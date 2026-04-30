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शिमला जिला के लिए पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी, तीन चरणों में इतनी सीटों के लिए होगा मतदान

पंचायत चुनाव के लिए 7, 8 और 11 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे.

Panchayat election schedule released for Shimla district
शिमला जिला के लिए पंचायत चुनाव का शेड्यूल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 2:03 PM IST

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शिमला: हिमाचल के शिमला जिला में पंचायत चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और अब चुनावी बिगुल भी औपचारिक रूप से बज चुका है. गांव-गांव में चुनावी चर्चाएं, संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता और मतदाताओं की उत्सुकता माहौल को पूरी तरह चुनावमय बना रही है. इसी बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस बार मतदान तीन चरणों में संपन्न कराया जाएगा, जिससे निष्पक्ष और सुव्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें.

शिमला जिले में कुल 3523 सीटों पर जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना है, जिसके लिए 2405 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में 26 मई को 150 पंचायतों में मतदान होगा. इसके बाद दूसरे चरण में 28 मई को फिर 150 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे, जहां मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे. वहीं, तीसरे और अंतिम चरण में 30 मई को शेष 144 पंचायतों में मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी. प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है, ताकि हर मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके

7 मई से नामांकन प्रक्रिया

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न कराए जाएंगे, जिनकी तिथियां 26, 28 और 30 मई 2026 निर्धारित की गई हैं. पहले और दूसरे चरण में 150-150 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा, वहीं तीसरे चरण में 141 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे. इन चुनावों के साथ ही संबंधित जिला परिषद और पंचायत समिति के वार्डों के लिए भी मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी. चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत नामांकन के साथ होगी, जिसके लिए 7, 8 और 11 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) की जाएगी.

वहीं, 14 और 15 मई को उम्मीदवारों को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का अवसर दिया जाएगा. मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिससे अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. चुनावों कार्यक्रम के मुताबिक संबंधित पंचायतों में मतदान संपन्न होने के बाद ही प्रधान, उपप्रधान और पंचायत वार्ड सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. वहीं, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों की मतगणना 31 मई को की जाएगी. बता दें कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. संभावित उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिए हैं, वहीं मतदाता भी अपने प्रतिनिधि चुनने को लेकर मंथन में जुट गए हैं.

शिमला में कुल 5,05,335 मतदाता

जिला शिमला के अंतर्गत कुल 5,05,335 मतदाता इस बार पंच परमेश्वरों को चुनने के लिए अपने मतों की आहुति डालेंगे. इनमें 2,56,870 पुरुष मतदाता और 2,48,465 महिला मतदाता शामिल हैं, जो लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में बराबरी से भागीदारी का सशक्त संदेश दे रहे हैं. विकासखंड स्तर पर ठियोग में सबसे अधिक 67,566 मतदाता हैं. वहीं, कुपवी विकासखंड में यह संख्या 15,983 के साथ सबसे कम है.

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