हिमाचल में प्रधान, उप-प्रधान पद समेत सभी उम्मीदवारों के लिए अहम दिन, आज मिलेंगे चुनाव चिन्ह
हिमाचल में पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को आज चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे, जिससे उनका चुनावी भविष्य तय होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 10:10 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की पंचायत राजनीति में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है. नामांकन वापसी की घड़ी जैसे-जैसे दोपहर 3 बजे के करीब पहुंचेगी, वैसे-वैसे चुनावी तस्वीर भी साफ होती जाएगी. कहीं आखिरी वक्त में समीकरण बदलेंगे तो कहीं बगावती तेवर ठंडे पड़ेंगे. इसके बाद मैदान में बचे उम्मीदवारों को 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. जिसके बाद गांव की गलियों से लेकर चौपालों तक उम्मीदवार की पहचान नाम से नहीं, बल्कि प्रतीकों से होगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक हर पद के लिए 20-20 चुनाव चिन्ह तय किए हैं. ऐसे में आज कई प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्ह ही उनकी चुनावी किस्मत का नया चेहरा बनने जा रहा है.
पंचायत वार्ड सदस्यों को ये चिन्ह होंगे आवंटित
पंचायती राज संस्थाओं में सबसे ज्यादा वार्ड सदस्य के पद के लिए उम्मीदवार दावेदारी जताते हैं. जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 20 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए हैं. ये चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.
- आम
- लेटर बॉक्स
- सिलाई मशीन
- मेज
- ट्रैक्टर
- प्रेशर कुकर
- चांद
- बिजली का बल्ब
- गुड़िया
- अलमारी
- कैमरा
- बेंच
- दो तबले
- नाचती गुडिया
- ठेला गाड़ी
- सब्जी की टोकरी
- सारंगी
- श्याम पट्ट
- फसल काटता किसान
- मशाल चुनाव
पंचायत उप-प्रधान के लिए ये चुनाव चिन्ह अधिसूचित
हिमाचल प्रदेश में उप-प्रधान के लिए 20 चुनाव चिन्ह तय किए गए है. इसमें उप-प्रधान पद के उम्मीदवारों को नाम के पहले अक्षर के आधार पर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, जिन पर मोहर लगाकर उप-प्रधान चुने जाएंगे.
- टेलीविजन
- तारा
- बस
- पिलर हीटर
- गैस सिलेंडर
- नाव
- पुस्तक
- हैट
- शीशे का गिलास
- बल्लेबाज
- बांसुरी
- केतली
- दरवाजा
- बिजली का खंभा
- मक्की
- कांटा
- फ्राई पैन
- कीबोर्ड
- अनाज पिछोरता हुआ किसान
- हेलमेट
प्रधान पद के निर्वाचन को 20 चुनाव चिन्ह
पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रधान पद के लिए लोगों की सबसे ज्यादा रुचि रहती है, इसलिए इस पद के लिए ज्यादा दावेदारी जताई जाती है. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रधान पद के लिए ये चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए गए हैं.
- हाथ की घड़ी
- धनुष बाण
- गैस का चूल्हा
- गाजर
- जग
- समुद्री जहाज
- रेल का इंजन
- नारियल का पेड़
- टेबल लैंप
- ट्रक
- पुल
- कंघी
- किला
- गोंद की बोतल
- हारमोनियम
- दीवार घड़ी
- रोड रोलर
- ईंट
- लिफाफा
- अंगूर
पंचायत समिति सदस्य को मिलेंगे ये चुनाव चिन्ह
हिमाचल प्रदेश में बीडीसी सदस्य लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए हैं. इसमें उम्मीदवारों को नाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.
- सेब
- चढ़ता सूरज
- रेडियो
- बल्ला
- सीढ़ी
- कार
- कुर्सी
- पतंग
- वायुयान
- छत का पंखा
- नगाड़ा
- मोमबत्ती
- हॉकी और गेंद
- शीशे का मर्तवान
- ग्लोब
- चम्मच
- तरबूज
- गुब्बारा
- फावड़ा
- मैच बॉक्स
जिला परिषद को 20 चुनाव चिन्ह
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाला चुनाव विधानसभा के बाद दूसरे नंबर पर होने वाला चुनाव होता है. एक जिला परिषद वार्ड के तहत औसतन 15 से 20 पंचायतें पड़ती है. वहीं, जिला परिषद सदस्य के लिए ये चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे.
- ताला और चाबी
- मेज का पंखा
- छाता
- जीप
- कप प्लेट
- फुटबॉल
- ढोलक
- हैंडपंप
- नाशपाती
- संदूक
- सिपाही
- अंगूठी
- मोटर साइकिल
- सीटी
- घंटी
- कैंची
- केला
- पेंसिल
- बाल्टी
- हीरा
ये हैं अतिरिक्त चुनाव चिन्ह
पंचायती राज संस्थाओं के लिए अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही 15 चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए हैं. इसमें चारपाई, पेन, छड़ी, फूलों की टोकरी, फावड़ा और बेलचा, दो तलवारें और ढाल, खिड़की, ऊन, स्लेट, डोली, ब्रीफकेस, लेडी पर्स, फ्रॉक, ब्रश और नल शामिल हैं.