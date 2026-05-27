हिमाचल में चुनाव लड़ रहे 97 वर्षीय बुजुर्ग, मतदान से पहले ही लोग देने लगे जीत की बधाई, जानिए पूरा मामला
पंचायत चुनाव में मतदान से पहले ही लोग 97 वर्षीय बुजुर्ग को जीत की बधाई देने लगे, जबकि वोटिंग 28 मई को होनी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 2:08 PM IST
पालमपुर: हिमाचल में पंचायत चुनाव का पहला चरण 26 मई को समाप्त हो गया है, जबकि 28 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है. वहीं, कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र की झिकला हटवास पंचायत में भी दूसरे चरण में मतदान होगा. हालांकि झिकला हटवास से पंचायत चुनाव के उम्मीदवार परस राम को पहले चरण के मतदान के बाद से ही जीत की बधाई मिलना शुरू हो गई है. हालांकि यहां चुनाव अभी हुआ भी नहीं है और मतदान से पहले ही उनकी जीत की अफवाह फैला दी गई है.
सोशल मीडिया पर फैली जीत की अफवाह
नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के 97 साल के परस राम, झिकला हटवास पंचायत में उप-प्रधान पद के प्रत्याशी हैं. पंचायत में 28 मई को वोटिंग होगी. मगर परस राम को 26 मई को हुए पहले चरण के मतदान के बाद से ही लोग बधाई देने लगे हैं. सोशल मीडिया पर एक अफवाह ऐसी फैली की बीती रात से ही उन्हें जीत के बधाई संदेश आना शुरू हो गए कि वे भारी मतों से जीत गए हैं, जिसके बाद परस राम खुद हैरान हैं. उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि जब चुनाव ही नहीं हुए हैं, तो वे जीते तो जीते कैसे? परस राम ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाई जा रही है, उनके यहां तो 28 मई को पंचायत चुनाव होने हैं.
"मेरी जीत बिना चुनाव हुए ही किसी ने कर दी है, लेकिन इस जीत को हम सच में बदल देंगे और बहुत से लोगों का साथ मुझे मिल रहा है. मुझे भरोसा है कि चुनावों में मेरी जीत पक्की होगी और लोग मेरा पूरा साथ देंगे." - परस राम, उप-प्रधान पद के प्रत्याशी, झिकला हटवास पंचायत
'28 मई को सच होगी जीत की अफवाह'
बता दें कि परस राम बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं. 97 साल की उम्र में परस राम चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिससे युवाओं और बाकी लोगों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि किसी भी उम्र में चुनाव लड़ा जा सकता है, बस इसके लिए हौसला होना चाहिए. परस राम के पोते सुनील ने बताया कि उनके दादा की जीत की झूठी खबर सोशल मीडिया पर फैल रही है, जबकि अभी तक हमारी पंचायत का चुनाव होना है, लेकिन अफवाह में उनके दादा को जीत दिला दी है और ये जीत 28 मई को सच में हो कर रहेगी.