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जानें कब होंगे हिमाचल में पंचायत चुनाव, कौन-कौन से रंग का बैलेट पेपर होगा इस्तेमाल, पढ़ें पूरी डिटेल

हिमाचल पंचायत चुनावों का ऐलान ( कॉन्सेप्ट इमेज )

शिमला: आज हिमाचल निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया. तीन चरणों में हिमाचल में पंचायत चुनाव होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3754 पंचायतों में चुनाव होंगे. 7, 8 और 11 मई को नामांकन होंगे. इसके बाद 12 मई को छंटनी और 15 मई को नाम वापसी व चुनाव चिन्ह वितरित होंगे. पहले चरण का मतदान 26 मई, दूसरे चरण का मतदान 28 और तीसरे चरण का मतदान 30 मई को होगा. जिला उपायुक्त कार्यक्रम जारी करेंगे, जिसके आधार पर निश्चित होगा कि तीन चरणों में कहां-कहां कब-कब मतदान होगा. प्रधान, उप-प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद की कुल 31,214 सीटों पर चुनाव होगा. जिसमें 21678 पंचायत सदस्य, 3754 पंचायत प्रधान और उपप्रधान, 1769 पंचायत सदस्य, 251 जिला परिषद सदस्य शामिल हैं. प्रदेश में कुल 15,656 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र होंगे स्थापित किए जाएंगे. इतने मतदाता करेंगे वोट प्रदेश में इस बार मतदाताओं की संख्या 50,79,048 है. इसमें पुरुष मतदाता 25,67,770 हैं. 18 वर्ष के कुल 52,349 मतदाता हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे. प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई वाला मतदान केंद्र 4587 मीटर पर काजा के लांजा में स्थापित होगा. पांच रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल पंचायत चुनाव के दौरान पांच अलग अलग बैलेट पेपर में वोट डाले जा सकते हैं. इसमें प्रधान के लिए हल्का हरा, उपप्रधान के लिए पीला, पंचायत सदस्य को सफेद, पंचायत समिति को गुलाबी, जिला परिषद सदस्य के लिए हल्का नीला बैलेट पेपर होगा. कब होगी मतगणना