहीं, कांडा बगस्याड पंचायत के लोगों ने बताया कि चुनाव मैदान में इस बार स्थानीय समीकरण पूरी तरह बदल गए थे. अंदरूनी नाराजगी, गुटबाजी और गांव स्तर पर बढ़ते विरोध ने पूरी बाजी पलट दी. जीत के दावे कर रहे समर्थकों को मतगणना के बाद बड़ा झटका लगा, जबकि विरोधी खेमे में जश्न का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले पांच सालों में आम जनमानस की अनदेखी के कारण ही ये चुनावी समीकरण बदला है.

पंचायत चुनाव का बड़ा उलटफेर

वहीं, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पंचायत चुनाव ने ये साफ संकेत दे दिया है कि गांव की राजनीति में बड़े नाम और पुराने रिकॉर्ड हमेशा जीत की गारंटी नहीं होते हैं. जनता अब सीधे स्थानीय कामकाज और जमीनी पकड़ पर फैसला सुना रही है. इस हार के बाद क्षेत्र की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कई लोग इसे पंचायत चुनाव का बड़ा उलटफेर बता रहे हैं, जिसने बड़े-बड़े नेताओं की सियासी गणित हिला कर रख दिया है.

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