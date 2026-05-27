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हिमाचल में चुनाव लड़ रहे 97 वर्षीय बुजुर्ग, मतदान से पहले ही लोग देने लगे जीत की बधाई, जानिए पूरा मामला

पालमपुर: हिमाचल में पंचायत चुनाव का पहला चरण 26 मई को समाप्त हो गया है, जबकि 28 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है. वहीं, कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र की झिकला हटवास पंचायत में भी दूसरे चरण में मतदान होगा. हालांकि झिकला हटवास से पंचायत चुनाव के उम्मीदवार परस राम को पहले चरण के मतदान के बाद से ही जीत की बधाई मिलना शुरू हो गई है. हालांकि यहां चुनाव अभी हुआ भी नहीं है और मतदान से पहले ही उनकी जीत की अफवाह फैला दी गई है.

सोशल मीडिया पर फैली जीत की अफवाह

नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के 97 साल के परस राम, झिकला हटवास पंचायत में उप-प्रधान पद के प्रत्याशी हैं. पंचायत में 28 मई को वोटिंग होगी. मगर परस राम को 26 मई को हुए पहले चरण के मतदान के बाद से ही लोग बधाई देने लगे हैं. सोशल मीडिया पर एक अफवाह ऐसी फैली की बीती रात से ही उन्हें जीत के बधाई संदेश आना शुरू हो गए कि वे भारी मतों से जीत गए हैं, जिसके बाद परस राम खुद हैरान हैं. उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि जब चुनाव ही नहीं हुए हैं, तो वे जीते तो जीते कैसे? परस राम ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाई जा रही है, उनके यहां तो 28 मई को पंचायत चुनाव होने हैं.