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शिमला जिला के लिए पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी, तीन चरणों में इतनी सीटों के लिए होगा मतदान

शिमला: हिमाचल के शिमला जिला में पंचायत चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और अब चुनावी बिगुल भी औपचारिक रूप से बज चुका है. गांव-गांव में चुनावी चर्चाएं, संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता और मतदाताओं की उत्सुकता माहौल को पूरी तरह चुनावमय बना रही है. इसी बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस बार मतदान तीन चरणों में संपन्न कराया जाएगा, जिससे निष्पक्ष और सुव्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें.

शिमला जिले में कुल 3523 सीटों पर जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना है, जिसके लिए 2405 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में 26 मई को 150 पंचायतों में मतदान होगा. इसके बाद दूसरे चरण में 28 मई को फिर 150 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे, जहां मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे. वहीं, तीसरे और अंतिम चरण में 30 मई को शेष 144 पंचायतों में मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी. प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है, ताकि हर मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके

7 मई से नामांकन प्रक्रिया

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न कराए जाएंगे, जिनकी तिथियां 26, 28 और 30 मई 2026 निर्धारित की गई हैं. पहले और दूसरे चरण में 150-150 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा, वहीं तीसरे चरण में 141 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे. इन चुनावों के साथ ही संबंधित जिला परिषद और पंचायत समिति के वार्डों के लिए भी मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी. चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत नामांकन के साथ होगी, जिसके लिए 7, 8 और 11 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) की जाएगी.