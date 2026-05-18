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हिमाचल पंचायत चुनाव: जीतने वाले को कितनी मिलेगी 'सैलरी'? प्रधान-उपप्रधान से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष तक को क्या मिलेगा?

पंचायत समिति अध्यक्ष को हर महीने 12 हजार रुपये मानदेय मिलेगा. वहीं पंचायत समिति उपाध्यक्ष को 9 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. पंचायत समिति सदस्य को हर महीने 7 हजार 500 रुपये मानदेय मिलेगा.

पंचायतीराज संस्थाओं में सबसे अधिक मानदेय जिला परिषद अध्यक्ष को दिया जाएगा. जिला परिषद अध्यक्ष को हर महीने 25 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष को 19 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा जिला परिषद सदस्य को भी हर महीने 8 हजार 300 रुपये मिलेंगे.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है. गांव-गांव में चुनाव प्रचार तेज है और उम्मीदवार जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि पंचायत चुनाव जीतने वाले प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद अध्यक्ष को हर महीने सरकार की ओर से कितना मानदेय दिया जाता है? जून महीने में जैसे ही नए जनप्रतिनिधि शपथ लेंगे, उसके बाद उनके खातों में हर महीने तय मानदेय आना शुरू हो जाएगा.

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान और उपप्रधान को भी हर महीने सरकार की ओर से तय मानदेय मिलेगा. ग्राम पंचायत प्रधान को 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, जबकि उपप्रधान को हर महीने 5 हजार 100 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा पंचायत बैठकों में शामिल होने वाले पंचायत सदस्यों (मेंबर) को भी प्रति बैठक 1050 रुपये दिए जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ने के कारण सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है. सरकार का मानना है कि पंचायत प्रतिनिधियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने से ग्रामीण विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी.

रिकॉर्ड पदों के लिए हो रहे पंचायत चुनाव

प्रदेश में इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के बाद रिकॉर्ड 31,182 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इनमें प्रधान के 3,754 पद, उपप्रधान के 3,754 पद, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 21,654 पद, पंचायत समिति सदस्य के 1,769 पद तथा जिला परिषद सदस्य के 251 पद शामिल हैं. नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कुल 70,224 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं. गांवों की चौपालों से लेकर बाजारों तक चुनावी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं.

किसके कितने पद? (ETV Bharat)

इन तारीखों को घोषित होंगे परिणाम

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव तीन चरणों में करवाए जाएंगे. पंचायत वार्ड सदस्य, प्रधान और उपप्रधान पदों के परिणाम 26, 28 और 30 मई को मतदान समाप्त होने के साथ ही घोषित कर दिए जाएंगे. वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव परिणाम 31 मई को घोषित होंगे. अब पूरे प्रदेश की नजर इन चुनावों पर टिकी हुई है, क्योंकि गांवों की सरकार चुनने वाले ये चुनाव आने वाले राजनीतिक समीकरणों के लिए भी बेहद अहम माने जा रहे हैं.

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