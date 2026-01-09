ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव मामला: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सुक्खू सरकार?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार अब इस पूरे मामले पर मंथन के दौर में है. सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाए या नहीं. दरअसल, शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की डबल बेंच ने पंचायत चुनावों को लेकर अहम फैसला सुनाया. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि 30 अप्रैल से पहले प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाए जाएं. कोर्ट के इस आदेश को राज्य में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि अदालत के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार के पास अपील का विकल्प अब भी खुला है.

सुप्रीम कोर्ट जाने पर सरकार कर रही विचार

इस पूरे मामले में सरकार की मंशा को लेकर राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) अनूप रतन ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को सरकार के लिए 'झटका' बताना सही नहीं है. AG ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस फैसले का अध्ययन कर रही है और सरकार से चर्चा के बाद ही यह तय किया जाएगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं. फिलहाल सरकार किसी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती.

'पंचायत चुनावों से पीछे नहीं हट रही सरकार'

शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि राज्य सरकार कभी भी पंचायत चुनाव करवाने से पीछे नहीं हटी है. उन्होंने कहा कि यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार चुनाव टालना चाहती थी, जबकि सच्चाई यह है कि आपदा आने से पहले ही चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी. सरकार की मंशा शुरू से ही पंचायत चुनाव करवाने की रही है.

आपदा और डीलिमिटेशन बना देरी का कारण

महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने अदालत के सामने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा और पंचायती राज डीलिमिटेशन से जुड़े लंबित मामलों का हवाला दिया था. सरकार का तर्क था कि आपदा के कारण प्रशासनिक संसाधन प्रभावित हुए और डीलिमिटेशन से जुड़ा मामला भी अदालतों में लंबित रहा. इसके बावजूद कोर्ट ने इन परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए तय समयसीमा में चुनाव करवाने के निर्देश दिए.