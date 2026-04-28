जानें कब होंगे हिमाचल में पंचायत चुनाव, कौन-कौन से रंग का बैलेट पेपर होगा इस्तेमाल, पढ़ें पूरी डिटेल
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जारी किया पूरा शेड्यूल. कब होंगे नामांकन, कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित और कब आएंगे नतीजे। पूरी जानकारी यहां पढ़ें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 5:53 PM IST
शिमला: आज हिमाचल निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया. तीन चरणों में हिमाचल में पंचायत चुनाव होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3754 पंचायतों में चुनाव होंगे. 7, 8 और 11 मई को नामांकन होंगे. इसके बाद 12 मई को छंटनी और 15 मई को नाम वापसी व चुनाव चिन्ह वितरित होंगे.
पहले चरण का मतदान 26 मई, दूसरे चरण का मतदान 28 और तीसरे चरण का मतदान 30 मई को होगा. जिला उपायुक्त कार्यक्रम जारी करेंगे, जिसके आधार पर निश्चित होगा कि तीन चरणों में कहां-कहां कब-कब मतदान होगा. प्रधान, उप-प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद की कुल 31,214 सीटों पर चुनाव होगा. जिसमें 21678 पंचायत सदस्य, 3754 पंचायत प्रधान और उपप्रधान, 1769 पंचायत सदस्य, 251 जिला परिषद सदस्य शामिल हैं. प्रदेश में कुल 15,656 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र होंगे स्थापित किए जाएंगे.
इतने मतदाता करेंगे वोट
प्रदेश में इस बार मतदाताओं की संख्या 50,79,048 है. इसमें पुरुष मतदाता 25,67,770 हैं. 18 वर्ष के कुल 52,349 मतदाता हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे. प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई वाला मतदान केंद्र 4587 मीटर पर काजा के लांजा में स्थापित होगा.
पांच रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल
पंचायत चुनाव के दौरान पांच अलग अलग बैलेट पेपर में वोट डाले जा सकते हैं. इसमें प्रधान के लिए हल्का हरा, उपप्रधान के लिए पीला, पंचायत सदस्य को सफेद, पंचायत समिति को गुलाबी, जिला परिषद सदस्य के लिए हल्का नीला बैलेट पेपर होगा.
कब होगी मतगणना
वहीं, दो स्तर पर पंचायत चुनावों की गणना होगी. वार्ड सदस्य, उपप्रधान, प्रधान की मतगणना पंचायत मुख्यालय पर होगी. पंचायत समिति और जिला परिषद की मतगणना 31 मई को संबंधित ब्लॉक स्तर पर होगी. चुनाव करवाने पर 30 से 40 करोड़ रुपये तक का खर्च आएगा.
आदर्श आचार संहिता लागू
वहीं, कर्मचारियों को मतदान के लिए वेतन के साथ अवकाश मिलेगा. जिला परिषद सदस्य के लिए निर्वाचन व्यय 1 लाख रुपए निर्धारित. चुनाव का ऐलान होते ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता आज से लागू हो गई है. अब सरकारी मशीनरी का उपयोग नेता नहीं कर पाएंगे.
निकाय चुनावों की पहले ही हो चुकी है घोषणा
वहीं, निर्वाचन आयोग प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव की घोषणा पहले ही कर चुका है. इसके तहत नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 29, 30 अप्रैल और 2 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी. इसके बाद 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रुटनी) की जाएगी. वहीं, उम्मीदवार 6 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे. इसके साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे. वहीं, मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न कराया जाएगा. नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनावों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद 17 मई को ही की जाएगी और गिनती पूरी होते ही चुनाव परिणाम भी घोषित होंगे. नगर निगम चुनाव के परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे.
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