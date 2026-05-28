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"2014 में MP ने कहा था सड़क काली होगी तब आऊंगा, अब तक नहीं आए, क्योंकि सड़क पक्की ही नहीं हुई"

सड़क सुविधा न होने के कारण गुस्साए लोगों ने पंचायत चुनाव का किया बहिष्कार, पूरे वार्ड में सिर्फ 6 वोट पड़े.

Bhadoli Kalan Panchayat Villager boycott election
भड़ोली कलां पंचायत के लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 3:40 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 4:43 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव 26 मई को संपन्न हो गए हैं और उसी दिन उसके नतीजे भी सामने आ गए. आज प्रदेश में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है, जबकि 30 मई को पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी. पहले चरण के मतदान और परिणाम के दौरान कई पंचायतों में चौंकाने वाले मामले भी सामने आए है. ऐसा ही एक मामला बिलासपुर जिले के तहत झंडूता उपमंडल की पंचायत भड़ोली कलां में सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया.

भड़ोली कलां पंचायत के लोगों का फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

242 वोटों में से सिर्फ 6 वोट पड़े

भड़ोली कलां पंचायत के वार्ड नंबर-1 भड़ोली खुर्द में पक्की सड़क सुविधा न होने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा 26 मई को हुए पंचायत चुनावों में साफ देखने को मिला. भड़ोली खुर्द के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया. बता दें कि इस वार्ड में कुल 242 वोटों हैं, जिसमें से सिर्फ 6 ही वोट पड़े हैं. जिसके बाद प्रशासन को इसे संबंधित रिपोर्ट भेज दी गई है. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मांग को लेकर कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी के विरोध में ग्रामीणों ने पंचायत चुनावों का बहिष्कार किया.

"भड़ोली खुर्द में केवल 6 वोट पड़ने की रिपोर्ट डीसी बिलासपुर को भेज दी गई है. डीसी बिलासपुर द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसे प्रशासन को भेज दिया गया है." - संजीव पुरी, विकास खंड अधिकारी झंडूता

3 किलोमीटर लंबी सड़क कच्ची

भड़ोली कलां के स्थानीय निवासी सुनील ने बताया कि भड़ोली खुर्द वार्ड के लोग सालों से सड़क की मांग उठा रहे हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है. उन्होंने बताया कि चिल्ला वाले मोड़ से बागडू तक करीब साढ़े 3 किलोमीटर लंबी सड़क आज भी कच्ची पड़ी हुई है, जिसके चलते बरसात के मौसम में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार मरीजों व बुजुर्गों को ट्रैक्टर या पालकी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है.

"हमारी सबसे बड़ी समस्या सकड़ की है. एमपी, एमएलए और हमारी पंचायत सबने हमेशा झूठ बोला है. जब भी इनके किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कहते हैं कि 2 महीने में, 6 महीने में आपकी सड़क पक्की हो जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है. 2014 में सांसद आए थे और कहा था कि जब तक सड़क काली नहीं हो जाती है, तब तक मैं यहां नई आउंगा और वो आए भी नहीं, क्योंकि अभी तक यहां सकड़ पक्की हुई ही नहीं है." - राकेश कुमार, स्थानीय निवासी, भड़ोली कलां

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Last Updated : May 28, 2026 at 4:43 PM IST

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