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"2014 में MP ने कहा था सड़क काली होगी तब आऊंगा, अब तक नहीं आए, क्योंकि सड़क पक्की ही नहीं हुई"

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव 26 मई को संपन्न हो गए हैं और उसी दिन उसके नतीजे भी सामने आ गए. आज प्रदेश में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है, जबकि 30 मई को पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी. पहले चरण के मतदान और परिणाम के दौरान कई पंचायतों में चौंकाने वाले मामले भी सामने आए है. ऐसा ही एक मामला बिलासपुर जिले के तहत झंडूता उपमंडल की पंचायत भड़ोली कलां में सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया.

भड़ोली कलां पंचायत के वार्ड नंबर-1 भड़ोली खुर्द में पक्की सड़क सुविधा न होने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा 26 मई को हुए पंचायत चुनावों में साफ देखने को मिला. भड़ोली खुर्द के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया. बता दें कि इस वार्ड में कुल 242 वोटों हैं, जिसमें से सिर्फ 6 ही वोट पड़े हैं. जिसके बाद प्रशासन को इसे संबंधित रिपोर्ट भेज दी गई है. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मांग को लेकर कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी के विरोध में ग्रामीणों ने पंचायत चुनावों का बहिष्कार किया.

"भड़ोली खुर्द में केवल 6 वोट पड़ने की रिपोर्ट डीसी बिलासपुर को भेज दी गई है. डीसी बिलासपुर द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसे प्रशासन को भेज दिया गया है." - संजीव पुरी, विकास खंड अधिकारी झंडूता

3 किलोमीटर लंबी सड़क कच्ची

भड़ोली कलां के स्थानीय निवासी सुनील ने बताया कि भड़ोली खुर्द वार्ड के लोग सालों से सड़क की मांग उठा रहे हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है. उन्होंने बताया कि चिल्ला वाले मोड़ से बागडू तक करीब साढ़े 3 किलोमीटर लंबी सड़क आज भी कच्ची पड़ी हुई है, जिसके चलते बरसात के मौसम में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार मरीजों व बुजुर्गों को ट्रैक्टर या पालकी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है.